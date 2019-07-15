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Сырники с манговым соусом: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Рецепт оригинального завтрака от судьи кулинарного шоу "МастерШеф"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: пресс-служба СТБ

Хотите приготовить вкусные сырники? Тогда возьмите на заметку рецепт от знаменитого шеф-повара Эктора Хименес-Браво. Он готовит сырники с мукой и сметаной на сковороде и подает их вместе с фруктовым соусом. 

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Чтобы блюдо получилось воздушным, судья "МастерШеф" добавляет в тесто минимум муки и советует обязательно ее просеять. 

Сырники с манговым соусом

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

  • Творог – 400 г
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука, просеянная – 1 ст.л.
  • Сметана 20% – 2 ст.л.

Для соуса:

  • Манго
  • Ананас
  • Сахар⠀

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Способ приготовления:

  1. Творог, сахар, ванильный сахар, яйцо и сметану хорошо перемешать до однородного состояния.
  2. В творожную массу добавить муку и еще раз хорошо перемешать (тесто не должно быть плотным). Дать смеси немного постоять 15-20 минут. 
  3. Разогреть сковородку, налить подсолнечное масло. Затем сделать шарики из творожной массы и обвалять их в муке. 
  4. Выложить заготовки на сковородку и жарить на среднем огне.
  5. Для соуса нарезать кусочки манго и ананаса, потушить на сковородке с добавлением сахара.
  6. Подавать сырники вместе с фруктовым соусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых оладий с малиной от Лизы Глинской. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кокосовые оладьи с манго от Гордона Рамзи.

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Источник: Сегодня
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