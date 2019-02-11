Тертый пирог с творогом и клубникой

Вы можете использовать для начинки как свежие, так и замороженные ягоды

Пирог с клубникой и творогом Фото: depositphotos.com

Тертый пирог можно готовить не только с вишней, но и с творогом и клубникой. Не забудьте разморозить ягоды, удалить плодоножки и слить лишний сок.

Тертый пирог с клубникой и творогом

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 100 г

Яйца – 2 шт.

Муки – 300-400 г

Кукурузный крахмал – 100 г

Соль – 1 щепотка

Для начинки:

Яйцо – 1 шт

Сахар – 50 г

Творог – 150 г

Клубника – 12-15 шт.

Сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Смешать в миске яйца, сахар и размягченное сливочное масло. Хорошо перемешать. Добавить муку, крахмал и соль, замесить тесто. В отдельной миске смешать творог, яйцо и сахар. Хорошо размять вилкой. Тесто разделить на две неравные части. Большую часть теста распределить по форме и сделать бортики. Выложить начинку из творога и разровнять ложкой. Клубнику при необходимости разморозить, нарезать пластинками и выложить на творог. Меньшую часть теста убрать в морозилку на полчаса и натереть сверху пирога на крупной терке. Поставить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов С Дать немного остыть, посыпать просеянной сахарной пудрой и разрезать пирог на кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

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