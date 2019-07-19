Теплый салат из куриной печени с виноградом: рецепт дня

Этот сытный салат можно подать на ужин летом

Салат из куриной печени и винограда Фото: Depositphotos

Листья шпината вместе с кресс-салатом являются хорошей основой для этого богатого железом салата из куриной печени с виноградом.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:

Печень – один из лучших источников витамина А, цинка и магния. А виноград снижает артериальное давление, улучшает свертываемость крови и уменьшает в ней количество сахара.

Теплый салат из куриной печени и винограда

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

4 тонких полоски бекона

1 столовая ложка оливкового масла

250 г куриной печени (около 6 шт.)

125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом

Соль и черный перец

2 чайных ложки красного винного уксуса

1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука

150 г винограда без косточек

Читайте также Летний салат из курицы с персиками: рецепт дня

Способ приготовления:

Обжарьте тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая. Тем временем разделите каждую печень на две части, удалите лишний жир и пленки. Затем разрежьте каждую часть пополам. Разделите предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпьте солью и перцем. Переложите хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарьте куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой. Разделите печень между салатными тарелками. Добавьте уксус в горячую сковороду и дайте ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снимите с огня и добавьте ореховое масло. Полейте салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпьте виноградом и подавайте вместе с хрустящим хлебом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт. "Сегодня" также делились рецептом куриной печени в томатно-яблочном соусе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram