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Сырное фондю: история блюда и классический рецепт

Швейцарское фондю – идеальная еда для холодной погоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
Сырное фондю
Сырное фондю
Фото: Depositphotos

Фондю – это блюдо из расплавленного сыра и вина. Его родина – Швейцария. Считается, что еще много веков назад тамошние пастухи в зимнюю пору растапливали в горшочках сыр с вином, куда макали хлеб. С высоких гор это блюдо постепенно перекочевало на столы к богатым швейцарцам, а оттуда уже пошло в мир.

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К слову, французское слово "фондю" означает "расплавленный". И в нем – вся суть рецепта. Классическое фондю представляет собой расплавленный сыр, главным образом смешанный с вином, в который опускают кусочки различной пищи и тут же едят.

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Сырное фондю

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 229 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для фондю:

  • Сыр Грюйер – 150 г
  • Сыр Брюннехас – 150 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Сухое белое вино – 130-170 мл (в зависимости от желаемой густоты)
  • Крахмал – 2-3 ч.л.
  • Мускатный орех – 1/2 ч.л.
  • Чеснок – 1 зубчик (по желанию)
  • Соль, черный перец

Что макать в сырное фондю:

  • Хлеб сывороточный или просто плотный – 100 г
  • Перепелиные яйца – 10 шт.
  • Беби-картофель – 10 шт.
  • Маленькие морковки – 10 шт.
  • Помидорки черри – 10 шт.

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарезаем крупными кубиками. Картофель варим 10-15 минут. Перепелиные яйца варим 5 минут, чистим и остужаем.
  2. Сыры натираем на крупной терке.
  3. В вино добавляем и размешиваем крахмал.
  4. По желанию, разрезаем зубчик чеснока пополам и натираем им дно и стенки фондюшницы. Фондюшницу ставим на огонь, добавляем в нее вино с крахмалом.
  5. Когда смесь нагреется и почти дойдет до кипения, насыпаем сыр и частями и перемешиваем. Пока сыр не расплавится полностью, продолжаем помешивать.
  6. Добавляем мускатный орех, соль и черный перец. Переставляем фондюшницу на нагревательный элемент. Макаем гарниры и едим.

Какие еще бывают рецепты фондю

Классическое фондю – из сыра, сладкое – из шоколада, китайское – из бульона, французское – масляное. Впрочем, в каждой стране можно найти дополнительные рецепты, а на родине блюда его готовят по-своему в каждом регионе.

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Источник: edim.tv
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