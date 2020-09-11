ТОП-5 полезных продуктов для здорового завтрака
Узнайте, какие продукты нужно есть по утрам, чтобы быть здоровым и стройным
Считается, что люди, которые регулярно завтракают, менее склонны к полноте и перееданию, имеют более здоровые привычки и реже набирают лишний вес. Но это не значит, что по утрам можно есть все подряд.
Британский диетолог и нутрициолог Ребекка Трайлен перечислила на портале Netdoctor самые полезные продукты для завтрака.
Яйца
Эксперт отметила, что потребление яиц эффективно помогает регулировать уровень сахара в крови, препятствует всплескам глюкозы, что защищает от сильных приступов голода и переедания.
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Греческий йогурт
Греческий йогурт – прекрасный источник белка. Помимо того, 100 граммов продукта дают организму 11% рекомендованной суточной дозы кальция, 13% витамина B12, 6% витамина B6.
Орехи
Ребекка рекомендует их в качестве добавки к каше, йогурту, творогу: они обеспечивают организм полезными жирами, клетчаткой, антиоксидантами. Включение орехов в утренний прием пищи, по словам специалиста, снижает уровень холестерина, способствует нормализации кровяного давления и веса.
Бананы
Содержащийся в них пектин полезен для профилактики роста уровня сахара в крови, служит питанием полезным бактериям кишечника. Кроме того, в них много калия, помогающего регулировать баланс жидкости, что является ключевым фактором поддержания нормального артериального давления.
Авокадо
Это зеленый фрукт позволяет организму получить сразу 20 витаминов, а также полезные для сердечно-сосудистой системы жирные кислоты.
Смотрите видео, каким должен быть идеальный завтрак:
Кроме вышеперечисленного, диетолог порекомендовала есть по утрам зелень, ягоды и семена, грейпфруты и запеченную фасоль.
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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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