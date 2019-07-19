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Теплый салат из куриной печени с виноградом: рецепт дня

Этот сытный салат можно подать на ужин летом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
Салат из куриной печени и винограда
Салат из куриной печени и винограда
Фото: Depositphotos

Листья шпината вместе с кресс-салатом являются хорошей основой для этого богатого железом салата из куриной печени с виноградом.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:

Печень – один из лучших источников витамина А, цинка и магния. А виноград снижает артериальное давление, улучшает свертываемость крови и уменьшает в ней количество сахара. 

Теплый салат из куриной печени и винограда

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 4 тонких полоски бекона
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 250 г куриной печени (около 6 шт.)
  • 125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом
  • Соль и черный перец
  • 2 чайных ложки красного винного уксуса
  • 1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука
  • 150 г винограда без косточек

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Способ приготовления:

  1. Обжарьте тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая.
  2. Тем временем разделите каждую печень на две части, удалите лишний жир и пленки. Затем разрежьте каждую часть пополам.
  3. Разделите предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпьте солью и перцем.
  4. Переложите хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарьте куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой.
  5. Разделите печень между салатными тарелками.
  6. Добавьте уксус в горячую сковороду и дайте ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снимите с огня и добавьте ореховое масло.
  7. Полейте салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпьте виноградом и подавайте вместе с хрустящим хлебом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт. "Сегодня" также делились рецептом куриной печени в томатно-яблочном соусе.

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Источник: Сегодня
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