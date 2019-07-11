Тирамису: классический рецепт десерта с маскарпоне

Готовим настоящий итальянский тирамису со сливочным сыром

Тирамису: рецепт классический Фото: freepik.com

Классический рецепт тирамису включает сливочный сыр маскарпоне, печенье савоярди, кофе, взбитые яйца, какао-порошок и алкоголь (вино марсала, ликер или ром).

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Десерт не выпекается в духовке, а просто остужается в холодильнике. Поэтому его могут приготовить даже начинающие кулинары. Многие опасаются есть тирамису из-за наличия сырых яиц, но в нашем рецепте они заменены взбитыми сливками.

Рецепт тирамису с маскарпоне

Ингредиенты:

250 мл сливок для взбивания

250 г маскарпоне

50 г мелкого сахара или сахарной пудры

1 ч.л. ванильного сахара

1 1/2 чашки эспрессо или очень крепкого кофе, охлажденного

2 столовые ложки кофейного ликера

20 шт. печенья савоярди

2 ст. л. темного порошка какао

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Способ приготовления:

Взбить охлажденные сливки до крепких пиков. Перемешать маскарпоне, сахар и ваниль. Добавить в взбитые сливки и еще раз взбить до однородности. Соединить кофе и ликер вместе. По одному окуните печенье в кофейную смесь и выложите в форму 23 х 23 см. в один слой. Намазать печенье половиной крема. Сверху выложить еще один слой пропитанного печенья и крема. Поставить в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей посыпать просеянным какао-порошком.

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