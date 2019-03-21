Сюрстремминг, сыр с плесенью и прошутто: ТОП самых опасных деликатесов

Некоторые кулинарные изыски могут привести к серьезным проблемам

Сюрстремминг – квашеная сельдь с запахом гнили. Вонь настолько едкая, что блюдо едят только на открытом воздухе.

Киевлянка Дарья также пробовала традиционный шведский деликатес. Говорит, после того как заставила себя съесть один кусок рыбы, заболела.

"Через пару часов у меня разболелся живот. Все симптомы были как при отравлении испорченным продуктом. Я поняла, что все дело именно в рыбе. Больше я таких экспериментов с этой модной рыбой не проводила", – говорит потерпевшая.

Опасными могут быть и французские сыры с плесенью, предостерегает диетолог Руслана Шадрина. В результате так называемой ферментации внутри этого продукта попадают личинки различных паразитов, которые являются носителями инфекции. И таких популярных, но вредных деликатесов – куча. Например, итальянское вяленое мясо прошутто.

"Употребление этого красного мяса увеличивает риск рака кишечника на 17 процентов. Это информация ,которую опубликовала буквально несколько лет назад Всемирная организация здоровья", – предостерегает диетолог.

Не советуют во Всемирной организации здравоохранения есть и известную на весь мир норвежскую рыбу. После многочисленных исследований токсиколог Курат Оддекавла заявил: лосось и форель – наиболее вредная рыба из всех известных.

Работники норвежских рыбных ферм добавляют в воду сильные пестициды, которые насыщают лосось токсичными веществами. Употребление этой рыбы может привести к отравлению. Есть ее вредно.

Употребление такой рыбы может даже изменить генетику человека, а это говорит специалист, может привести к смертельному исходу.

От шведского сюрстремминга лучше отказаться, уверена генетик Дарья Лосева, а норвежские лосось и форель следует заменить такими же украинского происхождения. Сыр с плесенью есть также не стоит, а вяленое мясо можно употреблять не чаще трех раз в год.

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