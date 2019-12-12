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Тарталетки на Новый год: ТОП-5 рецептов несладких начинок

Рецепты вкусных начинок для тарталеток на Новый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Тарталетки на Новый год
Тарталетки на Новый год
Фото: Depositphotos

Тарталетки – это небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками – как сладкими, так и несладкими.

Смотрите видео, как приготовить салат "Шуба" в виде суши:

Фаршированными тарталетками обычно украшают праздничный стол, ведь это блюдо – красивая и удобная порционная закуска.

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Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

Тарталетки с красной рыбой
Тарталетки с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 20 шт.
  • Сыр творожный – 100 г
  • Семга слабосоленая – 100 г

Способ приготовления:

  1. На дно каждой тарталетки следует положить немного сыра, аккуратно выровняв с помощью чайной ложки.
  2. Острым ножом нарезать семгу на тонкие полоски. Уложить рыбу на сыр, при желании украсить листочком мяты или красной икрой.
  3. Подавать на сервировочной тарелке вместе с дольками лимона и зелеными оливками.

Тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с курицей и грибами
Тарталетки с курицей и грибами
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 20 шт.
  • Грудка куриная – 100 г
  • Шампиньоны – 100 г
  • Зелень петрушки – по вкусу
  • Сыр твердый – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку нужно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Шампиньоны следует тщательно промыть, нарезать кубиками или тонкой соломкой и обжарить в сливочном масле до готовности.
  3. Смешать с отварной курицей, добавить немного измельченной зелени, перемешать, добавить соли и перца.
  4. Нафаршировать смесью тарталетки, сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 150 °С духовку минут на 5, чтобы сыр расплавился.

Совет: Перед фаршировкой можно добавить к курице и грибам немного сметаны или майонеза.

Тарталетки с начинкой из печени трески

Тарталетки с печенью трески
Тарталетки с печенью трески
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Печень трески в масле – 1 банка
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Тарталетки – 20 шт.
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слить масло с печени трески, аккуратно размять вилкой.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке.
  3. Натереть сыр. Лук очистить и мелко нарезать. Перемешать все ингредиенты, добавить немного майонеза.
  4. Готовую начинку разложить по тарталеткам.

Тарталетки с крабовым салатом

Тарталетки с крабовыми палочками
Тарталетки с крабовыми палочками
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 7 шт.
  • Крабовые палочки – 100 г
  • Сыр плавленый – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Чеснок – 2 шт.
  • Майонез – 100 г
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Нарезать крабовые палочки, яйца и зелень, плавленый сыр натереть на крупной терке
  2. В майонез выдавить чеснок. Перемешать.
  3. Добавить остальные продукты. Перемешать.
  4. В тарталетки выложить начинку. Украсить мелко порезанным укропом и подавать.

Тарталетки с курицей, ананасами и орехами

Тарталетки с курицей и ананасом
Тарталетки с курицей и ананасом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Тарталетки – 10 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Ананас консервированный – 5-7 шт.
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Укроп (зелень) – для украшения
  • Зерна граната – для украшения
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе хорошо промыть. Поставить варить до готовности и остудить в бульоне.
  2. Мелко нарезать куриное филе и натереть сыр. Сложить в миску.
  3. Грецкие орехи измельчить.
  4. Ананасовые колечки мелко нарезать.
  5. Добавить в миску ананас, орехи и майонез.
  6. Хорошо перемешать и выложить в тарталетки.
  7. Украсить зернами граната и веточками свежей зелени укропа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий греческий салат с маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата Нисуаз от Джулии Чайлд.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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