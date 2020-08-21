"Тещин язык" из кабачков: рецепт острой заготовки на зиму

Рецепт жгучей овощной закуски из кабачков "Тещин язык" для домашнего консервирования

Название "Тещин язык" закрепилось за многими острыми овощными салатами на зиму. Чаще всего "Тещин язык" готовят из баклажанов, но этот салат можно сделать из кабачков или огурцов.

Если вы не любите слишком острые блюда, обязательно удалите семена из горького перца.

"Тещин язык" на зиму из кабачков

Кабачки "Тещин язык" на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

86 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2 горьких перца

2 сладких перца

1 головка чеснока

1/2 стакана сахара

2 ст.л. соли

1/2 стакана томатной пасты

1 ст.л. 9% уксуса

250 мл воды

Растительное масло – по вкусу

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Способ приготовления:

Разведите томатную пасту водой и доведите ее до кипения. Добавьте измельченный горький и сладкий перец и чеснок, пропущенный через пресс. Кабачки нарежьте в виде язычков (можно нарезать крупными кружочками или кубиками), опустите в кипящий соус и варите в течение 30 минут. Разложите в горячем виде в стерилизованные банки, закатайте, переверните и укутайте.

Как хранить заготовку

Храните кабачки в сухом и прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом кабачковой икры на зиму, а также писали, как сделать необычные заготовки из кабачков.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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