Тертый ягодный пирог: рецепт от Лизы Глинской
Рецепт летнего пирога с ежевикой, малиной и смородиной
Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась рецептом простого ягодного пирога. Успейте приготовить, пока на рынке изобилие малины, ежевики и смородины.
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"Тертый ягодный пирог — рецепт из моей книги "Проще простого". Уверяю, он вас покорит! Готовится легко, а съедается еще быстрее. Поэтому, когда печется первый пирог, сразу готовьте вторую партию. Он потрясающий!", – говорит Лиза.
Тертый пирог с ягодной начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для песочного теста:
- 150 г сливочного масла
- 220 г пшеничной муки
- 70 г миндальной муки (или миндальных хлопьев)
- 70 г сахара
- 50 г яйца (1 шт.)
- 1 г соли
Для ягодной начинки:
- 700 г ягод (малина, черника, черная смородина, ежевика, клубника)
- 100 г сахара
- 40 г кукурузного крахмала
- 1/2 ч.л. корицы, бадьяна, порошка кардамона (по желанию)
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Способ приготовления:
- Готовим песочное тесто. Смешиваем пшеничную и миндальную муку. Если вы используете миндальные хлопья вместо миндальной муки, то необходимо соединить хлопья и пшеничную муку и пробить в кофемолке или блендером с чашей до состояния муки. Добавляем соль, сахар и кубики холодного сливочного масла, растираем кончиками пальцев до состояния крошки. Добавляем яйцо и замешиваем тесто.
- Отделяем 1/3 теста, оборачиваем пищевой пленкой и убираем в морозильную камеру.
- Оставшиеся 2/3 теста раскатываем между двумя листами пергамента, толщиной 3-4 мм, убираем на час в холодильник. Отдохнувшее тесто укладываем в форму 20х20 см.
- Соединяем ягоды с крахмалом, сахаром и пряностями, укладываем их в подготовленную форму с тестом. Если вы долго возитесь с ягодами, тесто в форме лучше пока отправить в морозильную камеру. Вместо ягод можно взять персик, абрикос, сливу.
- Поверх ягодной начинки натираем на крупной терке 1/3 теста, которая лежала в морозилке. Отправляем пирог выпекаться в разогретую до 170 С духовку, выпекаем около 40 минут.
- Достаем из формы, только когда он полностью остынет.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь тертый пирог с абрикосами.
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Источник: Сегодня