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ТОП-5 полезных продуктов для здорового завтрака

11 сентября, 08:52

Узнайте, какие продукты нужно есть по утрам, чтобы быть здоровым и стройным

Считается, что люди, которые регулярно завтракают, менее склонны к полноте и перееданию, имеют более здоровые привычки и реже набирают лишний вес. Но это не значит, что по утрам можно есть все подряд.

Британский диетолог и нутрициолог Ребекка Трайлен перечислила на портале Netdoctor самые полезные продукты для завтрака.

Яйца

Омлет – прекрасное начало дня
Омлет – прекрасное начало дня
Фото: Depositphotos

Эксперт отметила, что потребление яиц эффективно помогает регулировать уровень сахара в крови, препятствует всплескам глюкозы, что защищает от сильных приступов голода и переедания.

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Греческий йогурт

Греческий йогурт с ягодами и гранолой
Греческий йогурт с ягодами и гранолой
Фото: Depositphotos

Греческий йогурт – прекрасный источник белка. Помимо того, 100 граммов продукта дают организму 11% рекомендованной суточной дозы кальция, 13% витамина B12, 6% витамина B6.

Орехи

Орехи можно добавлять в каши и йогурт
Орехи можно добавлять в каши и йогурт
Фото: freepik.com

Ребекка рекомендует их в качестве добавки к каше, йогурту, творогу: они обеспечивают организм полезными жирами, клетчаткой, антиоксидантами. Включение орехов в утренний прием пищи, по словам специалиста, снижает уровень холестерина, способствует нормализации кровяного давления и веса.

Бананы

Бананы полезны для сердца
Бананы полезны для сердца
Фото: freepik.com

Содержащийся в них пектин полезен для профилактики роста уровня сахара в крови, служит питанием полезным бактериям кишечника. Кроме того, в них много калия, помогающего регулировать баланс жидкости, что является ключевым фактором поддержания нормального артериального давления.

Авокадо

Тосты с авокадо
Тосты с авокадо
Фото: Unsplash

Это зеленый фрукт позволяет организму получить сразу 20 витаминов, а также полезные для сердечно-сосудистой системы жирные кислоты.

Смотрите видео, каким должен быть идеальный завтрак:

Кроме вышеперечисленного, диетолог порекомендовала есть по утрам зелень, ягоды и семена, грейпфруты и запеченную фасоль.

Напомним, ранее мы делились рецептом сытного завтрака от Кортни Кардашьян, а также писали, что приготовить на завтрак из черники.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: medikforum.ru
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