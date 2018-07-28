Тайны суперфуда: чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать
Суперфуд очистит от токсинов и поможет сбросить лишний вес
В новом проекте мы каждый месяц будем рассказывать о "суперфудах" — продуктах, которые называют съедобными лекарствами. Как они "работают", как правильно их употреблять и кому противопоказаны — читайте ответы на эти и другие вопросы
Семена чиа — это практически безвкусные маленькие темные зернышки. По мнению ученых, они были популярны еще во времена цивилизации ацтеков: уже тогда, согласно данным, полученным при раскопках, знали об их пользе и применяли в пищу. Сегодня они считаются суперфудом: о полезных свойствах известно столько, что диетологи назначают их при совершенно разных проблемах. Ведь в зависимости от особенностей приема можно получить разные результаты: очиститься от токсинов, нормализовать перистальтику кишечника, похудеть или насытить организм кальцием, магнием, омега-3 и другими полезными веществами. Мы выяснили, в каких случаях семена чиа противопоказаны и как правильно их употреблять, чтобы получить тот или иной эффект.
В каком виде принимать чиа: зерна или порошок
Семена чиа содержат довольно много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме, однако нужны для его нормального функционирования. Так, омега-3 необходимы для сердца и сосудов, а омега-6 — для суставов. Поэтому регулярное употребление семян — лучшая профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, "таблетка" от высокого давления и воспаления суставов. Также этот суперфуд — отличный источник кальция. Еще в продукте много магния, поэтому он восстанавливает нервную систему, снижает уровень стресса и даже может излечить от депрессии. Содержится в суперфуде растительный белок и незаменимые аминокислоты, которые тоже полноценно и быстро усваиваются.
Однако есть одно НО: все эти полезные свойства зерна имеют лишь в том случае, если непосредственно перед приемом вы их перемололи в порошок (например, с помощью кофемолки)! Если же вы употребляете семена в целом виде (размачивая или добавляя в салаты) — абсолютно никакие из вышеперечисленных полезных веществ в организме не усваиваются. Дело в том, что семена чиа покрыты необычной клетчаткой: когда она размокает, то образует слизь, которая "защищает" витаминное ядрышко. Единственная польза, которую вы получите от "твердых зерен" — это механический эффект: суперфуд качественно обволакивает слизистую пищеварительного тракта и защищает от вредных и агрессивных продуктов. Рекомендовано употреблять семена в твердом виде и тем, кто хочет сбросить лишний вес. Ведь они "объемные", но при этом малокалорийные: насытитесь быстрее, а калорий получите меньше. Еще один эффект — чистка кишечника от токсинов. Чиа работает, словно метелка, "сметая" на своем пути все шлаки, которые скопились в организме. Со временем у человека нормализуется перистальтика кишечника.
Кому нельзя принимать чиа
Среди противопоказаний к приему семян чиа — индивидуальная непереносимость. Она встречается редко, но проверить себя не помешает. Первые 4 дня употребляйте по 1 ст. л. зерен. Если все хорошо, можно увеличить дозу.
Противопоказаны чиа при болезнях ЖКТ в стадии обострения: например, при острых воспалениях поджелудочной железы. Стоит временно отказаться от суперфуда при диарее и отравлении.
Случаи передозировки и побочных эффектов встречаются крайне редко. Но если не размачивать чиа в достаточном количестве жидкости, кишечник может "забиться", тогда запора не избежать. Если же вы четко соблюдаете рецепт, бояться не стоит, и семена можно принимать хоть каждый день. Их можно давать и деткам, начиная от года.
Как принимать семена чиа
Семена считаются обычным продуктом питания, поэтому строгих ограничений в их употреблении нет. Оптимальная дозировка — 50 г в сутки (3 ст. л.). Это количество можно съесть как в один присест, так и разделить на все приемы пищи. Чаще всего продукт на ночь замачивают в растительном молоке, йогурте или кефире, добавляют в соки, готовят из него коктейли или чиа-пудинги. Но если сочетаете суперфуд с молочными продуктами, пользы получите меньше, ведь любая молочка снижает всасывание полезных ингредиентов из других продуктов. Поэтому йогурт с чиа на завтрак всего лишь почистит кишечник и подарит чувство сытости. Измельченные зерна можно добавлять в каши, посыпать ими салаты и т. п.
Смузи: очищаем кишечник
Понадобится (на 1 порцию):
- семена чиа — 2—3 ст. л.
- растительное молоко (или обычное молоко, кефир, йогурт) — 200 мл
- банан — 1 шт.
- любые ягоды — 50 г
Приготовление (10 минут):
С вечера залейте семена чиа любой из выше предложенных жидкостей. Особенно вкусно получается с растительным молоком — например, миндальным или кокосовым. Накройте посуду и положите в темное прохладное место (можно в холодильник). Утром почистите банан и нарежьте кусочками. Сложите фрукт в блендер, добавьте ягоды и настоянные семена чиа. Тщательно взбейте.
Коктейль: получаем витамины
Понадобится (на 1 порцию):
- банан — 1 шт.
- яблоко — 1 шт.
- киви — 1 шт.
- семена чиа — 2 ст. л.
- апельсиновый сок — 200 мл
- мед — по вкусу
Приготовление (15 минут):
Помойте и очистите все фрукты, нарежьте их небольшими кусочками и сложите в блендер. Залейте апельсиновым соком и тщательно взбейте. Семена чиа перемелите в порошок с помощью кофемолки и добавьте их к фруктовой массе. Еще раз взбейте, подсластите медом и можете пить коктейль.
Маффины: изобретаем новый вкус
Понадобится (на 4 порции):
- семена чиа — 1 ст. л.
- пшеничная мука — 1 стак.
- пищевая сода — 2 ч. л.
- соль — 1/2 ч. л.
- белок яйца — 2 шт.
- лимонный сок — 2 ч. л.
- цедра лимона — 1 ч. л.
- черника — 1/2 стак.
- ванилин — щепотка
Приготовление (35 минут):
Смешайте в миске пшеничную муку, семена чиа, пищевую соду, соль и всыпьте ванилин. Добавьте к этой смеси белки, лимонный сок и цедру, перемешайте. В готовое тесто всыпьте чернику, еще раз перемешайте. Разлейте тесто в формы, выпекайте 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.