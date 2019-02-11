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Тертый пирог с творогом и клубникой

Вы можете использовать для начинки как свежие, так и замороженные ягоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Пирог с клубникой и творогом Фото: depositphotos.com
Пирог с клубникой и творогом
Фото: depositphotos.com

Тертый пирог можно готовить не только с вишней, но и с творогом и клубникой. Не забудьте разморозить ягоды, удалить плодоножки и слить лишний сок.

Тертый пирог с клубникой и творогом

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Муки – 300-400 г
  • Кукурузный крахмал – 100 г
  • Соль – 1 щепотка

Для начинки:

  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 50 г
  • Творог – 150 г
  • Клубника – 12-15 шт.
  • Сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать в миске яйца, сахар и размягченное сливочное масло.
  2. Хорошо перемешать. Добавить муку, крахмал и соль, замесить тесто.
  3. В отдельной миске смешать творог, яйцо и сахар. Хорошо размять вилкой.
  4. Тесто разделить на две неравные части. Большую часть теста распределить по форме и сделать бортики. Выложить начинку из творога и разровнять ложкой.
  5. Клубнику при необходимости разморозить, нарезать пластинками и выложить на творог.
  6. Меньшую часть теста убрать в морозилку на полчаса и натереть сверху пирога на крупной терке.
  7. Поставить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов С
  8. Дать немного остыть, посыпать просеянной сахарной пудрой и разрезать пирог на кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

Смотрите видео, как сделать вино с клубникой:

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Источник: Сегодня
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