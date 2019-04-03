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Сытный завтрак: как приготовить томатные блины с мясом

Рецепт несладких блинчиков с томатным соком и мясным фаршем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Томатные блины с мясной начинкой
Томатные блины с мясной начинкой
Фото: Depositphotos

Привычные блинчики на молоке можно разнообразить, если добавить в тесто томатный сок, а в начинку – мясной фарш с овощами. Получится очень вкусно и необычно. 

Томатные блины с мясом

Ингредиенты на 2 порции:

Для блинов:

  • 80 г мука
  • 1 яйцо
  • 125 мл молока
  • 125 мл томатного сока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Мускатный орех – по вкусу

Для начинки:

  • 200 г говядины
  • 3 шт. мелкого лука
  • 1 средняя морковь
  • 100 г  сметаны
  • Соль и черный перец по вкусу.
  • Лавровый лист, черный перец горошком

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Рецепт приготовления:

  1. Испечь блины. Смешать просеянную муку, соль, молотый черный перец и мускатный орех.  Добавить яйцо и немного перемешать. 
  2. Влить томатный сок и перемешать до однородного состояния.
  3. К томатному тесту добавить кипящее молоко и растительное масло. Хорошо перемешать и оставить минимум на 5 минут.
  4. Разогреть сковороду, первый раз смазать растительным маслом. Вылить порцию теста и распределить ее по всей поверхности сковороды. Выпекать блины с двух сторон до готовности. 
  5. Приготовить начинку. Мясо отварить  с луком, черным перцем и лавровым листом и охладить.  
  6. Лук мелко порезать,  морковку натереть на мелкой терке. Обжарить на сковороде лук до мягкости и добавить к нему морковку.
  7. Обжаривать несколько минут, закрыть крышкой и жарить 5 минут. Мясо пропустить через мясорубку и добавить к жареному луку и морковки. Перемешать, добавить сметану, соль и перец по вкусу. Охладить. 
  8. В готовые блины завернуть мясную начинку. Подавать со сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезных оладий от диетолога Светланы Фус. Кроме этого, мы делились национальными рецептами блинов

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

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Источник: Сегодня
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