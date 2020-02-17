Теплый салат со свеклой, апельсином и орехами: рецепт дня
Необычный зимний салат без майонеза
Салат из запеченной свеклы с грецкими орехами и апельсинами обязательно понравится любителем оригинальных сочетаний. Он не только очень вкусный, но и полезный, а калорий содержит совсем мало.
Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:
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Теплый салат со свеклой и апельсинами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 64 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 свеклы
- 2 апельсина
- 50 г грецких орехов
- 1 пучок петрушки
- 1 упаковка салатного микса
- Соль и перец – по вкусу
Для заправки:
- 3 ст.л. апельсинового сока
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 2 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Свеклу очистить и нарезать кубиками. Разложить на фольге, приправить солью и перцем, завернуть и поставить в разогретую до 200 ºС духовку. Запекать до готовности 60–90 минут.
- Очистить апельсины, срезав кожуру ножом, чтобы можно было легче достать дольки. Их также следует вырезать ножом, чтобы избавиться от кожуры. Из оставшихся обрезков апельсина выжать сок.
- Чтобы приготовить заправку, необходимо смешать апельсиновый сок, дижонскую горчицу, яблочный уксус, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать соус вилкой.
- Готовую свеклу достать из духовки и переложить в салатницу. Заправить половиной получившегося соуса. К свекле добавить нарезанные дольки апельсина.
- Грецкие орехи вымыть и подсушить в микроволновке в течение двух-трех минут. Петрушку мелко нарезать. Положить зелень и орехи к свекле с апельсинами, приправить салат солью и перцем, перемешать.
Как подавать салат
Выложить на тарелку салатные листья, а сверху – теплый салат из свеклы и апельсинов, заправить оставшимся соусом и подавать к столу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетические свекольные блинчики. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы, сельди и апельсинов.
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