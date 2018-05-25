ТОП-10 низкокалорийных фруктов и ягод

Их не так мало, и лидируют в списке цитрусовые

Малина, клубника и киви содержат минимум калорий Фото: pixabay.com

С приближением лета рыночные прилавки пестрят изобилием самых разнообразных фруктов. Знаете ли вы, какие из них наиболее безопасны для вашей талии?

Персик

Персик полезен для пищеварения Фото: pixabay.com

Калорийность: 40 ккал на 100 г

Персик является низкокалорийным диетическим продуктом, при этом очень сочным и вкусным, что еще больше увеличивает его привлекательность для желающих похудеть. Нектарины, брюньоны (гибрид персика и сливы), желтые, белые и виноградные персики – все эти фрукты, принадлежащие к одному семейству розоцветных, богаты необходимыми минеральными веществами и микроэлементами (селеном, калием и фосфором), нехватку которых в своем рационе питания так часто испытывает современный человек. Персики – натуральный источник витамина С и В9 (фолиевой кислоты), часто дополнительно принимаемых в виде таблеток. Кроме того, эти фрукты отлично стимулируют деятельность желудочно-кишечного тракта.

Что можно приготовить из персиков?

Чтобы ваш десерт содержал минимум калорий, вы можете их просто нарезать и добавить во фруктовый салат или в баночку с обезжиренным йогуртом. Из персиков можно сделать сорбет, испечь фруктовый пирог или украсить ими торт. В выпечку постарайтесь положить поменьше сахара, или совсем откажитесь от него, заменив сахар сахарозаменителем.

Малина

Малина богата пектином Фото: pixabay.com

Калорийность: 38 ккал на 100 г

Нежные и легко мнущиеся ягоды малины, красные, розовые, белые или желтые сорта, богаты витаминами А и С и минеральными веществами (особенно калием и магнием). Малина, как и многие другие ягоды, способствует улучшению кровообращения и полезна при венозной недостаточности, приводящей к ощущению тяжести в ногах. Однако у людей с проблемами пищеварения и чувствительным желудком малина может вызвать различные желудочные проблемы.

Если малину сразу же не съесть или не заморозить, она может храниться в холодильнике не более одного или двух дней.

Что можно сделать из малины?

Малина вкусна как и сама по себе, так и в виде муссов, в молочных коктейлях или в различных фруктовых коктейлях-пюре. Вы можете добавить эти ароматные ягоды в йогурт или творог или даже приготовить малиновый тирамису. Старайтесь заменять сахар на низкокалорийный подсластитель или вообще убирайте его из рецепта.

Клубника

Клубника выводит токсины Фото: pixabay.com

Калорийность: 35 ккал на 100 г

Вопреки распространенному мнению, в клубнике содержится совсем немного калорий. Кроме того, эта ягода обладает мочегонным эффектом и способствует выведению токсинов из организма, что особенно актуально весной. Имейте в виду, что у некоторых людей клубника вызывает аллергическую реакцию.

Что приготовить из клубники?

Вкус свежих ягод клубники станет восхитительным дополнением к творогу, йогурту или рикотте (традиционному итальянскому молочному продукту из сыворотки). В различных фруктовых салатах клубника хорошо сочетается с листьями базилика.

Красная смородина

Смородина богата антиоксидантами Фото: pixabay.com

Калорийность: 33 ккал на 100 г

Красная смородина – одна из самых низкокалорийных ягод. Кроме того, как и клубника, и другие красные ягоды, она улучшает кровообращение и станет отличным союзником в борьбе с симптомами "тяжести" в ногах. Богатая антиоксидантами, красная смородина замедляет старение клеток. Как мы видим, совершенно невозможно не обратить внимание на такую полезную ягоду.

В каком виде лучше всего употреблять красную смородину?

Ее можно есть как саму по себе, так и во фруктовом салате, с обезжиренным творогом или даже в качестве приправы к мясу. Из красной смородины можно приготовить различные освежающие напитки. Тем же, кто не слишком заботиться о своей талии, можно порекомендовать нежное смородиновое желе.

Гуава

Гуава содержит много кальция Фото: pixabay.com

Калорийность: 33 ккал на 100 г

Помимо низкой калорийности, этот экзотический фрукт содержит почти в пять раз больше витамина С, чем в апельсине, и довольно много кальция. Мякоть белой или розовой гуавы содержит большое количество белка, как правило, хорошо переносимого кишечником.

С чем можно есть гуаву?

Гуаву можно есть как нарезав на ломтики, так и добавляя в фруктовые салаты, и летом, и зимой. Кроме того, очень вкусны изысканные коктейли из различных экзотических фруктов.

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Папайя

Папайя богата калием Фото: pixabay.com

Калорийность: 33 ккал на 100 г

По своему вкусу мякоть папайи напоминает дыню, но при этом содержит меньше калорий. В папайе больше витамина С, чем в цитрусовых, кроме того, плоды папайи содержат калий, кальций и магний, повышающие жизненный тонус, стимулирующие иммунную систему и предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания. Папайя улучшает пищеварение, но может вызвать аллергическую реакцию.

Как правильно употреблять папайю в пищу?

Папайю едят в сыром виде, выжимают сок или используют для приготовления салата, заправляя лимонным соком. Для использования в блюдах, подвергающихся тепловой обработке, плоды папайи необходимо порезать. Зеленые плоды могут использоваться даже в соленых блюдах.

Арбуз

Арбуз отлично утоляет жажду Фото: pixabay.com

Калорийность: 30 ккал на 100 г

Арбуз, без сомнения, самая летняя ягода. Не слишком сладкий и малокалорийный, в своей мякоти арбуз содержит около 90% воды. Поэтому он хорошо освежает и утоляет жажду. Арбуз очищает организм от шлаков и обладает мочегонным действием; богат калием и содержит витамины А, В и С.

Что можно приготовить из арбуза?

Арбуз можно есть целыми дольками, порезав на кусочки, а можно приготовить освежающий напиток или фруктовый салат.

Айва

Айва спасет от расстройства кишечника Фото: pixabay.com

Калорийность: 28 ккал на 100 г

Айва очень похожа на яблоко или грушу, однако содержит меньше калорий. Высокое содержание растительных волокон защищает слизистую оболочку кишечника и эффективно при расстройстве пищеварения.

Что приготовить из айвы?

Айву всегда подвергают термической обработке и, к сожалению, очень часто добавляют много сахара. Это увеличивает ее калорийность и уменьшает содержание витаминов. Если вы тщательно подсчитываете количество калорий, содержащихся в вашем рационе, будьте осторожны с сахаром: постарайтесь только слегка подсластить пироги или компот из айвы или воспользуйтесь заменителем сахара или медом.

Из айвы делают желе и различные кондитерские изделия, конечно, очень питательные и калорийные, которые хорошо сочетаются с твердыми сырами. Но, к сожалению, плохо сочетаются с диетой.

Лимон

Лимон богат витамином С Фото: pixabay.com

Калорийность: 26 ккал на 100 г

Желтые или зеленые лимоны практически не содержат калорий. Зато содержат много витамина С и антиоксидантов, замедляющих старение клеток. Если вы собираетесь использовать цедру лимона, выбирайте экологически чистые плоды. После того, как вы разрезали лимон, постарайтесь как можно быстрее употребить его в пищу: при контакте с воздухом витамины быстро распадаются.

Как можно использовать лимон?

Чтобы извлечь из лимона максимальную пользу, этот фрукт лучше всего употреблять в сыром виде. Сок лимона улучшит вкус ваших блюд и салатов; из лимона можно приготовить сорбет, торт или конфеты.

Ревень

В состав ревеня входят микроэлементы Фото: pixabay.com

Калорийность: 15 ккал на 100 г

Согласно ботанической классификации стебель ревеня является овощем, но употребляют его в пищу именно как фрукт. Благодаря рекордно низкому содержанию калорий ревень уверенно занимает лидирующую позицию в списке самых низкокалорийных фруктов.

Ревень богат микроэлементами (кальцием, магнием и калием), а также витаминами С и К; стимулирует пищеварение и помогает избавиться от болей в желудке. Однако это растение обладает и послабляющим эффектом: употребляя его в первый раз, будьте осторожны.

Как готовить ревень?

Чаще всего ревень употребляют в пищу в вареном или печеном виде, используют для приготовления пирогов или компотов, и часто с добавлением большого количества сахара. Если вы хотите уменьшить калорийность ваших блюд, замените сахар сахарозаменителем.

Помните, что фрукты – очень полезная и низкокалорийная "здоровая" пища, особенно если их употребляют вместо сладких десертов и конфет. Однако при использовании сахара или жиров фрукты быстро теряют свое диетическое значение.

Напомним, ранее мы делились советами, как использовать залежавшиеся фрукты и овощи. Сайт "Сегодня" также рассказывал, какие фрукты нужно обязательно есть с косточками.

Смотрите видео, как сделать фрукты вкусными и полезными: