Теплый новогодний салат из курицы и овощей
Оригинальный салат на Новый год 2019
Новогодние салаты – это не только Оливье и селедка под шубой. Если вы хотите приятно удивить гостей, приготовьте теплый салат из куриного филе с зеленью, овощами и заправкой из сливочного сыра.
Салат из курицы и овощей с сырной заправкой
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 200 г сыра Филадельфия
- 200 г листьев салата
- 100 мл молока или сливок
- 8-10 шт. помидоров черри
- 1 свежий огурец (по желанию)
- 1 ст.л. оливкового масла
- соль, перец по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем и обжарить на оливковом масле, приправив солью и перцем по вкусу. Немного остудить, нарезать кубиками или полосками.
- Помидоры черри разрезать на 2-4 части, огурец нарезать кубиками.
- Пока жарится филе в сотейнике, подогреть молоко или сливки. Добавить сливочный сыр и довести соус до кремообразного состояния на среднем огне, все время помешивая венчиком. Вы можете добавите больше или меньше жидкости – все зависит от ваших предпочтений.
- На тарелку выложить листья салата, помидоры, куриное филе и огурец.
- Полить салат соусом и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы писали, что должно быть на новогоднем столе в год Свиньи. Мы также делились рецептом салата Цезарь от Юлии Высоцкой.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: "Сегодня"