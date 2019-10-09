Сырные вафли на кефире: простой рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт несладких сырных вафель для электрической вафельницы

Несладкие сырные вафли Фото: Depositphotos

Домашние вафли бывают не только десертными. Юлия Высоцкая готовит несладкие вафли на кефире с добавлением тертого сыра.

Смотрите видео, как готовят гонконгские вафли:

Рецепт простой и быстрый, такая аппетитная выпечка обязательно придется по вкусу всей семье. И не забудьте подать к вафлям чашечку любимого напитка.

Сырные вафли от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

181 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 стакана кефира

5 г разрыхлителя

Щепотка соли

1 стакан молока

2 яйца

1 ст. л. сливочного масла

Щепотка сахара

1 стакан муки

120 г твердого сыра

Способ приготовления:

Кефир налейте в миску, добавьте разрыхлитель и соль. Перемешайте и влейте стакан молока. Добавьте яйца и сливочное масло, перемешайте. Всыпьте щепотку сахара и муку, еще раз тщательно перемешайте. Тесто по консистенции должно получиться, как на оладьи. Добавьте в тесто натертый на крупной терке сыр, перемешайте. Вафельницу хорошо разогрейте, влейте порцию теста и закройте крышкой. Выпекайте вафли до готовности, подавайте к столу горячими.

Секреты приготовления сырных вафель

"Выбирайте сыры с насыщенным ароматом: например, пармезан, пекорино, манчего, твердый козий или овечий. Сливочное масло предварительно можно растопить, но это не обязательно", – советует Юлия Высоцкая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные вафли на кефире. "Сегодня" также делились рецептом диетических банановых вафель.

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