Татьяна Литвинова поделилась рецептом любимого сэндвича

Судья "МастерШеф" готовит на завтрак бутеброд с грушей и сыром

Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный сэндвич Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом ягодного глинтвейна, рассказала, как приготовить вкусный и ароматный завтрак: бутерброд с грушей и брынзой. Как известно, сочетание груши и сыра давно стало классическим.

"Горячий сэндвич с овечьей брынзой (если брынза очень соленая, ее нужно вымочить несколько часов в воде), темной чиабаттой, тимьяном, медом и сочной зимней грушей. Это очень вкусно, поверьте! Я люблю с горячим несладким черным кофе", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

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Судя по всему, судья кулинарного шоу "МастерШеф" готовит бутерброд в духовке под грилем.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сырники с ягодно-сметанным соусом на завтрак. Ведущая также поделилась советами по лечению простуды в домашних условиях. Кроме этого, Татьяна Литвинова опубликовала в своем блоге рецепт ризотто с лисичками.

Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю брынзу:

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