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Сырные вафли на кефире: простой рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт несладких сырных вафель для электрической вафельницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Несладкие сырные вафли
Несладкие сырные вафли
Фото: Depositphotos

Домашние вафли бывают не только десертными. Юлия Высоцкая готовит несладкие вафли на кефире с добавлением тертого сыра.

Смотрите видео, как готовят гонконгские вафли:

Рецепт простой и быстрый, такая аппетитная выпечка обязательно придется по вкусу всей семье. И не забудьте подать к вафлям чашечку любимого напитка.

Сырные вафли от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 181 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана кефира
  • 5 г разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 стакан молока
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Щепотка сахара
  • 1 стакан муки
  • 120 г твердого сыра

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Способ приготовления:

  1. Кефир налейте в миску, добавьте разрыхлитель и соль. Перемешайте и влейте стакан молока.
  2. Добавьте яйца и сливочное масло, перемешайте.
  3. Всыпьте щепотку сахара и муку, еще раз тщательно перемешайте. Тесто по консистенции должно получиться, как на оладьи.
  4. Добавьте в тесто натертый на крупной терке сыр, перемешайте.
  5. Вафельницу хорошо разогрейте, влейте порцию теста и закройте крышкой.
  6. Выпекайте вафли до готовности, подавайте к столу горячими.

Секреты приготовления сырных вафель

"Выбирайте сыры с насыщенным ароматом: например, пармезан, пекорино, манчего, твердый козий или овечий. Сливочное масло предварительно можно растопить, но это не обязательно", – советует Юлия Высоцкая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные вафли на кефире. "Сегодня" также делились рецептом диетических банановых вафель.

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Источник: Сегодня
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