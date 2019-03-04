ТОП-5 начинок для блинов от Евгения Клопотенко
Оригинальные идеи блинных начинок
Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко, который недавно рассказал, как приготовить идеальное тесто для блинов, теперь поделился рецептами своих любимых блинных начинкок.
"Не сдерживайте себя. Масленица – единственная неделя в году, когда можно официально и без зазрения совести есть блины. Забыть о всех правилах, предрассудках и просто наслаждаться жизнью. Так что позвольте себе сойти с ума от счастья", – написал повар в своем Instagram.
Пять любимых начинок для блинов от Евгения Клопотенко
Красная икра. Моя самая любимая начинка для блинов, как и у большинства. Это же идеальный фудпейринг: сладковатое нежное тесто и плотная соленая икра, которая взрывается во рту.
Nutella. Если честно, это мой детский guilty pleasure. Нежная консистенция, насыщенный ореховый вкус. Намажьте пасту на блинчик, ощутите контраст упругой и шелковистой структуры, получите удовольствие. Почувствуйте себя счастливыми от того, что вы сделали так, как вам сильно хотелось. Это важно. Только помните: чувство меры никто не отменял.
Грибы. Ну, куда же без них? Я смешаю на сковороде шампиньоны с белыми грибами и томатами. Это невозможно вкусно. Еще шампиньоны, обжаренные со сливочным маслом и вином (пока оно не выпарится), потрясающие. Попробуйте.
Луковый конфитюр. Он создан для блинов. Можно просто заворачивать его в блинчик и есть. Можно вместе с сырами: сладким голландским или бри. Особенно вкусно, если сыр растает в тёплом блинчике. Очень хорошо к мясными и грибными начинками. Рецепт лукового конфитюра я оставил в профиле.
️Мед. Сам по себе – он сильно приторный, поэтому я смешаю мед с лимонным соком, корицей, анисом и проварю это все на медленном огне до полувязкого состояния. В итоге: тянущаяся структура и баланс сладкого, кислого и пряного. Идеально.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.
Смотрите видео, какие блины любят украинские знаменитости:
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