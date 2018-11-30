Теплый новогодний салат из курицы и овощей

Оригинальный салат на Новый год 2019

Салат и курицы и овощей Фото: pixabay.com

Новогодние салаты – это не только Оливье и селедка под шубой. Если вы хотите приятно удивить гостей, приготовьте теплый салат из куриного филе с зеленью, овощами и заправкой из сливочного сыра.

Салат из курицы и овощей с сырной заправкой

Ингредиенты:

400 г куриного филе

200 г сыра Филадельфия

200 г листьев салата

100 мл молока или сливок

8-10 шт. помидоров черри

1 свежий огурец (по желанию)

1 ст.л. оливкового масла

соль, перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем и обжарить на оливковом масле, приправив солью и перцем по вкусу. Немного остудить, нарезать кубиками или полосками. Помидоры черри разрезать на 2-4 части, огурец нарезать кубиками. Пока жарится филе в сотейнике, подогреть молоко или сливки. Добавить сливочный сыр и довести соус до кремообразного состояния на среднем огне, все время помешивая венчиком. Вы можете добавите больше или меньше жидкости – все зависит от ваших предпочтений. На тарелку выложить листья салата, помидоры, куриное филе и огурец. Полить салат соусом и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы писали, что должно быть на новогоднем столе в год Свиньи. Мы также делились рецептом салата Цезарь от Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова: