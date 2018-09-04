Сыроедение: основные за и против

Сыроедение – это альтернативная система питания, при которой напрочь исключается из рациона пища, прошедшая любую термическую обработку

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Жарить и варить продукты или есть без термической обработки сырыми – как полезно, а как вредно для здоровья?

Ирина Петькун 6 лет ест только сырые продукты. Девушка убеждена, что термическая обработка пищи вредна.

"Термически обработанное, даже если это и овощи, – это засорение нашего организма. Родное для нашего организма – это "живая" еда. Эти молекулы, эта органика – она для организма родная. Все остальное, что запаренное, зажаренное – это не родное", – считает поклонница сыроедения.

Рацион девушки не отличается от пищи рядового украинца. Отличается только способ приготовления – овощи и каши она не варит, а замачивает в воде. Говорит, так даже вкуснее. Однако специалисты подобную диету не поддерживают.

"Что касается овощей, здесь нет претензий. Единственная оговорка – это крупы. Гречневую крупу можно залить с вечера водой и к утру она будет готова. Что касается других злаковых – это не очень полезно, потому что выделяются ядовитые вещества. Лучше использовать сами проростки", – советует диетолог Людмила Гончарова.

Растительные продукты без термической обработки даже полезнее, подтверждает диетолог. Потому что сохраняют на 40 процентов больше минералов и витаминов. А вот мясо, которое сыроеды привыкли употреблять вяленым, наоборот – яд.

"Годами у человека выработалась привычка к тому, чтобы мы употребляли мясо именно в приготовленном виде. Потому что белок, когда мы его варим, легче усваивается организмом. Чтобы переварить сырой кусок мяса, пищеварительной системе нужно очень сильно постараться. Это немножко нефизиологично для человека", – подчеркивает нутрициолог Екатерина Ярош.

Специалисты добавляют, что сыроедение вредит не только пищеварению, но и гормонам. У мужчин от такой пищи снижается уровень тестостерона, а у женщин – уровень эстрогена. А это может привести к бесплодию.

Напомним, ранее ученые заявили, что сыроедение плохо сказывается на интеллекте. Сыроедение также включили в список самых опасных диет.