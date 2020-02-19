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ТОП-5 популярных продуктов, которые могут скоро исчезнуть

Пожары, цунами и рекордная жара – главные факторы опасности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Арахис - в списке уязвимых продуктов
Арахис - в списке уязвимых продуктов
Фото: freepik.com

Ученые пришли к выводу, что из-за неминуемых изменений в климате планеты несколько привычных продуктов могут исчезнуть, и не только из нашей продуктовой корзины, но и вообще с полей.

Кофе

Кофе может исчезнуть
Кофе может исчезнуть
Фото: freepik.com

Кофе – первый продукт, который страдает от изменений климата. Ученые прогнозируют, что уже через 50 лет производство кофе уменьшится на 70-80%. Сейчас каждый день в мире выпивают больше чем полтора миллиарда чашек кофе, но скоро человечеству придется искать любимому напитку альтернативу.

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Вино

Совиньон и Мерло – самые уязвимые сорта
Совиньон и Мерло – самые уязвимые сорта
Фото: Unsplash

Возможно, в недалеком будущем знаменитые виноградники в Италии, Испании и Франции исчезнут. Под угрозой – сорта Совиньон и Мерло. Если планета будет дальше нагреваться, эти бутылки можно будет увидеть только в музеях вина. Но хорошая новость для Германии и Новой Зеландии – их изменения почти не коснутся, что даст им возможность подвинуть винных мастодонтов с пьедестала.

Шоколад

Какао-бобы плохо переносят засуху
Какао-бобы плохо переносят засуху
Фото: freepik.com

Плохая новость для сладкоежек всего мира. Уже в 2020 году какао-бобам слишком жарко, а через 40 лет они и могут и вовсе исчезнуть.

Арахис

Арахис любит стабильность
Арахис любит стабильность
Фото: Depositphotos

Скоро придется жить и без арахиса. Он любит стабильность. Недостаточная увлажненность почвы может остановить процесс прорастания семян, а засуха и высокие температуры – уничтожить. А если слишком много дождей, появляется плесень, опасная для человека.

Бананы

Урожай бананов может уменьшиться
Урожай бананов может уменьшиться
Фото: Unsplash

Эти фрукты под угрозой исчезновения. До 2050 года сбор урожая может уменьшиться до полутора тонн с гектара, а сейчас фермеры могут собирать 10-40 тонн бананов с гектара.

Но ученые не опускают руки и ищут способы сохранить привычные продукты. Изучают, как увеличить выносливость продуктов и где найти новые территории для полей.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли переплачивать за суперфуды. "Сегодня" также делились советом, как легко почистить гранат.

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Источник: Сегодня
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