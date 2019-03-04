Татьяна Литвинова поделилась рецептом полезной домашней выпечки

Рецепт диетических маффинов от кулинарного эксперта

Татьяна Литвинова Фото: пресс-служба СТБ

"Кукурузно-сливовые маффины – для тех, кто следит за своим питанием. Из этого количества ингредиентов получается 12 небольших (по 50 г каждый) маффинов", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Кукурузно-сливовые маффины

Маффины со сливовой начинкой Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Ингредиенты:

200 г кукурузной муки

100 г цельнозерновой муки

1 ч.л. разрыхлителя

Ванилин – щепотка

2 яйца

100 мл молока

100 г сливочного масла

3 ст.л. кленового сиропа

Щепотка соли

100 г сушеной клюквы

5-7 слив, свежих или замороженных

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать размягченное сливочное масло с сиропом, молоком и яйцами. Соединить оба вида муки с разрыхлителем, солью и ванилью. Смешать сухую и влажную смеси до гладкости, добавить промытую клюкву. При помощи кондитерского мешка наполнить формочки на 2/3. И главное – не забыть сливу! Уложите половинку сверху и отправляйте в разогретую духовку. Выпекать 30 минут. Готовые маффины могут храниться до двух дней.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить сырники с ягодно-сметанным соусом на завтрак. Ведущая также поделилась советами по лечению простуды в домашних условиях. Кроме этого, Татьяна Литвинова опубликовала в своем блоге рецепт ризотто с лисичками.

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