Сытно и вкусно: котлеты в фольге с беконом

Готовим котлеты из смешанного фарша в духовке

Котлеты из курицы и свинины Фото: Depositphotos

Котлеты из курицы, свинины и бекона запекаются в духовке под слоем фольги. Для их приготовления вам понадобится минимальное количество растительного масла. Такие котлеты можно подавать со свежими овощами, листовой зеленью и картофельным пюре на молоке.

Котлеты в фольге с беконом

Ингредиенты:

400 г куриного филе

400 г свинины

50 г бекона

2 ломтика белого хлеба без корок

2 яйца

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

соль, молотый перец

1/2 ч.л. сладкой паприки

растительное масло

Читайте также Рецепт дня: куриные котлеты в мультиварке

Рецепт приготовления:

Замочите ломтики хлеба в воде, затем отожмите. Очистите лук и чеснок, произвольно нарежьте. Куриное филе и свинину помойте и разрежьте на куски. Пропустите все ингредиенты через мясорубку, добавьте специи и перемешайте. Застелите противень фольгой и смажьте растительным маслом. Сформируйте небольшие котлеты, выложите на противень и накройте еще одним листом фольги. Запекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут, чтобы котлеты подрумянились.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram