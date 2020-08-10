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Теплый салат из летних овощей с фетой: рецепт приготовления

Сегодня, 17:44

Готовим сытный салат из кабачков, перцев, баклажанов и помидоров с сыром

Из летних овощей можно сделать рагу, а можно приготовить вкусный теплый салат с добавлением феты. Меньше чем за полчаса вы получите сытное блюдо, идеальное для здорового ужина.

Теплый салат с сыром

Салат из летних овощей
Салат из летних овощей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 121 ккал на 100 г

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Кабачок – 100 г
  • Баклажан – 100 г
  • Перец болгарский – 100 г
  • Помидор – 100 г
  • Фета – 50 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Овощи моем, нарезаем на кружочки и обжариваем с обеих сторон, можно на сковороде гриль.
  2. Сразу же, не давая остыть, нарезаем небольшими брусочками и перемешиваем.
  3. Заправляем оливковым маслом и специями и выкладываем на тарелку.
  4. Сверху кладем нарезанный кубиками сыр, украшаем зеленью и сразу же подаем.

Полезный совет

Вместо феты можно взять козий сыр или брынзу. Кроме этого, готовое блюдо можно посыпать поджаренным кедровыми орешками.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из кабачков и помидоров с фетой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить греческий салат с жареным сыром.

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Источник: Сегодня
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