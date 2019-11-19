Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

Тофу – это соевый сыр без содержания молочных продуктов

Тофу получают из соевых бобов Фото: freepik.com

Тофу – универсальный продукт, который приносит много пользы для здоровья. Это отличный источник аминокислот, железа, кальция и других микроэлементов.

Смотрите видео, как приготовить маринованный сыр тофу:

Возможно, что именно в этом продукте заключается секрет долголетия и отсутствия проблем с лишним весом у народов Азии.

Как производят тофу

Тофу делают из соевого молока Фото: Pixabay

Тофу – базовый продукт тайской, японской и китайской кухонь. Его получают путем сгущения свежего соевого молока, прессования в твердый блок и последующего охлаждения – во многом аналогично тому, как традиционный молочный сыр производят путем сгущения и отверждения молока.

Существует три основных вида тофу, классифицирующихся по способу производства и уровню консистенции. Последняя напрямую связана с содержанием белка: чем плотнее и суше продукт, тем больше в нем протеинов.

"Западный" тофу самый плотный и твердый, "хлопковый" – более водянистый и мягкий, и, наконец "шелковый" – самый нежный.

Чем полезен тофу для здоровья

Тофу содержит фитоэстрогены Фото: Pixabay

Тофу является хорошим источником белка и содержит все девять незаменимых аминокислот. Это также ценный растительный источник железа и кальция и минералов марганца, селена и фосфора. Кроме того, тофу является хорошим источником магния, меди, цинка и витамина В1.

Тофу – отличная еда с точки зрения здорового питания. Порция 100 г содержит: 73 ккал, 4,2 г жира, 0,5 г жиров, 0,7 г углеводов, 8,1 г белка.

Считается, что соевый белок (из которого производят тофу) помогает снизить уровень плохого холестерина. Тофу содержит фитоэстрогены, которые называются изофлавоны. Это группа химических веществ, содержащихся в растительной пище. Они имеют структуру, аналогичную женскому гормону эстрогену, и поэтому имитируют действие эстрогена, вырабатываемого организмом. Считается, что они потенциально снижают риск рака молочной железы, а также помогают облегчить симптомы климакса.

Если вы вегетарианец или веган, то соевые продукты, такие как тофу, могут стать неоценимой частью вашего рациона.

Как выбирать и хранить тофу

Тофу – основа многих веганских блюд Фото: Unsplash

Тофу продается на развес или в отдельных упаковках, которые хранятся в холодильнике. Тофу также продается в герметичных контейнерах, которые можно держать при комнатной температуре. Они не требуют охлаждения до тех пор, пока не будут открыты. После вскрытия соевый сыр необходимо промыть, залить водой и хранить в холодильнике. Чтобы сохранить тофу свежим в течение одной недели, воду следует часто менять. В оригинальной упаковке тофу можно заморозить на срок до пяти месяцев.

Благодаря нейтральному вкусу и широкому диапазону консистенции, тофу удачно сочетается практически со всеми типами вкусов и продуктов. Твердый тофу лучше всего подходит для выпечки, гриля и жаркого, а мягкий тофу идеален для соусов, десертов, коктейлей и заправок для салатов.

Кому нельзя есть тофу

Тофу противопоказан при непереносимости сои Фото: Pixabay

Тофу и все соевые продукты содержат большое количество оксалатов. Люди, которые имеют склонность к образованию оксалатсодержащих почечных камней, должны избегать чрезмерного потребления соевых продуктов.

Соя содержит фитогормоны, избыток которых может привести к сбоям в работе эндокринной системы. По этой же причине с осторожностью стоит употреблять продукт беременным. Переедание тофу также может вызвать диарею.

Тофу также нельзя употреблять при непереносимости сои.

Напомним, ранее мы делились рецептом овощного салата с тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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