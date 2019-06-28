Петров пост 2019: рецепты постной выпечки с вишней

Готовим шоколадный пирог, кекс и штрудель из вытяжного теста

Постный вишневый пирог Фото: Depositphotos

Пост Петра и Павла 2019 пройдет с 24 июня по 11 июля. Предлагаем вам рецепты вкусной домашней выпечки с вишней, который готовится без добавления сливочного масла, молока и яиц.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

Постная выпечка: шоколадно-вишневый пирог

Пирог с шоколадом и вишней Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для теста:

3 стакана муки

1,5 стакана сахара

2 стакана воды

3/4 стакана растительного масла

1/2 стакана какао-порошка

1 ч. ложка соли

2 ч. ложки соды или 4 ч. ложки разрыхлителя

2 ст. ложки белого винного или яблочного уксуса

1 пакетик ванильного сахара

400 г вишен без косточек

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Вишни разморозить и слить сок. В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную, муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао. Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности. Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто. Выпекать пирог в разогретой до 180 С духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой. Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Постный кекс с вишней без масла и яиц

Постный вишневый кекс Фото: Foodiesfeed / Freepik

Ингредиенты:

100 г замороженной вишни (можно любых других ягод)

3/4 стакана вишневого сиропа от варенья

2 стакана муки

7 столовых ложек подсолнечного масла

1/2 пакетика разрыхлителя

12 столовых ложек теплой воды

пакетик ванильного сахара

корица

сахарная пудра или кокосовая стружка для посыпки

Рецепт приготовления:

Сироп смешать с теплой водой и маслом. Всыпать муку, ванильный сахар, корицу и разрыхлитель. Перемешать до получения однородной массы. Добавить вишню, еще раз перемешать. В смазанную растительным маслом форму выложить тесто. Выпекать 35 минут при 180 градусах. Готовый кекс посыпать сахарной пудрой.

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Постный вишневый штрудель от Чадейки

Вишневый штрудель Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 г замороженной вишни

125 г муки

щепотка соли

1 ложка растительного масла плюс для смазывания

100 мл теплой воды

50 г изюма

крепкий чай

100 г молотого миндаля

молотая корица

50 г сахара

миндальные лепестки

Рецепт приготовления:

Положите ягоды в миску и разморозьте. Муку посолите, сделайте колодец, влейте ложку растительного масла и теплую воду. Месите, пока тесто не начнет отлипать от рук. Потом насыпьте на стол немного муки, выложите тесто и начните сильно месить. Если тесто липнет, добавляйте муку, но понемногу, буквально по пол чайной ложки, не больше. Месите около 10 минут, ударяя о стол. В итоге тесто должно получиться мягким, но не прилипающим. Смажьте теплую миску маслом, выложите в нее тесто, накройте пленкой и оставьте на полчаса. Изюм залейте крепким чаем и дайте постоять 30 минут. Расстелите полотенце на столе, положите на середину немного муки и проведите рукой по полотенцу несколько раз. Мука распределится равномерно. Теперь положите тесто и раскатывайте скалкой. Раскатайте и переверните, опять раскатайте и опять переверните. Когда пласт станет очень тонким, отложите скалку и растягивайте тесто руками, от середины к краям, держа его навесу, так как оно хорошо растягивается под собственным весом. Растяните тесто до размеров полотенца. Этого количества хватит ровно на размер полотенца, а если вы новичок, увеличьте пропорцию вдвое, будет проще. Тогда лишние толстые края можно будет подрезать ножницами под размер полотенца. Если вы взяли полотенце с рисунком, рисунок сквозь правильно растянутое тесто будет хорошо виден. На тесто насыпьте молотый миндаль, затем изюм, отжатую вишню, немного миндальных листочков для хруста. Посыпьте небольшим количеством корицы и сахаром. Важно, чтобы начинка не доходила до боковых краев несколько сантиметров. Кусок теста на последний виток тоже нужно оставить свободным. Начните сворачивать рулет с помощью полотенца. Готовый рулет переложите в смазанную маслом форму, смажьте маслом, посыпьте сахарным песком и миндальными лепестками. Теперь отправьте в духовку на 40 минут при 190 С. Дайте штруделю немного постоять и подавайте его теплым.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

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