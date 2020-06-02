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ТОП-3 трендовых продуктов 2020 года

Сегодня, 14:59

Подборка продуктов, которые стали настолько популярны, что побили рекорды продаж

Ведущие программы "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали о модных тенденциях кулинарии. Оказывается, картофель сейчас модно заменять бататом, а вместо апельсинов, мандаринов и грейпфрутов выбирать помело. Подборка продуктов, которые стали настолько популярны, что побили рекорды продаж и совсем скоро будут в холодильнике каждого украинца.

Что у кого на тарелке, можно узнать, подписавшись на человека в социальных сетях. Так, например, ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич любит грешить бургером. Жена Сергея Бабкина Снежана постит не только свои селфи, но и фото семейных посиделок, где на столе красуется сельдь под шубой, мясо и рыбка. Селебритиз в тренде! Они знают, какая пища нынче в моде.

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Рейтинг открывают обычные тосты. На завтрак, обед или ужин. Подсушенный тост с авокадо, яйцом или слабосоленой рыбой. Быстро готовятся, сытные, а главное – полезные, но не все.

Тосты с авокадо – в тренде
Тосты с авокадо – в тренде
Фото: freepik.com

"Не подходит хлеб с большим количеством глютена, из пшеничной муки. Желательно использовать ржаную муку", – комментирует шеф-повар Алик Бадретдинов.

Минимум сахара – второй тренд 2020 года. Теперь потребители детально изучают состав сладостей на этикетках товаров.

"Состав шоколада должен быть не столь обширным. Конечно, там должно быть какао, может быть сироп агавы или стевия", – объясняет диетолог Карина Дайнеко.

В моде будет шоколад без сахара
В моде будет шоколад без сахара
Фото: freepik.com

Но диетолог не советует злоупотреблять сахарозаменителями, ведь они, как и сахар, тоже повышают инсулин. А это чревато активному отложению жира в организме, из-за чего увеличивается масса тела. К тому же, сахарозаменители могут иметь специфические вкусы.

Третий съедобный тренд касается замены привычных для нас продуктов. Так, к примеру, за год продажи растительного молока по всему миру выросли почти в десять раз. Взамен коровьему теперь больше покупают овсяное, гречневая, кокосовое, соевое или миндальное молоко. Диетологи тоже сторонники отказа от коровьего молока.

Диетологи рекомендуют пить растительное молоко
Диетологи рекомендуют пить растительное молоко
Фото: Pixabay

"Человек, который злоупотребляет молоком, может впоследствии получить такой диагноз, как инсулинорезистентность или сахарный диабет, потому что будет повышаться уровень инсулина в крови", – отметила диетолог.

Но надо обязательно проверять состав продукта! Там, где есть сахар или вытяжки из растения менее пяти процентов – это уже бесполезный напиток.

Попробуйте позавтракать модным авокадо-тостом, попробовать шоколадку без сахара и запить растительным молоком – это разнообразит ваши вкусовые привычки и придаст новых впечатлений. А если не понравится – всегда можно вернуться к обычной пище: вкусной, свежей и полезной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить модное взбитое клубничное молоко.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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