Три вкусных десерта из замороженной вишни
Готовим клафути, мороженое и тертый пирог
Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей. И если летом вы сделали большой запас этой ягоды, можно начинать использовать его прямо сейчас.
Клафути с вишней
Ингредиенты:
- 500 г вишен
- 250 мл молока
- 10 г сливочного масла
- 100 г муки
- 100 г сахара
- 3 яйца
- семена и половина стручка ванили
Рецепт приготовления:
- Вишни разморозить и слить лишний сок.
- Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.).
- Молоко нагреть в сотейнике вместе с семенами и половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито.
- В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу венчиком, чтобы не было комков.
- Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и довольно жидким. Вылить его на вишню.
- Отправить клафути на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
- Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой. Клафути вкусно есть теплым вместе с шариком мороженого.
Вишнево-сливочное мороженое
Ингредиенты:
- 500 мл 33% сливок
- 2/3-3/4 банки сгущенного молока
- 300 г вишни
- 3 столовые ложки кукурузного крахмала
- 100 г сахара ( или по вкусу)
- 1/2 стакана холодной воды
Рецепт приготовления:
- Сгущенное молоко и сливки взбить венчиком до загустения.
- Очистить вишню от косточек. Поместить вишню и сахар по вкусу сотейник. Нагревать массу до растворения сахара.
- Соединить крахмал и холодную воду, перемешать. Влить смесь крахмала и воды к вишневой массе. Тут же перемешать, прекратить нагревание. Дождаться загустения массы. Остудить.
- Переложить сливочную массу в контейнер для заморозки, добавить вишневую начинку, перемешать.
- Поставить контейнер в морозильную камеру примерно на 4 часа, каждые 30 минут разминая мороженое вилкой. Перед подачей достать из морозильника мороженое за 10 минут.
Тертый пирог с вишней и орехами
Ингредиенты:
- 3,5-4 стакана муки
- 200 г размягченного сливочного масла
- 2/3 стакана сахара
- 2 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка морской соли
Для начинки:
- 200 г вишен
- 1/2 стакана сахара
- горсть грецких орехов
Рецепт приготовления:
- Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.
- Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.
- Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 С духовке 40-50 минут.
- Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.
Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вареники с вишней.
Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:
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Источник: "Сегодня"