Тарт Татен с яблоками из слоеного теста: рецепт Даши Малаховой

Готовим знаменитый французский пирог с карамелью

Яблочный пирог по рецепту Даши Малаховой Фото: dashamalahova.com

Главной причиной происхождения французского пирога тарт Татен называют рассеянность одной из сестер Татен, но дальше объяснения расходятся… По одной из версий, старшая сестра Стефани, готовя традиционный яблочным пирог для гостей отеля, который держала ее семья, замечталась и передержали яблоки на огне, так, что они начали подгорать. Спасая пирог, Стефани накрыла его тестом и сунула в печь. Второе объяснение считается классическим: Стефани просто забыла положить тесто под яблоки. Такой "эксперимент" оказался удачным, и вошел в классику мировой кулинарии.

Тарт Татен с яблоками

Ингредиенты:

220 г сахара (+ 100 г для сахарной пудры)

100 г сливочного масла

3 яблок сорта "Грэнни Смитт"

1 лист замороженного слоеного теста

тимьян

корица

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Рецепт приготовления:

Разморозьте слоеное тесто. Измельчите в пудру сахар. Помойте и очистите яблоки. Удалите сердцевину и разрежьте фрукты на дольки. Для карамели: засыпьте в сотейник сахар и поставьте на средний огонь сахар начнет плавиться и превращаться в карамель. Перелейте горячую карамель в форму для выпекания и выложите сверху яблоки. Посыпьте яблоки корицей. Отдельно нарежьте сливочное масло небольшими кусочками и выложите между дольками яблок. Проколите лист слоеного теста в нескольких местах вилкой и накройте тестом яблоки. Выпекайте тарт Татен 40 минут при температуре 180 С. Выньте, дайте тарту немного остыть, накройте подходящей по размеру тарелкой и осторожно переверните.

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Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками по рецепту Алексея Суханова: