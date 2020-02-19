ТОП-5 популярных продуктов, которые могут скоро исчезнуть
Пожары, цунами и рекордная жара – главные факторы опасности
Ученые пришли к выводу, что из-за неминуемых изменений в климате планеты несколько привычных продуктов могут исчезнуть, и не только из нашей продуктовой корзины, но и вообще с полей.
Кофе
Кофе – первый продукт, который страдает от изменений климата. Ученые прогнозируют, что уже через 50 лет производство кофе уменьшится на 70-80%. Сейчас каждый день в мире выпивают больше чем полтора миллиарда чашек кофе, но скоро человечеству придется искать любимому напитку альтернативу.
Вино
Возможно, в недалеком будущем знаменитые виноградники в Италии, Испании и Франции исчезнут. Под угрозой – сорта Совиньон и Мерло. Если планета будет дальше нагреваться, эти бутылки можно будет увидеть только в музеях вина. Но хорошая новость для Германии и Новой Зеландии – их изменения почти не коснутся, что даст им возможность подвинуть винных мастодонтов с пьедестала.
Шоколад
Плохая новость для сладкоежек всего мира. Уже в 2020 году какао-бобам слишком жарко, а через 40 лет они и могут и вовсе исчезнуть.
Арахис
Скоро придется жить и без арахиса. Он любит стабильность. Недостаточная увлажненность почвы может остановить процесс прорастания семян, а засуха и высокие температуры – уничтожить. А если слишком много дождей, появляется плесень, опасная для человека.
Бананы
Эти фрукты под угрозой исчезновения. До 2050 года сбор урожая может уменьшиться до полутора тонн с гектара, а сейчас фермеры могут собирать 10-40 тонн бананов с гектара.
Но ученые не опускают руки и ищут способы сохранить привычные продукты. Изучают, как увеличить выносливость продуктов и где найти новые территории для полей.
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