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Теплый салат со свеклой, апельсином и орехами: рецепт дня

Необычный зимний салат без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Салат из свеклы и апельсинов
Салат из свеклы и апельсинов
Фото: Depositphotos

Салат из запеченной свеклы с грецкими орехами и апельсинами обязательно понравится любителем оригинальных сочетаний. Он не только очень вкусный, но и полезный, а калорий содержит совсем мало.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

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Теплый салат со свеклой и апельсинами

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 64 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 свеклы
  • 2 апельсина
  • 50 г грецких орехов
  • 1 пучок петрушки
  • 1 упаковка салатного микса
  • Соль и перец – по вкусу

Для заправки:

  • 3 ст.л. апельсинового сока
  • 1 ст.л. дижонской горчицы
  • 1 ст.л. яблочного уксуса
  • 2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистить и нарезать кубиками. Разложить на фольге, приправить солью и перцем, завернуть и поставить в разогретую до 200 ºС духовку. Запекать до готовности 60–90 минут.
  2. Очистить апельсины, срезав кожуру ножом, чтобы можно было легче достать дольки. Их также следует вырезать ножом, чтобы избавиться от кожуры. Из оставшихся обрезков апельсина выжать сок.
  3. Чтобы приготовить заправку, необходимо смешать апельсиновый сок, дижонскую горчицу, яблочный уксус, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать соус вилкой.
  4. Готовую свеклу достать из духовки и переложить в салатницу. Заправить половиной получившегося соуса. К свекле добавить нарезанные дольки апельсина.
  5. Грецкие орехи вымыть и подсушить в микроволновке в течение двух-трех минут. Петрушку мелко нарезать. Положить зелень и орехи к свекле с апельсинами, приправить салат солью и перцем, перемешать.

Как подавать салат

Выложить на тарелку салатные листья, а сверху – теплый салат из свеклы и апельсинов, заправить оставшимся соусом и подавать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетические свекольные блинчики. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы, сельди и апельсинов.

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Источник: domashniy.ru
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