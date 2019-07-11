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Тирамису: классический рецепт десерта с маскарпоне

Готовим настоящий итальянский тирамису со сливочным сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Тирамису: рецепт классический
Тирамису: рецепт классический
Фото: freepik.com

Классический рецепт тирамису включает сливочный сыр маскарпоне, печенье савоярди, кофе, взбитые яйца, какао-порошок и алкоголь (вино марсала, ликер или ром). 

Смотрите видео, как приготовить итальянский ликер лимончелло:

Десерт не выпекается в духовке, а просто остужается в холодильнике. Поэтому его могут приготовить даже начинающие кулинары. Многие опасаются есть тирамису из-за наличия сырых яиц, но в нашем рецепте они заменены взбитыми сливками.

Рецепт тирамису с маскарпоне

Ингредиенты:

  • 250 мл сливок для взбивания
  • 250 г маскарпоне
  • 50 г мелкого сахара или сахарной пудры
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1 1/2 чашки эспрессо или очень крепкого кофе, охлажденного
  • 2 столовые ложки кофейного ликера
  • 20 шт. печенья савоярди
  • 2 ст. л. темного порошка какао

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Способ приготовления:

  1. Взбить охлажденные сливки до крепких пиков. 
  2. Перемешать маскарпоне, сахар и ваниль. Добавить в взбитые сливки и еще раз взбить до однородности.
  3. Соединить кофе и ликер вместе. По одному окуните печенье в кофейную смесь и выложите в форму 23 х 23 см. в один слой.
  4. Намазать печенье половиной крема. Сверху выложить еще один слой пропитанного печенья и крема. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
  5. Перед подачей посыпать просеянным какао-порошком.

Напомним, ранее мы делились рецептом летнего тирамису с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить тирамису с персиками.

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Источник: Сегодня
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