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Тайны суперфуда: чем матча отличается от всех остальных чаев

Японский зеленый чай матча спасает от рака и старости

Токарчук Елена
Сегодня, 09:02
Фото: Pixabay

Наш эксперт:

  • Екатерина Толстикова, врач-диетолог

Матча — это сорт зеленого чая, который выращивают в Японии, Китае и других регионах восточной Азии. Как только на чайных кустах появляются зеленые листики, их накрывают специальной мелкой сеткой, которая блокирует практически весь солнечный свет. В результате замедляется процесс фотосинтеза, а в листьях увеличивается концентрация полезных веществ. Второе отличие матча от других чаев — в способе обработки. После сбора листья пропаривают: это предотвращает окисление и сохраняет все антиоксиданты. Затем стебли удаляют, а листья высушивают и перемалывают в порошок. При заваривании его растворяют в воде, взбивая венчиком в пену. В итоге человек не просто пьет отвар из листьев, а поглощает их целиком, поэтому получает намного больше пользы. 

А ее в матча действительно много. Суперфуд оказывает мощный антиэйдж-эффект. Все благодаря тому, что он содержит огромное количество антиоксидантов — именно они снижают воспалительные процессы в организме и замедляют процессы старения.

Еще в нем много полифенолов — вместе с антиоксидантами они снижают чувствительность кожи к ультрафиолету, помогают ей бороться с негативным воздействием окружающей среды. Также матча богат разными видами катехинов. Эти вещества помогают нам бороться с онкологией: эксперименты подтвердили, что, если пациент во время лечения пьет этот чай, вероятность выздоровления намного выше. Соответственно, регулярное употребление продукта будет хорошей профилактикой раковых заболеваний. Еще суперфуд снижает уровень "плохого" холестерина, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Чай содержит много витаминов А, Е, С, К, группы В, калий, железо, кальций, цинк, йод, магний и другие. Чтобы все эти полезности сохранились, не заливайте порошок кипятком. Дайте воде остыть 5 минут после закипания. 

  • Заместитель кофе

В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому с ним нужно быть осторожными беременным и кормящим мамам, а пить его лучше в первой половине дня. Отличие только в том, что суперфуд содержит L-теанин. Благодаря этому веществу напиток не вызывает нервозность, как кофе, но при этом прекрасно бодрит. Более того: продукт благотворно влияет на когнитивные функции, а именно — улучшает концентрацию внимания и стимулирует работу мозга. Поэтому матча рекомендуют включать в рацион людям старшего возраста.  

  • Как выбрать

Свежий и правильно заваренный матча должен иметь слегка сладковатый привкус. Иногда он может слегка горчить, но не сильно! Если напиток получился горький — скорее всего, суперфуд испортился. Дело в том, что в порошке присутствуют жирные кислоты, которые могут окисляться при контакте с кислородом.

Где купить продукт? Екатерина Толстикова советует заглянуть в отделы с элитными чаями и кофе. Можно поискать порошок в лавках здорового питания или в интернете. Но обязательно смотрите на срок годности и страну-производителя. Если вам предложат отечественный матча, отказывайтесь: в Украине его не выращивают! Узнайте, где вырастили листья, и соберите информацию об этом месте. Ведь листья отлично впитывают из окружающей среды свинец и другие вредные вещества, которые в дальнейшем могут попасть в организм человека. Качественный матча не может стоить дешево — за 50 г придется заплатить от 100 гривен.

Напомним, ранее мы разбирались действительно ли так полезны ягоды асаи, или это маркетинговый ход, и выясняли всю правду о ягодах годжи и трех способах их приема.

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Источник: Сегодня
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