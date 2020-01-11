Сырное фондю: история блюда и классический рецепт
Швейцарское фондю – идеальная еда для холодной погоды
Фондю – это блюдо из расплавленного сыра и вина. Его родина – Швейцария. Считается, что еще много веков назад тамошние пастухи в зимнюю пору растапливали в горшочках сыр с вином, куда макали хлеб. С высоких гор это блюдо постепенно перекочевало на столы к богатым швейцарцам, а оттуда уже пошло в мир.
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К слову, французское слово "фондю" означает "расплавленный". И в нем – вся суть рецепта. Классическое фондю представляет собой расплавленный сыр, главным образом смешанный с вином, в который опускают кусочки различной пищи и тут же едят.
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Сырное фондю
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 229 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для фондю:
- Сыр Грюйер – 150 г
- Сыр Брюннехас – 150 г
- Сыр твердый – 200 г
- Сухое белое вино – 130-170 мл (в зависимости от желаемой густоты)
- Крахмал – 2-3 ч.л.
- Мускатный орех – 1/2 ч.л.
- Чеснок – 1 зубчик (по желанию)
- Соль, черный перец
Что макать в сырное фондю:
- Хлеб сывороточный или просто плотный – 100 г
- Перепелиные яйца – 10 шт.
- Беби-картофель – 10 шт.
- Маленькие морковки – 10 шт.
- Помидорки черри – 10 шт.
Способ приготовления:
- Хлеб нарезаем крупными кубиками. Картофель варим 10-15 минут. Перепелиные яйца варим 5 минут, чистим и остужаем.
- Сыры натираем на крупной терке.
- В вино добавляем и размешиваем крахмал.
- По желанию, разрезаем зубчик чеснока пополам и натираем им дно и стенки фондюшницы. Фондюшницу ставим на огонь, добавляем в нее вино с крахмалом.
- Когда смесь нагреется и почти дойдет до кипения, насыпаем сыр и частями и перемешиваем. Пока сыр не расплавится полностью, продолжаем помешивать.
- Добавляем мускатный орех, соль и черный перец. Переставляем фондюшницу на нагревательный элемент. Макаем гарниры и едим.
Какие еще бывают рецепты фондю
Классическое фондю – из сыра, сладкое – из шоколада, китайское – из бульона, французское – масляное. Впрочем, в каждой стране можно найти дополнительные рецепты, а на родине блюда его готовят по-своему в каждом регионе.
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