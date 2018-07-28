Тайны суперфуда: чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать

Суперфуд очистит от токсинов и поможет сбросить лишний вес

Чудо-зерна. Только в измельченном виде отдадут вам все свои полезные вещества

В новом проекте мы каждый месяц будем рассказывать о "суперфудах" — продуктах, которые называют съедобными лекарствами. Как они "работают", как правильно их употреблять и кому противопоказаны — читайте ответы на эти и другие вопросы

Семена чиа — это практически безвкусные маленькие темные зернышки. По мнению ученых, они были популярны еще во времена цивилизации ацтеков: уже тогда, согласно данным, полученным при раскопках, знали об их пользе и применяли в пищу. Сегодня они считаются суперфудом: о полезных свойствах известно столько, что диетологи назначают их при совершенно разных проблемах. Ведь в зависимости от особенностей приема можно получить разные результаты: очиститься от токсинов, нормализовать перистальтику кишечника, похудеть или насытить организм кальцием, магнием, омега-3 и другими полезными веществами. Мы выяснили, в каких случаях семена чиа противопоказаны и как правильно их употреблять, чтобы получить тот или иной эффект.

В каком виде принимать чиа: зерна или порошок

Семена чиа содержат довольно много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме, однако нужны для его нормального функционирования. Так, омега-3 необходимы для сердца и сосудов, а омега-6 — для суставов. Поэтому регулярное употребление семян — лучшая профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, "таблетка" от высокого давления и воспаления суставов. Также этот суперфуд — отличный источник кальция. Еще в продукте много магния, поэтому он восстанавливает нервную систему, снижает уровень стресса и даже может излечить от депрессии. Содержится в суперфуде растительный белок и незаменимые аминокислоты, которые тоже полноценно и быстро усваиваются.

Однако есть одно НО: все эти полезные свойства зерна имеют лишь в том случае, если непосредственно перед приемом вы их перемололи в порошок (например, с помощью кофемолки)! Если же вы употребляете семена в целом виде (размачивая или добавляя в салаты) — абсолютно никакие из вышеперечисленных полезных веществ в организме не усваиваются. Дело в том, что семена чиа покрыты необычной клетчаткой: когда она размокает, то образует слизь, которая "защищает" витаминное ядрышко. Единственная польза, которую вы получите от "твердых зерен" — это механический эффект: суперфуд качественно обволакивает слизистую пищеварительного тракта и защищает от вредных и агрессивных продуктов. Рекомендовано употреблять семена в твердом виде и тем, кто хочет сбросить лишний вес. Ведь они "объемные", но при этом малокалорийные: насытитесь быстрее, а калорий получите меньше. Еще один эффект — чистка кишечника от токсинов. Чиа работает, словно метелка, "сметая" на своем пути все шлаки, которые скопились в организме. Со временем у человека нормализуется перистальтика кишечника.

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Кому нельзя принимать чиа

Среди противопоказаний к приему семян чиа — индивидуальная непереносимость. Она встречается редко, но проверить себя не помешает. Первые 4 дня употребляйте по 1 ст. л. зерен. Если все хорошо, можно увеличить дозу.

Противопоказаны чиа при болезнях ЖКТ в стадии обострения: например, при острых воспалениях поджелудочной железы. Стоит временно отказаться от суперфуда при диарее и отравлении.

Случаи передозировки и побоч­­ных эффектов встречаются край­­не редко. Но если не разма­­чивать чиа в достаточном коли­­честве жидкости, кишечник мо­­жет "забиться", тогда запора не избежать. Если же вы четко соблюдаете рецепт, бояться не стоит, и семена можно прини­­мать хоть каждый день. Их мож­­но давать и деткам, начиная от года.

Как принимать семена чиа

Семена считаются обычным продуктом питания, поэтому строгих ограничений в их употреблении нет. Оптимальная дозировка — 50 г в сутки (3 ст. л.). Это количество можно съесть как в один присест, так и разделить на все приемы пищи. Чаще всего продукт на ночь замачивают в растительном молоке, йогурте или кефире, добавляют в соки, готовят из него коктейли или чиа-пудинги. Но если сочетаете суперфуд с молочными продуктами, пользы получите меньше, ведь любая молочка снижает всасывание полезных ингредиентов из других продуктов. Поэтому йогурт с чиа на завтрак всего лишь почистит кишечник и подарит чувство сытости. Измельченные зерна можно добавлять в каши, посыпать ими салаты и т. п.

Смузи: очищаем кишечник

Понадобится (на 1 порцию):

семена чиа — 2—3 ст. л.

растительное молоко (или обычное молоко, кефир, йогурт) — 200 мл

банан — 1 шт.

любые ягоды — 50 г

Приготовление (10 минут):

С вечера залейте семена чиа любой из выше предложенных жидкостей. Особенно вкусно получается с растительным молоком — например, миндальным или кокосовым. Накройте посуду и положите в темное прохладное место (можно в холодильник). Утром почистите банан и нарежьте кусочками. Сложите фрукт в блендер, добавьте ягоды и настоянные семена чиа. Тщательно взбейте.

Коктейль: получаем витамины

Понадобится (на 1 порцию):

банан — 1 шт.

яблоко — 1 шт.

киви — 1 шт.

семена чиа — 2 ст. л.

апельсиновый сок — 200 мл

мед — по вкусу

Приготовление (15 минут):

Помойте и очистите все фрукты, нарежьте их небольшими кусочками и сложите в блендер. Залейте апельсиновым соком и тщательно взбейте. Семена чиа перемелите в порошок с помощью кофемолки и добавьте их к фруктовой массе. Еще раз взбейте, подсластите медом и можете пить коктейль.

Маффины: изобретаем новый вкус

Понадобится (на 4 порции):

семена чиа — 1 ст. л.

пшеничная мука — 1 стак.

пищевая сода — 2 ч. л.

соль — 1/2 ч. л.

белок яйца — 2 шт.

лимонный сок — 2 ч. л.

цедра лимона — 1 ч. л.

черника — 1/2 стак.

ванилин — щепотка

Приготовление (35 минут):

Смешайте в миске пшеничную муку, семена чиа, пищевую соду, соль и всыпьте ванилин. Добавьте к этой смеси белки, лимонный сок и цедру, перемешайте. В готовое тесто всыпьте чернику, еще раз перемешайте. Разлейте тесто в формы, выпекайте 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.