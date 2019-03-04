Татьяна Литвинова поделилась рецептом полезной домашней выпечки
Рецепт диетических маффинов от кулинарного эксперта
"Кукурузно-сливовые маффины – для тех, кто следит за своим питанием. Из этого количества ингредиентов получается 12 небольших (по 50 г каждый) маффинов", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.
Кукурузно-сливовые маффины
Ингредиенты:
- 200 г кукурузной муки
- 100 г цельнозерновой муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Ванилин – щепотка
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 3 ст.л. кленового сиропа
- Щепотка соли
- 100 г сушеной клюквы
- 5-7 слив, свежих или замороженных
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Смешать размягченное сливочное масло с сиропом, молоком и яйцами.
- Соединить оба вида муки с разрыхлителем, солью и ванилью. Смешать сухую и влажную смеси до гладкости, добавить промытую клюкву.
- При помощи кондитерского мешка наполнить формочки на 2/3. И главное – не забыть сливу! Уложите половинку сверху и отправляйте в разогретую духовку.
- Выпекать 30 минут. Готовые маффины могут храниться до двух дней.
Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сырники с ягодно-сметанным соусом на завтрак. Ведущая также поделилась советами по лечению простуды в домашних условиях. Кроме этого, Татьяна Литвинова опубликовала в своем блоге рецепт ризотто с лисичками.
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Источник: Сегодня