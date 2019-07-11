Тирамису: классический рецепт десерта с маскарпоне
Готовим настоящий итальянский тирамису со сливочным сыром
Классический рецепт тирамису включает сливочный сыр маскарпоне, печенье савоярди, кофе, взбитые яйца, какао-порошок и алкоголь (вино марсала, ликер или ром).
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Десерт не выпекается в духовке, а просто остужается в холодильнике. Поэтому его могут приготовить даже начинающие кулинары. Многие опасаются есть тирамису из-за наличия сырых яиц, но в нашем рецепте они заменены взбитыми сливками.
Рецепт тирамису с маскарпоне
Ингредиенты:
- 250 мл сливок для взбивания
- 250 г маскарпоне
- 50 г мелкого сахара или сахарной пудры
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1 1/2 чашки эспрессо или очень крепкого кофе, охлажденного
- 2 столовые ложки кофейного ликера
- 20 шт. печенья савоярди
- 2 ст. л. темного порошка какао
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Способ приготовления:
- Взбить охлажденные сливки до крепких пиков.
- Перемешать маскарпоне, сахар и ваниль. Добавить в взбитые сливки и еще раз взбить до однородности.
- Соединить кофе и ликер вместе. По одному окуните печенье в кофейную смесь и выложите в форму 23 х 23 см. в один слой.
- Намазать печенье половиной крема. Сверху выложить еще один слой пропитанного печенья и крема. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
- Перед подачей посыпать просеянным какао-порошком.
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Источник: Сегодня