ТОП-5 начинок для блинов от Евгения Клопотенко

Оригинальные идеи блинных начинок

Евгений Клопотенко Фото: instagram.com/klopotenko

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко, который недавно рассказал, как приготовить идеальное тесто для блинов, теперь поделился рецептами своих любимых блинных начинкок.

"Не сдерживайте себя. Масленица – единственная неделя в году, когда можно официально и без зазрения совести есть блины. Забыть о всех правилах, предрассудках и просто наслаждаться жизнью. Так что позвольте себе сойти с ума от счастья", – написал повар в своем Instagram.

Пять любимых начинок для блинов от Евгения Клопотенко

Красная икра. Моя самая любимая начинка для блинов, как и у большинства. Это же идеальный фудпейринг: сладковатое нежное тесто и плотная соленая икра, которая взрывается во рту.

Nutella. Если честно, это мой детский guilty pleasure. Нежная консистенция, насыщенный ореховый вкус. Намажьте пасту на блинчик, ощутите контраст упругой и шелковистой структуры, получите удовольствие. Почувствуйте себя счастливыми от того, что вы сделали так, как вам сильно хотелось. Это важно. Только помните: чувство меры никто не отменял.

Грибы. Ну, куда же без них? Я смешаю на сковороде шампиньоны с белыми грибами и томатами. Это невозможно вкусно. Еще шампиньоны, обжаренные со сливочным маслом и вином (пока оно не выпарится), потрясающие. Попробуйте.

Луковый конфитюр. Он создан для блинов. Можно просто заворачивать его в блинчик и есть. Можно вместе с сырами: сладким голландским или бри. Особенно вкусно, если сыр растает в тёплом блинчике. Очень хорошо к мясными и грибными начинками. Рецепт лукового конфитюра я оставил в профиле.

️Мед. Сам по себе – он сильно приторный, поэтому я смешаю мед с лимонным соком, корицей, анисом и проварю это все на медленном огне до полувязкого состояния. В итоге: тянущаяся структура и баланс сладкого, кислого и пряного. Идеально.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, какие блины любят украинские знаменитости:

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