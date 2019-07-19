Теплый салат из куриной печени с виноградом: рецепт дня
Этот сытный салат можно подать на ужин летом
Листья шпината вместе с кресс-салатом являются хорошей основой для этого богатого железом салата из куриной печени с виноградом.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:
Печень – один из лучших источников витамина А, цинка и магния. А виноград снижает артериальное давление, улучшает свертываемость крови и уменьшает в ней количество сахара.
Теплый салат из куриной печени и винограда
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 4 тонких полоски бекона
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 250 г куриной печени (около 6 шт.)
- 125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом
- Соль и черный перец
- 2 чайных ложки красного винного уксуса
- 1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука
- 150 г винограда без косточек
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Способ приготовления:
- Обжарьте тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая.
- Тем временем разделите каждую печень на две части, удалите лишний жир и пленки. Затем разрежьте каждую часть пополам.
- Разделите предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпьте солью и перцем.
- Переложите хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарьте куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой.
- Разделите печень между салатными тарелками.
- Добавьте уксус в горячую сковороду и дайте ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снимите с огня и добавьте ореховое масло.
- Полейте салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпьте виноградом и подавайте вместе с хрустящим хлебом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт. "Сегодня" также делились рецептом куриной печени в томатно-яблочном соусе.
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Источник: Сегодня