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Теплый новогодний салат из курицы и овощей

Оригинальный салат на Новый год 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:13
Салат и курицы и овощей Фото: pixabay.com
Салат и курицы и овощей Фото: pixabay.com

Новогодние салаты – это не только Оливье и селедка под шубой. Если вы хотите приятно удивить гостей, приготовьте теплый салат из куриного филе с зеленью, овощами и заправкой из сливочного сыра.

Салат из курицы и овощей с сырной заправкой

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 200 г сыра Филадельфия
  • 200 г листьев салата
  • 100 мл молока или сливок
  • 8-10 шт. помидоров черри
  • 1 свежий огурец (по желанию)
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем и обжарить на оливковом масле, приправив солью и перцем по вкусу. Немного остудить, нарезать кубиками или полосками.
  2. Помидоры черри разрезать на 2-4 части, огурец нарезать кубиками.
  3. Пока жарится филе в сотейнике, подогреть молоко или сливки. Добавить сливочный сыр и довести соус до кремообразного состояния на среднем огне, все время помешивая венчиком. Вы можете добавите больше или меньше жидкости – все зависит от ваших предпочтений.
  4. На тарелку выложить листья салата, помидоры, куриное филе и огурец.
  5. Полить салат соусом и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы писали, что должно быть на новогоднем столе в год Свиньи. Мы также делились рецептом салата Цезарь от Юлии Высоцкой

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: "Сегодня"
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