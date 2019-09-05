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Теплый салат из индейки, запеченных овощей и сыра

Сытный и полезный салат из филе, овощей и моцареллы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Салат из индейки и овощей
Салат из индейки и овощей
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить легкий ужин? Тогда сделайте теплый салат из запеченных овощей, жареной индейки и сыра.

Смотрите видео, какие овощи стоит заготовить на зиму:

Ингредиенты могут меняться по вкусу, но лучший выбор – цуккини, перцы, баклажаны и томаты. Моцареллу в салате можно заменить фетой.

Теплый салат из овощей с индейкой и сыром

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 цуккини
  • 2 красных болгарских перца
  • 200 г куриной или индюшачьей грудки
  • 150 г моцареллы
  • Веточка розмарина
  • Небольшая горсть тимьяна
  • Зубчик чеснока, пропущенный через пресс
  • Соль, черный молотый перец по вкусу
  • 2-3 столовые ложки оливкового масла

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Способ приготовления:

  1. Цуккини нарезать толстыми кольцами, каждое кольцо разрезать на четвертинки.
  2. Перцы очистить от сердцевины и семян и нарезать довольно крупно.
  3. Выложить овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Полить овощи оливковым маслом, посолить. Перемешать все руками прямо на противне, чтобы распределить соль и масло на поверхности овощей. Выложить сверху травы.
  4. Накрыть овощи свободными концами бумаги, чтобы получился конверт. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20-40 минут.
  5. Пока овощи пекутся, филе индейки или куриной грудки натереть солью и чесноком и обжарить на сковороде, затем нарезать крупными кубиками.
  6. Сыр нарезать крупными кубиками.
  7. Смешать вместе теплые овощи, мясо и сыр, приправить свежемолотым черным перцем.

Какая заправка подходит для теплого салата

Подумайте, что будет хорошо сочетаться с основным ингредиентом, прежде чем готовить заправку. Лимонный сок подходит к рыбе, апельсиновый – к утке, бальзамический уксус – к копченому бекону, винный уксус – к куриной печени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.

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Источник: Сегодня
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