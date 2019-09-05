Теплый салат из индейки, запеченных овощей и сыра
Сытный и полезный салат из филе, овощей и моцареллы
Хотите приготовить легкий ужин? Тогда сделайте теплый салат из запеченных овощей, жареной индейки и сыра.
Смотрите видео, какие овощи стоит заготовить на зиму:
Ингредиенты могут меняться по вкусу, но лучший выбор – цуккини, перцы, баклажаны и томаты. Моцареллу в салате можно заменить фетой.
Теплый салат из овощей с индейкой и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 цуккини
- 2 красных болгарских перца
- 200 г куриной или индюшачьей грудки
- 150 г моцареллы
- Веточка розмарина
- Небольшая горсть тимьяна
- Зубчик чеснока, пропущенный через пресс
- Соль, черный молотый перец по вкусу
- 2-3 столовые ложки оливкового масла
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Способ приготовления:
- Цуккини нарезать толстыми кольцами, каждое кольцо разрезать на четвертинки.
- Перцы очистить от сердцевины и семян и нарезать довольно крупно.
- Выложить овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Полить овощи оливковым маслом, посолить. Перемешать все руками прямо на противне, чтобы распределить соль и масло на поверхности овощей. Выложить сверху травы.
- Накрыть овощи свободными концами бумаги, чтобы получился конверт. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20-40 минут.
- Пока овощи пекутся, филе индейки или куриной грудки натереть солью и чесноком и обжарить на сковороде, затем нарезать крупными кубиками.
- Сыр нарезать крупными кубиками.
- Смешать вместе теплые овощи, мясо и сыр, приправить свежемолотым черным перцем.
Какая заправка подходит для теплого салата
Подумайте, что будет хорошо сочетаться с основным ингредиентом, прежде чем готовить заправку. Лимонный сок подходит к рыбе, апельсиновый – к утке, бальзамический уксус – к копченому бекону, винный уксус – к куриной печени.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.
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