Тертый ягодный пирог: рецепт от Лизы Глинской

Рецепт летнего пирога с ежевикой, малиной и смородиной

Лиза Глинская Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Елизавета Глинская поделилась рецептом простого ягодного пирога. Успейте приготовить, пока на рынке изобилие малины, ежевики и смородины.

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"Тертый ягодный пирог — рецепт из моей книги "Проще простого". Уверяю, он вас покорит! Готовится легко, а съедается еще быстрее. Поэтому, когда печется первый пирог, сразу готовьте вторую партию. Он потрясающий!", – говорит Лиза.

Тертый пирог с ягодной начинкой

Тертый ягодный пирог от Лизы Глинской Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для песочного теста:

150 г сливочного масла

220 г пшеничной муки

70 г миндальной муки (или миндальных хлопьев)

70 г сахара

50 г яйца (1 шт.)

1 г соли

Для ягодной начинки:

700 г ягод (малина, черника, черная смородина, ежевика, клубника)

100 г сахара

40 г кукурузного крахмала

1/2 ч.л. корицы, бадьяна, порошка кардамона (по желанию)

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Способ приготовления:

Готовим песочное тесто. Смешиваем пшеничную и миндальную муку. Если вы используете миндальные хлопья вместо миндальной муки, то необходимо соединить хлопья и пшеничную муку и пробить в кофемолке или блендером с чашей до состояния муки. Добавляем соль, сахар и кубики холодного сливочного масла, растираем кончиками пальцев до состояния крошки. Добавляем яйцо и замешиваем тесто. Отделяем 1/3 теста, оборачиваем пищевой пленкой и убираем в морозильную камеру. Оставшиеся 2/3 теста раскатываем между двумя листами пергамента, толщиной 3-4 мм, убираем на час в холодильник. Отдохнувшее тесто укладываем в форму 20х20 см. Соединяем ягоды с крахмалом, сахаром и пряностями, укладываем их в подготовленную форму с тестом. Если вы долго возитесь с ягодами, тесто в форме лучше пока отправить в морозильную камеру. Вместо ягод можно взять персик, абрикос, сливу. Поверх ягодной начинки натираем на крупной терке 1/3 теста, которая лежала в морозилке. Отправляем пирог выпекаться в разогретую до 170 С духовку, выпекаем около 40 минут. Достаем из формы, только когда он полностью остынет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь тертый пирог с абрикосами.

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