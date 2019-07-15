Сырники с манговым соусом: рецепт от Эктора Хименес-Браво
Рецепт оригинального завтрака от судьи кулинарного шоу "МастерШеф"
Хотите приготовить вкусные сырники? Тогда возьмите на заметку рецепт от знаменитого шеф-повара Эктора Хименес-Браво. Он готовит сырники с мукой и сметаной на сковороде и подает их вместе с фруктовым соусом.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Чтобы блюдо получилось воздушным, судья "МастерШеф" добавляет в тесто минимум муки и советует обязательно ее просеять.
Сырники с манговым соусом
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- Творог – 400 г
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука, просеянная – 1 ст.л.
- Сметана 20% – 2 ст.л.
Для соуса:
- Манго
- Ананас
- Сахар⠀
Способ приготовления:
- Творог, сахар, ванильный сахар, яйцо и сметану хорошо перемешать до однородного состояния.
- В творожную массу добавить муку и еще раз хорошо перемешать (тесто не должно быть плотным). Дать смеси немного постоять 15-20 минут.
- Разогреть сковородку, налить подсолнечное масло. Затем сделать шарики из творожной массы и обвалять их в муке.
- Выложить заготовки на сковородку и жарить на среднем огне.
- Для соуса нарезать кусочки манго и ананаса, потушить на сковородке с добавлением сахара.
- Подавать сырники вместе с фруктовым соусом.
Напомним, ранее мы делились рецептом банановых оладий с малиной от Лизы Глинской. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кокосовые оладьи с манго от Гордона Рамзи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить торт "Битое стекло": пошаговый рецепт Малиновые квадратики с орехами: рецепт быстрой выпечки к чаю Как приготовить чизкейк без выпечки с ягодами: пошаговый рецепт Банановые оладьи с малиной: пошаговый рецепт от Лизы Глинской
Источник: Сегодня