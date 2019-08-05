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Тертый ягодный пирог: рецепт от Лизы Глинской

Рецепт летнего пирога с ежевикой, малиной и смородиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Лиза Глинская
Лиза Глинская
Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась рецептом простого ягодного пирога. Успейте приготовить, пока на рынке изобилие малины, ежевики и смородины.

Смотрите видео о самых полезных ягодах, которые стоит заготовить на зиму:

"Тертый ягодный пирог — рецепт из моей книги "Проще простого". Уверяю, он вас покорит! Готовится легко, а съедается еще быстрее. Поэтому, когда печется первый пирог, сразу готовьте вторую партию. Он потрясающий!", – говорит Лиза.

Тертый пирог с ягодной начинкой

Тертый ягодный пирог от Лизы Глинской
Тертый ягодный пирог от Лизы Глинской
Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления: 

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для песочного теста:

  • 150 г сливочного масла
  • 220 г пшеничной муки  
  • 70 г миндальной муки (или миндальных хлопьев)  
  • 70 г сахара
  • 50 г яйца (1 шт.)  
  • 1 г соли  

Для ягодной начинки:

  • 700 г ягод (малина, черника, черная смородина, ежевика, клубника)  
  • 100 г сахара  
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 1/2 ч.л. корицы, бадьяна, порошка кардамона (по желанию)

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Способ приготовления:

  1. Готовим песочное тесто. Смешиваем пшеничную и миндальную муку. Если вы используете миндальные хлопья вместо миндальной муки, то необходимо соединить хлопья и пшеничную муку и пробить в кофемолке или блендером с чашей до состояния муки. Добавляем соль, сахар и кубики холодного сливочного масла, растираем кончиками пальцев до состояния крошки. Добавляем яйцо и замешиваем тесто.
  2. Отделяем 1/3 теста, оборачиваем пищевой пленкой и убираем в морозильную камеру.
  3. Оставшиеся 2/3 теста раскатываем между двумя листами пергамента, толщиной 3-4 мм, убираем на час в холодильник. Отдохнувшее тесто укладываем в форму 20х20 см.
  4. Соединяем ягоды с крахмалом, сахаром и пряностями, укладываем их в подготовленную форму с тестом. Если вы долго возитесь с ягодами, тесто в форме лучше пока отправить в морозильную камеру. Вместо ягод можно взять персик, абрикос, сливу.
  5. Поверх ягодной начинки натираем на крупной терке 1/3 теста, которая лежала в морозилке. Отправляем пирог выпекаться в разогретую до 170 С духовку, выпекаем около 40 минут.
  6. Достаем из формы, только когда он полностью остынет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь тертый пирог с абрикосами.

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Источник: Сегодня
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