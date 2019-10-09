Сырные вафли на кефире: простой рецепт от Юлии Высоцкой
Рецепт несладких сырных вафель для электрической вафельницы
Домашние вафли бывают не только десертными. Юлия Высоцкая готовит несладкие вафли на кефире с добавлением тертого сыра.
Смотрите видео, как готовят гонконгские вафли:
Рецепт простой и быстрый, такая аппетитная выпечка обязательно придется по вкусу всей семье. И не забудьте подать к вафлям чашечку любимого напитка.
Сырные вафли от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 181 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 стакана кефира
- 5 г разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1 стакан молока
- 2 яйца
- 1 ст. л. сливочного масла
- Щепотка сахара
- 1 стакан муки
- 120 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Кефир налейте в миску, добавьте разрыхлитель и соль. Перемешайте и влейте стакан молока.
- Добавьте яйца и сливочное масло, перемешайте.
- Всыпьте щепотку сахара и муку, еще раз тщательно перемешайте. Тесто по консистенции должно получиться, как на оладьи.
- Добавьте в тесто натертый на крупной терке сыр, перемешайте.
- Вафельницу хорошо разогрейте, влейте порцию теста и закройте крышкой.
- Выпекайте вафли до готовности, подавайте к столу горячими.
Секреты приготовления сырных вафель
"Выбирайте сыры с насыщенным ароматом: например, пармезан, пекорино, манчего, твердый козий или овечий. Сливочное масло предварительно можно растопить, но это не обязательно", – советует Юлия Высоцкая.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные вафли на кефире. "Сегодня" также делились рецептом диетических банановых вафель.
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