Петров пост 2019: рецепты постной выпечки с вишней
Готовим шоколадный пирог, кекс и штрудель из вытяжного теста
Пост Петра и Павла 2019 пройдет с 24 июня по 11 июля. Предлагаем вам рецепты вкусной домашней выпечки с вишней, который готовится без добавления сливочного масла, молока и яиц.
Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:
Постная выпечка: шоколадно-вишневый пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 стакана муки
- 1,5 стакана сахара
- 2 стакана воды
- 3/4 стакана растительного масла
- 1/2 стакана какао-порошка
- 1 ч. ложка соли
- 2 ч. ложки соды или 4 ч. ложки разрыхлителя
- 2 ст. ложки белого винного или яблочного уксуса
- 1 пакетик ванильного сахара
- 400 г вишен без косточек
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Вишни разморозить и слить сок.
- В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную, муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао.
- Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности.
- Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
Постный кекс с вишней без масла и яиц
Ингредиенты:
- 100 г замороженной вишни (можно любых других ягод)
- 3/4 стакана вишневого сиропа от варенья
- 2 стакана муки
- 7 столовых ложек подсолнечного масла
- 1/2 пакетика разрыхлителя
- 12 столовых ложек теплой воды
- пакетик ванильного сахара
- корица
- сахарная пудра или кокосовая стружка для посыпки
Рецепт приготовления:
- Сироп смешать с теплой водой и маслом.
- Всыпать муку, ванильный сахар, корицу и разрыхлитель. Перемешать до получения однородной массы. Добавить вишню, еще раз перемешать.
- В смазанную растительным маслом форму выложить тесто. Выпекать 35 минут при 180 градусах.
- Готовый кекс посыпать сахарной пудрой.
Постный вишневый штрудель от Чадейки
Ингредиенты:
- 500 г замороженной вишни
- 125 г муки
- щепотка соли
- 1 ложка растительного масла плюс для смазывания
- 100 мл теплой воды
- 50 г изюма
- крепкий чай
- 100 г молотого миндаля
- молотая корица
- 50 г сахара
- миндальные лепестки
Рецепт приготовления:
- Положите ягоды в миску и разморозьте.
- Муку посолите, сделайте колодец, влейте ложку растительного масла и теплую воду. Месите, пока тесто не начнет отлипать от рук.
- Потом насыпьте на стол немного муки, выложите тесто и начните сильно месить. Если тесто липнет, добавляйте муку, но понемногу, буквально по пол чайной ложки, не больше. Месите около 10 минут, ударяя о стол. В итоге тесто должно получиться мягким, но не прилипающим. Смажьте теплую миску маслом, выложите в нее тесто, накройте пленкой и оставьте на полчаса.
- Изюм залейте крепким чаем и дайте постоять 30 минут.
- Расстелите полотенце на столе, положите на середину немного муки и проведите рукой по полотенцу несколько раз. Мука распределится равномерно. Теперь положите тесто и раскатывайте скалкой. Раскатайте и переверните, опять раскатайте и опять переверните. Когда пласт станет очень тонким, отложите скалку и растягивайте тесто руками, от середины к краям, держа его навесу, так как оно хорошо растягивается под собственным весом.
- Растяните тесто до размеров полотенца. Этого количества хватит ровно на размер полотенца, а если вы новичок, увеличьте пропорцию вдвое, будет проще. Тогда лишние толстые края можно будет подрезать ножницами под размер полотенца. Если вы взяли полотенце с рисунком, рисунок сквозь правильно растянутое тесто будет хорошо виден.
- На тесто насыпьте молотый миндаль, затем изюм, отжатую вишню, немного миндальных листочков для хруста. Посыпьте небольшим количеством корицы и сахаром.
- Важно, чтобы начинка не доходила до боковых краев несколько сантиметров. Кусок теста на последний виток тоже нужно оставить свободным. Начните сворачивать рулет с помощью полотенца.
- Готовый рулет переложите в смазанную маслом форму, смажьте маслом, посыпьте сахарным песком и миндальными лепестками.
- Теперь отправьте в духовку на 40 минут при 190 С. Дайте штруделю немного постоять и подавайте его теплым.
Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.
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Источник: Сегодня