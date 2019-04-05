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Сытно и вкусно: котлеты в фольге с беконом

Готовим котлеты из смешанного фарша в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Котлеты из курицы и свинины
Котлеты из курицы и свинины
Фото: Depositphotos

Котлеты из курицы, свинины и бекона запекаются в духовке под слоем фольги. Для их приготовления вам понадобится минимальное количество растительного масла. Такие котлеты можно подавать со свежими овощами, листовой зеленью и картофельным пюре на молоке

Котлеты в фольге с беконом

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 400 г свинины
  • 50 г бекона
  • 2 ломтика белого хлеба без корок
  • 2 яйца
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, молотый перец
  • 1/2 ч.л. сладкой паприки
  • растительное масло

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Рецепт приготовления:

  1. Замочите ломтики хлеба в воде, затем отожмите.
  2. Очистите лук и чеснок, произвольно нарежьте.
  3. Куриное филе и свинину помойте и разрежьте на куски.
  4. Пропустите все ингредиенты через мясорубку, добавьте специи и перемешайте.
  5. Застелите противень фольгой и смажьте растительным маслом.
  6. Сформируйте небольшие котлеты, выложите на противень и накройте еще одним листом фольги.
  7. Запекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут. 
  8. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут, чтобы котлеты подрумянились.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

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Источник: Сегодня
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