Сырная тарелка: с чем лучше сочетать сыры – вино, фрукты, орехи

Узнайте, как составить классическую сырную тарелку

Сыры прекрасно сочетаются с фруктами и ягодными соусами Фото: depositphotos.com

Сырная тарелка – это блюдо с несколькими сортами сыров: твердых и мягких, козьих, коровьих и овечьих, с плесенью и голубыми прожилками... самых разных! Только плавленым и пастообразным сырам на ней нет места.

Сыры нужно не только внимательно выбрать, но и правильно расположить: сыр с самым нежным вкусом должен находиться на месте цифры 6, если представить тарелку, как циферблат часов. От него идут другие сорта, вкус и аромат которых постепенно усиливается, то есть, самый неяркий и самый выразительный сыр "встречаются" на тарелке, поэтому при раскладке запланируйте свободное место между ними (его можно заполнить мятой или ломтиками фруктов), чтобы их ароматы не смешивались. Есть еще один вариант раскладки: твердые сорта сыра – с краю, мягкие, крошащиеся – по центру.

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Ножей для сырной тарелки должно быть несколько: опять же, чтобы не смешивать вкус. Мягкие сыры режут ножом с двумя зубцами на острие, для твердых сыров используют ножи с ручками на обоих концах. Драгоценный рокфор режут специальным приспособлением, чтобы не повредить плесень. Брать сыр руками нельзя, пользуйтесь специальными приборами.

Помните, сырную тарелку следует скомпоновать примерно за час до подачи – ярче всего вкус и аромат сыра проявляется при комнатной температуре. К сырной тарелке во французском стиле традиционно подают не хлеб, а фрукты: сочные груши – к мягким сырам с пенициллиновой корочкой, к твердым сырам – киви, ананас или вишню. Спелый виноград превосходно подчеркнет вкус голубых сыров, и к любому сору сыра подойдут грецкие орехи и миндаль.

Как выбрать сыр

Выделяют шесть вкусов, которые должны присутствовать на сырной тарелке: свежий (белые сыры), нейтральный (реблошон, томм), нежный (молодые козьи или овечьи сыры), выраженный (камамбер, бри, шаурс), острый (выдержанные твердые сыры) и очень острый (голубые сыры).

В качестве "приглашенной звезды" можно рекомендовать на вашу сырную тарелку, например, следующие сорта:

Шаурс – французский мягкий сыр со вкусом грибов и лесных орехов;

Горгонзола – итальянский сыр с плесенью;

Бофор – благородный твердый сыр, круг которого всегда имеет вогнутые края;

Брен д'Амур – овечий сыр с корочкой из розмарина и можжевельника;

Сырная тарелка Ливаро – нормандский сыр, прозванный "мясом бедняков" за его питательные свойства;

Бри – пикантный французский сыр;

Камамбер – сыр с белой плесенью и острым запахом, любимый сыр Наполеона;

Чеширский – мягкий белый английский сыр;

Нешатель – мягкий коровий сыр в форме сердца, используемый в средние века нормандскими крестьянками для демонстрации своих чувств проходящим мимо солдатам;

Стилтон – острый английский сыр с голубыми прожилками.

Как подавать сырную тарелку

И, конечно, сыры немыслимы без своей традиционной "пары" – вина! Вино к сырам можно подбирать по принципу землячества: откуда сыр – оттуда и соответствующее вино. Но есть и общие правила, перечислим их. Чем более насыщен вкус сыра, тем более сложным вкусом должно обладать вино. К твердым сырам подходят красные вина. Если сыр – сливочный, мягкий, жирный, к нему подойдет сухое или полусухое вино. К голубым сырам – сладкие крепленые вина. К сырам с плесневой корочкой – брют. Совиньон – к козьим сырам.

Украсьте сырную тарелку ломтиками фруктов, листиками свежей мяты, миндалем – и подавайте к столу.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" объяснял, в чем заключается разница между камамбером и бри. Также мы писали, почему сыр полезен для профилактики кариеса.

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