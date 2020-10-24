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Где в Киеве выпить вкусный кофе? ТОП-10 лучших мест

Сегодня, 10:00

В подборке популярные кофейни столицы с превосходным выбором кофе, еды и с вегетарианскими десертами

Кофе и его вариации актуальны всегда. Благо, что в столице с местами, где можно отлично поесть, выпить его вприкуску со всевозможными десертами, в том числе и вегетарианскими, проблем нет. Мы собрали самые популярные заведения, которые влекут к себе кофеманов, как пчел на мед. Вегетарианцы и веганы, для вас тоже есть места.

Octotower

Фото: instagram/octotower

Это не просто кофейня, это нетипичный коворкинг для тех, кто любит работать в паре с кофе, время от времени отвлекаясь на вид из панорамных окон, – так о себе рассказывают в "Octotowe".

Но нужно помнить, здесь нет напитков, куда добавляют молоко – это принципиальная позиция. А вот коктейли на основе кофе – всегда пожалуйста. И да, свежая выпечка собственного приготовления тоже к вашим услугам.

Куда ехать: ул. Мечникова, 5

Что попробовать:

  • Колд брю – 75 грн
  • Матча кейк – 95 грн
  • Эспрессо-шот – 55 грн

Как работают: пн-пт с 09:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 22:00

На підвіконні: смаколики – кава – книжки

Фото: facebook.com/kafe.na.pidvikonnі

Много кофе и книжные новинки, которые поступают в заведение с завидной частотой. Создатели заведения ветеран АТО и волонтер Мария и Юрий Яремовы, поэтому кофейня-кондитерская несет еще и благотворительную миссию. Приходя сюда, вы выпьете классный кофе, полакомитесь свежайшими десертами и расширите кругозор.

Куда ехать: Бульвар Труда, 7

Что попробовать:

  • Американо – 26 грн
  • Персиково-йогуртовый торт – 45 грн
  • Макарон – 30 грн

Как работают: пн-птн с 9:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 21:00

Moloto Zeleno

Фото: instagram/molotozeleno

В Moloto Zeleno ну очень гордятся своими завтраками. Приходите, заказываете любимый кофе, определяетесь с завтраком – и вам его готовят. При вас. Кстати, позавтракать в заведении можно в течение дня. В меню – полезные перекусы, сендвичи и панкейки, широкий выбор чая и холодных напитков по очень приятным ценам.

Куда ехать: ул.Жилянская, 69/71

Что попробовать:

  • Сырники – 119 грн
  • Сендвич с лососем и персиком – 129 грн
  • Эспрессо – 29 грн

Как работают: пн-пт с 08:00 до 22:00. сб-вс: 09:00 – 22:00

RIGHT coffee bar

Фото: instagram/rightcoffeebar

Лучшая атмосфера, домашний уют и потрясающий кофе – только так пишут об этой кофейне ее постоянные посетители. Здесь вы найдете несколько зон для отдыха, все зависит от количества людей в компании.

Куда ехать: ул. Сечевых Стрельцов, 9

Что попробовать:

  • Капучино средний – 39 грн
  • Круассан с хумусом – 65 грн
  • Чизкейк натуральный – 95 грн

Как работают: пн-вс с 08:00 до 22:00

Coffe Lover

Фото: instagram/coffee_lover_ua

Ищите этих фанатов своего дела на ВДНХ. Вам виртуозно и вкусно приготовят кофе, еще и шоу всевозможные покажут. Ведь интересно послушать лучших бариста в нашей стране и посмотреть на их работу? В общем, поесть, насладиться любимым напитком, а еще и зерен домой прикупить здесь можно.

Куда ехать: пр-т Академика Глушкова, 1П15

Что попробовать:

  • Доппио – 25 грн
  • Смузи киви-шпинат – 65 грн
  • Скрамбл с ветчиной – 99 грн

Как работают: пн-пт с 08:00 до 21:00, сб-вс с 09:00 до 21:00

Кофейный дом "London"

Фото: instagram/londoncoffeehouse

Проверенная качеством и количеством гостей кофейня. Предлагают уютную атмосферу Британии, вкусный кофе и другие напитки, широкий ассортимент сладостей. И да, в кофейном доме "London" уверены: любая непонятная ситуация проясняется после чашки любимого кофе.

Куда ехать: ул. Верхний Вал, 18

Что попробовать:

  • Кофе в джезве – 68 грн
  • Киш с уткой и ягодами – 91 грн
  • Торт вишня-карамель – 110 грн

Как работают: с 10:00 до 22:00

Каштан Coffee

Фото: instagram/kashtancoffee

Выпить кофе на любой вкус и сытно позавтракать до 15:00 включительно можно в эко-френдли кафе "Каштан Coffee". Винтажное заведение часто устраивает всевозможные активности для своих постоянных гостей. Например, на этих выходных можно принять участия в шахматном турнире. Следите за новостями в соцсетях заведения.

Куда ехать: ул. Рейтарская, 9Б

Что попробовать:

  • Флэт вайт – 53 грн
  • Тост с лисичками и сливочным сыром – 135 грн
  • Черничные панкейки с соленой карамелью – 120 грн

Как работают: с 09:00 до 22:00

Takava Coffee-Buffet

Фото: instagram/takava_coffeebuffet

Ну что, вегетаринцы-сладкоежки, вам сюда. Совсем недавно в меню кофейни появились десерты для вас. К примеру, любимый всеми нами сникерс. В составе – веген-кешью, финиковая соленая карамель и шоколад собственного производства. А если это запить ароматным кофе? Или латте с кокосовым молоком?

Ну а для остальных – в Takava Coffee-Buffet выбор тоже имеется, поверьте

Куда ехать: ул Бассейная, 1-3

Что попробовать:

  • Хипстер-кофе – 48 грн
  • Сендвич с форелью – 158 грн
  • Малиновый веган-кейк – 148 грн

Как работают: с 08:00 до 23:00

16.coffee

Фото: instagram/16.coffee

Хотите посидеть в уютной спокойной атмосфере да и еще в самом сердце столицы – вам сюда. Интерьер – минималистичный, все детали на своем месте. Здесь гордятся выбором кофе и мастерством бариста.

Куда ехать: ул. Кропивницкого, 16

Что попробовать:

  • Капучино – 40 грн
  • Круассаны – 35-60 грн
  • Веганская конфета – 32 грн

Как работают: пн-пт с 09:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 21:00

Без Дверей Espresso Bar

Фото: instagram/bezdverey_espressobar

Лучший кофе и хороший выбор десертов без сахара; невероятная атмосфера, которой хочется дышать, позитивные бариста – это малая часть хвалебных отзывов посетителей. А место действительно крутое. Хотите расслабиться в одиночестве или в компании с друзьями – вам сюда.

Куда ехать: ул. Сечевых Стрельцов, 10

Что попробовать:

  • Эспрессо-тоник – 50 грн
  • Салат "Цезарь" – 129 грн
  • Сырники – 129 грн

Как работают: пн-сб с 07:00 до 23:00, вс с 08:00 до 23:00

А здесь собраны атмосферные рестораны столицы, которые нужно посетить этой осенью.

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