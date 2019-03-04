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Татьяна Литвинова поделилась рецептом полезной домашней выпечки

Рецепт диетических маффинов от кулинарного эксперта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
Фото: пресс-служба СТБ

"Кукурузно-сливовые маффины – для тех, кто следит за своим питанием. Из этого количества ингредиентов получается 12 небольших (по 50 г каждый) маффинов", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Кукурузно-сливовые маффины

Маффины со сливовой начинкой
Маффины со сливовой начинкой
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Ингредиенты:

  • 200 г кукурузной муки
  • 100 г цельнозерновой муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя 
  • Ванилин – щепотка
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 3 ст.л. кленового сиропа
  • Щепотка соли
  • 100 г сушеной клюквы
  • 5-7 слив, свежих или замороженных

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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Смешать размягченное сливочное масло с сиропом, молоком и яйцами. 
  3. Соединить оба вида муки с разрыхлителем, солью и ванилью. Смешать сухую и влажную смеси до гладкости, добавить промытую клюкву. 
  4. При помощи кондитерского мешка наполнить формочки на 2/3. И главное – не забыть сливу! Уложите половинку сверху и отправляйте в разогретую духовку. 
  5. Выпекать 30 минут. Готовые маффины могут храниться до двух дней.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сырники с ягодно-сметанным соусом на завтрак. Ведущая также поделилась советами по лечению простуды в домашних условиях. Кроме этого, Татьяна Литвинова опубликовала в своем блоге рецепт ризотто с лисичками.

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Источник: Сегодня
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