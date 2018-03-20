Тайны суперфуда: как выбрать и правильно принимать семена льна

В новом проекте мы каждый месяц будем рассказывать о "суперфудах" — продуктах, которые называют съедобными лекарствами. Как они "работают", как правильно их употреблять и кому противопоказаны — читайте ответы на эти и другие вопросы

Лен — очень ценное растение, которое человечество издавна использует для разных целей. Из стебля производят прочную ткань, семена применяют в кулинарии и народной медицине, а еще из них методом холодного отжима получают масло. Недаром слово "лен" в переводе с латыни означает "самый полезный".

Семена бывают двух видов — темно-коричневые и золотые. Отличаются они лишь по вкусу: первые слегка горчат, а у вторых вкус более мягкий. Выраженного запаха ни семена льна, ни льняное масло не имеют — только легкий приятный аромат.

Чем полезны

Семена льна — ценный источник ненасыщенных жирных кислот омега-3, поэтому их советуют употреблять при высоком уровне холестерина и для выведения "плохих" жиров из организма. Содержится в них и качественный белок, незаменимые аминокислоты и витамины почти всей группы В. Много в продукте растительного кальция, который полностью усваивается. Еще суперфуд содержит большое количество цинка, что особенно актуально для мужчин, ведь дефицит этого макроэлемента влияет на половую функцию. Содержат семена и антиоксиданты, из-за чего являются неплохим средством для профилактики онкологии. Но наиболее эффективен суперфуд при запорах и воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что семена льна богаты растворимой клетчаткой, и при настаивании она образует своеобразную слизь. Она механически обволакивает ЖКТ, тем самым снимая воспаление. При регулярном применении улучшается работа кишечника и нормализуется пищеварение. А благодаря веществу лигнину продукт выводит из организма токсины и позволяет безболезненно сбросить несколько лишних килограммов.

Секреты выбора

Полезными свойствами обладают как семена льна, так и льняное масло. Главное отличие в том, что из масла ненасыщенные жирные кислоты омега-3 усваиваются лучше. Семена же являются ценнейшим источником клетчатки. Поэтому выбор зависит от эффекта, который вы хотите получить.

Льняное масло покупайте только в темной стеклянной таре и обратите внимание на срок годности. Оно должно быть максимально свежим — в идеале до месяца. После вскрытия бутылки его можно хранить в холодильнике не больше двух недель, поэтому лучше покупать маленькие баночки. Масло должно иметь сладковатый вкус: если начало горчить — испортилось.

В отличие от масла, семена могут храниться около года. Их лучше покупать в упаковке, а не на развес. Самое главное — не приобретайте перемолотые: когда мы перебиваем семечки, масло выходит наружу, окисляется, и уже через неделю смесь прогоркает. Поэтому измельчайте семена перед приемом.

Что касается цен, то бутылочка масла (300 мл) обойдется в 100 грн, а упаковка семян (100 г) — в 20 грн.

Принимаем на постоянной основе

Суточная доза семян льна в профилактических целях — 30—40 г. Они — универсальный продукт, который можно сочетать со всем! Единственное, не стоит предавать продукт термообработке. Высокая температура нейтрализует полезные вещества, хотя эффект "обволакивания" ЖКТ и остается.

Суперфуд можно употреблять как на постоянной основе, так и курсами по 2 недели. Среди противопоказаний — камни в почках и мочевом пузыре. При обострении воспалительных процессов в желудке лучше принимать только слизь без семечек. Можно есть семена льна сухими — хорошо пережевать и запить водой. Правда, в больших количествах так их принимать нельзя: возможно обезвоживание организма и запоры.

Что касается льняного масла, его нужно пить натощак по 1 ч. л. При этом активнее сокращается желчный и не застаивается желчь. Курс — 2 недели. Если от чистого масла тошнит, можно добавлять его в салаты. Принимать его натощак нельзя при остром панкреатите и холецистите, эзофагите, при желчекаменной болезни.

Льняная каша

Это лучший вариант, если у вас постоянно болит желудок, чувствуется тяжесть в кишечнике или было отравление. Готовить ее нужно свежую, каждый день.

Понадобится (на 1 порцию):

семена льна — 30 г

мед — 1 ч. л.

чернослив — 2—3 шт.

Приготовление (10 минут):

С вечера залейте семена льна стаканом воды комнатной температуры. Утром добавьте еще 100 мл воды и заранее размоченный чернослив. Перелейте смесь в блендер и перемелите, затем добавьте мед. Получится жидковатая кашица. В лечебных целях ее нужно есть минимум 2 недели дважды в день — на завтрак и перед сном. После можно употреблять ее один раз в день в качестве любого приема пищи (даже полдника).

Суп-пюре для похудения

Если съедать его ежедневно на обед, то за 2 недели можно сбросить до 2 кг веса (конечно, при условии, что вы придерживаетесь правильного питания).

Понадобится (на 1 порцию):

тыква — 200 г

растительное молоко или йогурт — 100 г

семена льна — 3 ст. л.

курага — 2—3 шт.

мед — 1 ч. л.

Приготовление (30 минут):

Тыкву почистите, отварите, нарежьте кусками и сложите в блендер. Залейте молоком или йогуртом. Добавьте размоченную курагу, семена льна (перемелите в кофемолке) и мед. Тщательно перемелите.

Витаминная паста

Повысит иммунитет весной. Ее можете приготовить в выходные на всю неделю: храните в холодильнике и употребляйте по 1 ст. л. утром и вечером.

Понадобится (на неделю):

семена льна — 200 г

грецкие орехи — 5 шт.

лимонная цедра — 2 ст. л.

сухофрукты (курага, изюм, чернослив) — по несколько штук

Приготовление (20 минут):

Семена перемелите в кофемолке. Заранее размочите сухофрукты и перекрутите их на мясорубке. Грецкие орехи поломайте маленькими кусочками, добавьте цедру. Хорошо смешайте и сложите в стеклянную банку.