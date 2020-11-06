Tesla начала продавать текилу за 250 долларов — алкогольный дебют Илона Маска (фото)

Количество ограниченное – 2 бутылки на человека, в продажу алкоголь поступит в конце года

Ай да Илон, ай да… многих дел мастер! Tesla представила текилу. Teslaquila – алкоголь эксклюзивный, поэтому и купить ее смогут не все. В продаже Илоновская текила ожидается в конце этого года.

Фото: shop.tesla.com

Создатели бутылки постарались на славу. От дизайна емкости (750 мл) до состава. Tesla Tequila изготовлена из агавы премиум-класса, выдержанной в бочках из французского дуба, с фруктовыми и легкими ванильными ароматами со сбалансированным послевкусием корицы и перца. Крепость текилы Илона Маска – 40%. Уже сейчас напиток можно заказать в магазине Tesla. Получить получится только ближе к новому году. Но не спешите. Сначала цена.

Стоимость – 250 долларов. Это с доставкой. Заказать больше не получится, количество строго ограничено. Товар ведь эксклюзивный.

Да и получить его в нашей стране тоже невозможно. Попробовать напиток смогут жители США и то не всех штатах.

Напомним, Илон Маск пошутил о Teslaquila еще два года назад. Тогда он заявил, что он банкрот и от этого выпил лишнего. Этим "лишним" якобы и была Teslaquila. А уже в октябре 2018-го Tesla официально подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США на товарный знак Teslaquila.

Здесь смотрите смешное видео с Илоном Маском и его сыном и рецепт коктейля на основе текилы.

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