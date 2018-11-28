Три вкусных десерта из замороженной вишни

Готовим клафути, мороженое и тертый пирог

Клафути с вишней Фото: freepik.com

Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей. И если летом вы сделали большой запас этой ягоды, можно начинать использовать его прямо сейчас.

Клафути с вишней

Клафути с вишней Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г вишен

250 мл молока

10 г сливочного масла

100 г муки

100 г сахара

3 яйца

семена и половина стручка ванили

Рецепт приготовления:

Вишни разморозить и слить лишний сок. Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.). Молоко нагреть в сотейнике вместе с семенами и половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито. В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу венчиком, чтобы не было комков. Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и довольно жидким. Вылить его на вишню. Отправить клафути на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку. Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой. Клафути вкусно есть теплым вместе с шариком мороженого.

Вишнево-сливочное мороженое

Домашнее мороженое с ягодами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

500 мл 33% сливок

2/3-3/4 банки сгущенного молока

300 г вишни

3 столовые ложки кукурузного крахмала

100 г сахара ( или по вкусу)

1/2 стакана холодной воды

Рецепт приготовления:

Сгущенное молоко и сливки взбить венчиком до загустения. Очистить вишню от косточек. Поместить вишню и сахар по вкусу сотейник. Нагревать массу до растворения сахара. Соединить крахмал и холодную воду, перемешать. Влить смесь крахмала и воды к вишневой массе. Тут же перемешать, прекратить нагревание. Дождаться загустения массы. Остудить. Переложить сливочную массу в контейнер для заморозки, добавить вишневую начинку, перемешать. Поставить контейнер в морозильную камеру примерно на 4 часа, каждые 30 минут разминая мороженое вилкой. Перед подачей достать из морозильника мороженое за 10 минут.

Тертый пирог с вишней и орехами

Тертый вишневый пирог Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3,5-4 стакана муки

200 г размягченного сливочного масла

2/3 стакана сахара

2 яйца

2 ст.л. сметаны

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка морской соли

Для начинки:

200 г вишен

1/2 стакана сахара

горсть грецких орехов

Рецепт приготовления:

Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать. Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут. Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять. Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 С духовке 40-50 минут. Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вареники с вишней.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек: