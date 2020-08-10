Теплый салат из летних овощей с фетой: рецепт приготовления
Готовим сытный салат из кабачков, перцев, баклажанов и помидоров с сыром
Из летних овощей можно сделать рагу, а можно приготовить вкусный теплый салат с добавлением феты. Меньше чем за полчаса вы получите сытное блюдо, идеальное для здорового ужина.
Теплый салат с сыром
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 121 ккал на 100 г
Ингредиенты на 1 порцию:
- Кабачок – 100 г
- Баклажан – 100 г
- Перец болгарский – 100 г
- Помидор – 100 г
- Фета – 50 г
- Оливковое масло – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Овощи моем, нарезаем на кружочки и обжариваем с обеих сторон, можно на сковороде гриль.
- Сразу же, не давая остыть, нарезаем небольшими брусочками и перемешиваем.
- Заправляем оливковым маслом и специями и выкладываем на тарелку.
- Сверху кладем нарезанный кубиками сыр, украшаем зеленью и сразу же подаем.
Полезный совет
Вместо феты можно взять козий сыр или брынзу. Кроме этого, готовое блюдо можно посыпать поджаренным кедровыми орешками.
Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из кабачков и помидоров с фетой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить греческий салат с жареным сыром.
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