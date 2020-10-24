Где в Киеве выпить вкусный кофе? ТОП-10 лучших мест
В подборке популярные кофейни столицы с превосходным выбором кофе, еды и с вегетарианскими десертами
Кофе и его вариации актуальны всегда. Благо, что в столице с местами, где можно отлично поесть, выпить его вприкуску со всевозможными десертами, в том числе и вегетарианскими, проблем нет. Мы собрали самые популярные заведения, которые влекут к себе кофеманов, как пчел на мед. Вегетарианцы и веганы, для вас тоже есть места.
Это не просто кофейня, это нетипичный коворкинг для тех, кто любит работать в паре с кофе, время от времени отвлекаясь на вид из панорамных окон, – так о себе рассказывают в "Octotowe".
Но нужно помнить, здесь нет напитков, куда добавляют молоко – это принципиальная позиция. А вот коктейли на основе кофе – всегда пожалуйста. И да, свежая выпечка собственного приготовления тоже к вашим услугам.
Куда ехать: ул. Мечникова, 5
Что попробовать:
- Колд брю – 75 грн
- Матча кейк – 95 грн
- Эспрессо-шот – 55 грн
Как работают: пн-пт с 09:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 22:00
Много кофе и книжные новинки, которые поступают в заведение с завидной частотой. Создатели заведения ветеран АТО и волонтер Мария и Юрий Яремовы, поэтому кофейня-кондитерская несет еще и благотворительную миссию. Приходя сюда, вы выпьете классный кофе, полакомитесь свежайшими десертами и расширите кругозор.
Куда ехать: Бульвар Труда, 7
Что попробовать:
- Американо – 26 грн
- Персиково-йогуртовый торт – 45 грн
- Макарон – 30 грн
Как работают: пн-птн с 9:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 21:00
В Moloto Zeleno ну очень гордятся своими завтраками. Приходите, заказываете любимый кофе, определяетесь с завтраком – и вам его готовят. При вас. Кстати, позавтракать в заведении можно в течение дня. В меню – полезные перекусы, сендвичи и панкейки, широкий выбор чая и холодных напитков по очень приятным ценам.
Куда ехать: ул.Жилянская, 69/71
Что попробовать:
- Сырники – 119 грн
- Сендвич с лососем и персиком – 129 грн
- Эспрессо – 29 грн
Как работают: пн-пт с 08:00 до 22:00. сб-вс: 09:00 – 22:00
Лучшая атмосфера, домашний уют и потрясающий кофе – только так пишут об этой кофейне ее постоянные посетители. Здесь вы найдете несколько зон для отдыха, все зависит от количества людей в компании.
Куда ехать: ул. Сечевых Стрельцов, 9
Что попробовать:
- Капучино средний – 39 грн
- Круассан с хумусом – 65 грн
- Чизкейк натуральный – 95 грн
Как работают: пн-вс с 08:00 до 22:00
Ищите этих фанатов своего дела на ВДНХ. Вам виртуозно и вкусно приготовят кофе, еще и шоу всевозможные покажут. Ведь интересно послушать лучших бариста в нашей стране и посмотреть на их работу? В общем, поесть, насладиться любимым напитком, а еще и зерен домой прикупить здесь можно.
Куда ехать: пр-т Академика Глушкова, 1П15
Что попробовать:
- Доппио – 25 грн
- Смузи киви-шпинат – 65 грн
- Скрамбл с ветчиной – 99 грн
Как работают: пн-пт с 08:00 до 21:00, сб-вс с 09:00 до 21:00
Проверенная качеством и количеством гостей кофейня. Предлагают уютную атмосферу Британии, вкусный кофе и другие напитки, широкий ассортимент сладостей. И да, в кофейном доме "London" уверены: любая непонятная ситуация проясняется после чашки любимого кофе.
Куда ехать: ул. Верхний Вал, 18
Что попробовать:
- Кофе в джезве – 68 грн
- Киш с уткой и ягодами – 91 грн
- Торт вишня-карамель – 110 грн
Как работают: с 10:00 до 22:00
Выпить кофе на любой вкус и сытно позавтракать до 15:00 включительно можно в эко-френдли кафе "Каштан Coffee". Винтажное заведение часто устраивает всевозможные активности для своих постоянных гостей. Например, на этих выходных можно принять участия в шахматном турнире. Следите за новостями в соцсетях заведения.
Куда ехать: ул. Рейтарская, 9Б
Что попробовать:
- Флэт вайт – 53 грн
- Тост с лисичками и сливочным сыром – 135 грн
- Черничные панкейки с соленой карамелью – 120 грн
Как работают: с 09:00 до 22:00
Ну что, вегетаринцы-сладкоежки, вам сюда. Совсем недавно в меню кофейни появились десерты для вас. К примеру, любимый всеми нами сникерс. В составе – веген-кешью, финиковая соленая карамель и шоколад собственного производства. А если это запить ароматным кофе? Или латте с кокосовым молоком?
Ну а для остальных – в Takava Coffee-Buffet выбор тоже имеется, поверьте
Куда ехать: ул Бассейная, 1-3
Что попробовать:
- Хипстер-кофе – 48 грн
- Сендвич с форелью – 158 грн
- Малиновый веган-кейк – 148 грн
Как работают: с 08:00 до 23:00
Хотите посидеть в уютной спокойной атмосфере да и еще в самом сердце столицы – вам сюда. Интерьер – минималистичный, все детали на своем месте. Здесь гордятся выбором кофе и мастерством бариста.
Куда ехать: ул. Кропивницкого, 16
Что попробовать:
- Капучино – 40 грн
- Круассаны – 35-60 грн
- Веганская конфета – 32 грн
Как работают: пн-пт с 09:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 21:00
Лучший кофе и хороший выбор десертов без сахара; невероятная атмосфера, которой хочется дышать, позитивные бариста – это малая часть хвалебных отзывов посетителей. А место действительно крутое. Хотите расслабиться в одиночестве или в компании с друзьями – вам сюда.
Куда ехать: ул. Сечевых Стрельцов, 10
Что попробовать:
- Эспрессо-тоник – 50 грн
- Салат "Цезарь" – 129 грн
- Сырники – 129 грн
Как работают: пн-сб с 07:00 до 23:00, вс с 08:00 до 23:00
А здесь собраны атмосферные рестораны столицы, которые нужно посетить этой осенью.
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