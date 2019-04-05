Сытно и вкусно: котлеты в фольге с беконом
Готовим котлеты из смешанного фарша в духовке
Котлеты из курицы, свинины и бекона запекаются в духовке под слоем фольги. Для их приготовления вам понадобится минимальное количество растительного масла. Такие котлеты можно подавать со свежими овощами, листовой зеленью и картофельным пюре на молоке.
Котлеты в фольге с беконом
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 400 г свинины
- 50 г бекона
- 2 ломтика белого хлеба без корок
- 2 яйца
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, молотый перец
- 1/2 ч.л. сладкой паприки
- растительное масло
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Рецепт приготовления:
- Замочите ломтики хлеба в воде, затем отожмите.
- Очистите лук и чеснок, произвольно нарежьте.
- Куриное филе и свинину помойте и разрежьте на куски.
- Пропустите все ингредиенты через мясорубку, добавьте специи и перемешайте.
- Застелите противень фольгой и смажьте растительным маслом.
- Сформируйте небольшие котлеты, выложите на противень и накройте еще одним листом фольги.
- Запекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут.
- Затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут, чтобы котлеты подрумянились.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
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Источник: Сегодня