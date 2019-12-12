Тарталетки на Новый год: ТОП-5 рецептов несладких начинок
Рецепты вкусных начинок для тарталеток на Новый год
Тарталетки – это небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками – как сладкими, так и несладкими.
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Фаршированными тарталетками обычно украшают праздничный стол, ведь это блюдо – красивая и удобная порционная закуска.
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Тарталетки – 20 шт.
- Сыр творожный – 100 г
- Семга слабосоленая – 100 г
Способ приготовления:
- На дно каждой тарталетки следует положить немного сыра, аккуратно выровняв с помощью чайной ложки.
- Острым ножом нарезать семгу на тонкие полоски. Уложить рыбу на сыр, при желании украсить листочком мяты или красной икрой.
- Подавать на сервировочной тарелке вместе с дольками лимона и зелеными оливками.
Тарталетки с курицей и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Тарталетки – 20 шт.
- Грудка куриная – 100 г
- Шампиньоны – 100 г
- Зелень петрушки – по вкусу
- Сыр твердый – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриную грудку нужно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать небольшими кубиками.
- Шампиньоны следует тщательно промыть, нарезать кубиками или тонкой соломкой и обжарить в сливочном масле до готовности.
- Смешать с отварной курицей, добавить немного измельченной зелени, перемешать, добавить соли и перца.
- Нафаршировать смесью тарталетки, сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 150 °С духовку минут на 5, чтобы сыр расплавился.
Совет: Перед фаршировкой можно добавить к курице и грибам немного сметаны или майонеза.
Тарталетки с начинкой из печени трески
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Печень трески в масле – 1 банка
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Тарталетки – 20 шт.
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Слить масло с печени трески, аккуратно размять вилкой.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке.
- Натереть сыр. Лук очистить и мелко нарезать. Перемешать все ингредиенты, добавить немного майонеза.
- Готовую начинку разложить по тарталеткам.
Тарталетки с крабовым салатом
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Тарталетки – 7 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр плавленый – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 2 шт.
- Майонез – 100 г
- Укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
- Нарезать крабовые палочки, яйца и зелень, плавленый сыр натереть на крупной терке
- В майонез выдавить чеснок. Перемешать.
- Добавить остальные продукты. Перемешать.
- В тарталетки выложить начинку. Украсить мелко порезанным укропом и подавать.
Тарталетки с курицей, ананасами и орехами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Тарталетки – 10 шт.
- Куриное филе – 300 г
- Сыр твердый – 100 г
- Ананас консервированный – 5-7 шт.
- Орехи грецкие – 50 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Укроп (зелень) – для украшения
- Зерна граната – для украшения
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе хорошо промыть. Поставить варить до готовности и остудить в бульоне.
- Мелко нарезать куриное филе и натереть сыр. Сложить в миску.
- Грецкие орехи измельчить.
- Ананасовые колечки мелко нарезать.
- Добавить в миску ананас, орехи и майонез.
- Хорошо перемешать и выложить в тарталетки.
- Украсить зернами граната и веточками свежей зелени укропа.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий греческий салат с маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата Нисуаз от Джулии Чайлд.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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