Тертый пирог с творогом и клубникой
Вы можете использовать для начинки как свежие, так и замороженные ягоды
Тертый пирог можно готовить не только с вишней, но и с творогом и клубникой. Не забудьте разморозить ягоды, удалить плодоножки и слить лишний сок.
Тертый пирог с клубникой и творогом
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло – 200 г
- Сахар – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Муки – 300-400 г
- Кукурузный крахмал – 100 г
- Соль – 1 щепотка
Для начинки:
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 50 г
- Творог – 150 г
- Клубника – 12-15 шт.
- Сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- Смешать в миске яйца, сахар и размягченное сливочное масло.
- Хорошо перемешать. Добавить муку, крахмал и соль, замесить тесто.
- В отдельной миске смешать творог, яйцо и сахар. Хорошо размять вилкой.
- Тесто разделить на две неравные части. Большую часть теста распределить по форме и сделать бортики. Выложить начинку из творога и разровнять ложкой.
- Клубнику при необходимости разморозить, нарезать пластинками и выложить на творог.
- Меньшую часть теста убрать в морозилку на полчаса и натереть сверху пирога на крупной терке.
- Поставить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов С
- Дать немного остыть, посыпать просеянной сахарной пудрой и разрезать пирог на кусочки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.
Смотрите видео, как сделать вино с клубникой:
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Источник: Сегодня