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Три вкусных десерта из замороженной вишни

Готовим клафути, мороженое и тертый пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:59
Клафути с вишней Фото: freepik.com
Клафути с вишней Фото: freepik.com

Замороженная вишня в десертах и выпечке практически на уступает свежей. И если летом вы сделали большой запас этой ягоды, можно начинать использовать его прямо сейчас.

Клафути с вишней

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Клафути с вишней
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г вишен
  • 250 мл молока
  • 10 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • 100 г сахара
  • 3 яйца
  • семена и половина стручка ванили

Рецепт приготовления:

  1. Вишни разморозить и слить лишний сок.
  2. Неразъемную форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.).
  3. Молоко нагреть в сотейнике вместе с семенами и половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито.
  4. В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу венчиком, чтобы не было комков.
  5. Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и довольно жидким. Вылить его на вишню.
  6. Отправить клафути на 40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
  7. Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой. Клафути вкусно есть теплым вместе с шариком мороженого.
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Вишнево-сливочное мороженое

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Домашнее мороженое с ягодами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 500 мл 33% сливок
  • 2/3-3/4 банки сгущенного молока
  • 300 г вишни
  • 3 столовые ложки кукурузного крахмала
  • 100 г сахара ( или по вкусу)
  • 1/2 стакана холодной воды

Рецепт приготовления:

  1. Сгущенное молоко и сливки взбить венчиком до загустения.
  2. Очистить вишню от косточек. Поместить вишню и сахар по вкусу сотейник. Нагревать массу до растворения сахара.
  3. Соединить крахмал и холодную воду, перемешать. Влить смесь крахмала и воды к вишневой массе. Тут же перемешать, прекратить нагревание. Дождаться загустения массы. Остудить.
  4. Переложить сливочную массу в контейнер для заморозки, добавить вишневую начинку, перемешать.
  5. Поставить контейнер в морозильную камеру примерно на 4 часа, каждые 30 минут разминая мороженое вилкой. Перед подачей достать из морозильника мороженое за 10 минут.

Тертый пирог с вишней и орехами

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Тертый вишневый пирог
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 3,5-4 стакана муки
  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 2/3 стакана сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка морской соли

Для начинки:

  • 200 г вишен
  • 1/2 стакана сахара
  • горсть грецких орехов

Рецепт приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром в густую пену, смешать со сливочным маслом. Добавить густую сметану, тщательно перемешать.
  2. Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно смешивая муку с яично-масляной массой, замесить крутое тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 30 минут.
  3. Застелить противень пергаментной бумагой и слегка присыпать мукой. Разделить тесто на две неравные части. Меньшую часть вернуть в холодильник. Большую часть натереть на крупной терке прямо на пергамент, разровнять.
  4. Порубить орехи. На тесто выложить ягоды без косточек, посыпать сахаром и колотыми орехами. Натереть сверху оставшееся тесто.
  5. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 С духовке 40-50 минут.
  6. Вынуть готовый вишневый пирог из духовки. Сразу же нарезать его на квадратики и переложить на решетку. Остудить и подавать вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вареники с вишней.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

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Источник: "Сегодня"
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