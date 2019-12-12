Тарталетки на Новый год: ТОП-5 рецептов несладких начинок

Рецепты вкусных начинок для тарталеток на Новый год

Тарталетки на Новый год Фото: Depositphotos

Тарталетки – это небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками – как сладкими, так и несладкими.

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Фаршированными тарталетками обычно украшают праздничный стол, ведь это блюдо – красивая и удобная порционная закуска.

Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

Тарталетки с красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Тарталетки – 20 шт.

Сыр творожный – 100 г

Семга слабосоленая – 100 г

Способ приготовления:

На дно каждой тарталетки следует положить немного сыра, аккуратно выровняв с помощью чайной ложки. Острым ножом нарезать семгу на тонкие полоски. Уложить рыбу на сыр, при желании украсить листочком мяты или красной икрой. Подавать на сервировочной тарелке вместе с дольками лимона и зелеными оливками.

Тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с курицей и грибами Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Тарталетки – 20 шт.

Грудка куриная – 100 г

Шампиньоны – 100 г

Зелень петрушки – по вкусу

Сыр твердый – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Куриную грудку нужно промыть и отварить в слегка подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать небольшими кубиками. Шампиньоны следует тщательно промыть, нарезать кубиками или тонкой соломкой и обжарить в сливочном масле до готовности. Смешать с отварной курицей, добавить немного измельченной зелени, перемешать, добавить соли и перца. Нафаршировать смесью тарталетки, сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 150 °С духовку минут на 5, чтобы сыр расплавился.

Совет: Перед фаршировкой можно добавить к курице и грибам немного сметаны или майонеза.

Тарталетки с начинкой из печени трески

Тарталетки с печенью трески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Печень трески в масле – 1 банка

Яйцо куриное – 3 шт.

Сыр твердый – 150 г

Лук репчатый – 1 шт.

Тарталетки – 20 шт.

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Слить масло с печени трески, аккуратно размять вилкой. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и натереть на крупной терке. Натереть сыр. Лук очистить и мелко нарезать. Перемешать все ингредиенты, добавить немного майонеза. Готовую начинку разложить по тарталеткам.

Тарталетки с крабовым салатом

Тарталетки с крабовыми палочками Фото: Pinterest

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Тарталетки – 7 шт.

Крабовые палочки – 100 г

Сыр плавленый – 100 г

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 2 шт.

Майонез – 100 г

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

Нарезать крабовые палочки, яйца и зелень, плавленый сыр натереть на крупной терке В майонез выдавить чеснок. Перемешать. Добавить остальные продукты. Перемешать. В тарталетки выложить начинку. Украсить мелко порезанным укропом и подавать.

Тарталетки с курицей, ананасами и орехами

Тарталетки с курицей и ананасом Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Тарталетки – 10 шт.

Куриное филе – 300 г

Сыр твердый – 100 г

Ананас консервированный – 5-7 шт.

Орехи грецкие – 50 г

Майонез – 2 ст. л.

Укроп (зелень) – для украшения

Зерна граната – для украшения

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе хорошо промыть. Поставить варить до готовности и остудить в бульоне. Мелко нарезать куриное филе и натереть сыр. Сложить в миску. Грецкие орехи измельчить. Ананасовые колечки мелко нарезать. Добавить в миску ананас, орехи и майонез. Хорошо перемешать и выложить в тарталетки. Украсить зернами граната и веточками свежей зелени укропа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий греческий салат с маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата Нисуаз от Джулии Чайлд.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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