Теплый салат из индейки, запеченных овощей и сыра

Сытный и полезный салат из филе, овощей и моцареллы

Салат из индейки и овощей Фото: Depositphotos

Хотите приготовить легкий ужин? Тогда сделайте теплый салат из запеченных овощей, жареной индейки и сыра.

Смотрите видео, какие овощи стоит заготовить на зиму:

Ингредиенты могут меняться по вкусу, но лучший выбор – цуккини, перцы, баклажаны и томаты. Моцареллу в салате можно заменить фетой.

Теплый салат из овощей с индейкой и сыром

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 цуккини

2 красных болгарских перца

200 г куриной или индюшачьей грудки

150 г моцареллы

Веточка розмарина

Небольшая горсть тимьяна

Зубчик чеснока, пропущенный через пресс

Соль, черный молотый перец по вкусу

2-3 столовые ложки оливкового масла

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Способ приготовления:

Цуккини нарезать толстыми кольцами, каждое кольцо разрезать на четвертинки. Перцы очистить от сердцевины и семян и нарезать довольно крупно. Выложить овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Полить овощи оливковым маслом, посолить. Перемешать все руками прямо на противне, чтобы распределить соль и масло на поверхности овощей. Выложить сверху травы. Накрыть овощи свободными концами бумаги, чтобы получился конверт. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20-40 минут. Пока овощи пекутся, филе индейки или куриной грудки натереть солью и чесноком и обжарить на сковороде, затем нарезать крупными кубиками. Сыр нарезать крупными кубиками. Смешать вместе теплые овощи, мясо и сыр, приправить свежемолотым черным перцем.

Какая заправка подходит для теплого салата

Подумайте, что будет хорошо сочетаться с основным ингредиентом, прежде чем готовить заправку. Лимонный сок подходит к рыбе, апельсиновый – к утке, бальзамический уксус – к копченому бекону, винный уксус – к куриной печени.

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