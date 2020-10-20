Топ-15 кухонных гаджетов, которые сберегут ваши деньги

От бамбуковых полотенец и вспенивателя молока до силиконовых пакетов для бутербродов – 15 вещей, помогающих экономить

Сколько денег в месяц сэкономит вам домашняя йогуртница? Вы задумывались, сколько денег вы тратите в неделю на латте и капучино? А может, стоит не так часто ходить за быстро портящимся хлебом?

Мы нашли ответы на эти вопросы. К вашему вниманию 15 предметов и приспособлений, которые помогут заметно сэкономить.

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Домашний пресс для панини

Фото: instagram/amazon

Ох уже эти панини, завоевали они нас и наши животы. Чем, кстати, пользуются кофейни. А вот если готовить панини дома, то какая его себестоимость? Давайте считать: домашний пресс для приготовления можно купить за 1 135 грн. Хлеб, ветчина, сыр, зелень дома есть всегда. Ходовые продукты. Если в кофейне панини в среднем стоит 60 грн, то "отбить" деньги, потраченные на пресс удастся после 14 домашних панини. Сюда вкладывали стоимость ингредиентов.

Вспениватель молока

Классный гаджет для экономных любителей латте и капучино. Стоимость такого напитка в среднем 30 грн, вспениватель можно купить за 150 грн. То есть 5 порций пенного латте – и гаджет окупился.

Набор для приготовления суши

За расчет взяли набор для суши по цене 200 грн. Для отличных домашних суши продуктов понадобиться еще столько же. Получается, что качественный продукт вы получите за 400 грн. Это чуть дороже, чем в суши-барах. Но уже после вторых-третьих домашних суши, деньги за набор для их приготовления вы "отобьете".

Йогуртница

В вашей семье обожают йогурты и в неделю приходиться тратить на них до 200 грн, почти тысячу в месяц. А что, если приобрести йогуртницу и делать натурпродукт дома? Хорошую можно купить за 480 грн и за один раз вы получите 6 порций домашнего, без загустителей-красителей продукта. В течение месяца стоимость йогуртницы, с учетом трат на молоко, завкваску и электроэнергию "отбивается".

Бамбуковые полотенца для кухни

Крайне универсальная вещь. Цена одного – от 80 до 165 грн. Но сколько экономии. Такие вещи универсальны, т.к. прекрасно отстирываются. Пользоваться ними можно в течение года. Чтоб было понятней, рулон бумажных кухонных полотенец в среднем стоит 30 грн, и он может израсходоваться за месяц. А это 360 грн за год.

Силиконовые губки для посуды

Фото: instagram/amazon

Идешь в магазин, покупаешь поролоновые губки для посуды. Упаковку. По скидке. Каждая из них служит неделю от силы. То есть на это тратим 25 грн в неделю, 100 грн в месяц. Экономные люди советуют силиконовую губку. Стоимость 50-100 грн. Много за раз? Возможно. Но она прослужит больше, чем пару дней. Ее легко мыть и на ней не остается запахов.

Силиконовые пакеты для бутербродов и прочей еды

Фото: instagram/dailypickph

Стоимость набора (3 шт) – 350 грн. Дороговато. Но это только на первый взгляд. В силиконовых пакетах удобней носить, например, бутерброды и овощи. Они практичны, их удобно мыть и их гарантия – 12 месяцев. Напомним, что пара хороших, но пластиковых контейнеров стоит 100 грн, и они теряют вид после двух недель использования.

Контейнер для зелени

Стоит он около 300 грн. Не дорого, но и не дешево. Стоит вспомнить, сколько свежей зелени приходиться выбрасывать в мусорное ведро. Не досмотрели, не успели съесть – и деньги на укроп-петрушку и прочую "зеленушку" потрачены зря. Это около 60 грн. А так вы будете знать, что в течение недели тратить на это деньги не будете.

Фото: instagram/amazon

Хочется свежей выпечки, в частности бельгийскую вафлю. Прекрасный выбор по цене 120-150 грн, цена зависит от добавок. А можно приобрести домашнюю вафельницу и готовить их дома. Кстати, тесто можно замораживать и печь когда вам будет угодно. Стоит мини-вафельница 350 грн в среднем. По сути, после 5-7 шт, приготовленных самостоятельно вафель, потраченные деньги вы вернете.

Многоразовые пакеты для хлеба

Фото: instagram/ambalaje.plastsistem



Вы можете сказать, что у вас есть хлебница. А ответить на вопрос, как быстро хлеб портиться в этой хлебнице сможете? Всего сутки – и хлеб нужно покупать заново. Специальные пакеты обеспечат хлебу и выпечке свежесть до 10 дней. Они пропитаны специальным безопасным антигрибковыми веществами.

Пакет стоит примерно 10 грн, так же, как и буханка хлеба. Но есть вы его будете неделю, а не выбросите, когда он испортиться уже на следующий день.

Насадка для крана

Частая история – открываешь кран, отвлекаешься, а вода все течет. Мы же все помним, сколько она нынче стоит? Специальная насадка на кран насыщает воду кислородом, за счет этого вода сильнее распыляется и меньше расходуется. Специалисты посчитали, что с такой насадкой в месяц можно сэкономить до 30-50 грн. Саму насадку можно купить за 150 грн.

Энергосберегающие лампы

Где мы чаще всего проводим время? На кухне. Специалисты по "домашней экономии" давно советуют пользоваться светодиодными и люминесцентными лампами. Да, они стоят 30-40 грн дороже обычных, но и служат дольше, и электроэнергию сохраняют.

Фото: instagram/summer_agony

Об этом столько сказано-пересказано. Но это работает, и далеко не многие продолжают покупать пластиковые пакеты в супермаркете. Посчитайте: за один пакет вы платите 3 грн, в месяц может "уйти" до 40 грн. Эко-сумка стоит 50 грн и пользоваться вы ей будете больше года. Да и планете станет легче.

Многоразовая бутылка для воды

Фото: instagram/oceangiftsgroup

Чуть ли на каждый день мы покупаем 0,75 л минеральной воды с собой, а это 10-15 грн. В месяц мы тратим на воду около 400 грн. Но можно же брать воду, например, фильтрованную из дому, потратив 150 грн на многоразовую бутылку. Экономия денег и опять же защита экологии.

А здесь узнаете о семи эффективных способах экономии денег.

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