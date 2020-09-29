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ТОП-5 продуктов, в которых содержится неожиданно много сахара

Сегодня, 17:28

Мы привыкли считать эти блюда полезными, но количество сахара в них зашкаливает

Арахисовая паста, обезжиренные йогурты, готовые завтраки и еще два продукта, от которых стоит отказаться, если вы решили сократить употребление сахара.

Йогурты с наполнителями

В покупных йогуртах много искусственных добавок
В покупных йогуртах много искусственных добавок
Фото: freepik.com

Их делают из сухого молока и сдабривают всевозможными синтетическими добавками, подсластителями, ароматизаторами и консервантами. В бутылочке питьевого йогурта емкостью 300 мл содержится 45 г сахара – почти 8 чайных ложек. Это в полтора раза больше, чем весь дневной максимум для взрослого человека.

Цельнозерновой хлеб

В составе цельнозернового хлеба может быть много сахара
В составе цельнозернового хлеба может быть много сахара
Фото: Depositphotos

Цельнозерновой хлеб – популярный продукт среди приверженцев здорового питания. Но если вы думаете, что он полезнее своего белого собрата из рафинированной муки, то факты говорят об обратном. Все дело в том, что такой хлеб может содержать искусственные подсластители в виде кукурузного сиропа или патоки. Внимательно смотрите на состав продукта, ведь все зависит от производителя.

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Арахисовая паста

Тосты с арахисовым маслом
Тосты с арахисовым маслом
Фото: freepik.com

Ее часто используют для приготовления печенья, кремов, сэндвичей и закусок. При выборе арахисовой пасты нужно обязательно обратить внимание на ее состав. Кроме орехов и соли не должно быть никаких ингредиентов. Но иногда производители добавляют обычный сахар, а иногда тростниковый. Одна ложка такой пасты может содержать около 2 г сахара, что довольно много.

Магазинные соусы

В соусах много сахара
В соусах много сахара
Фото: Depositphotos

В состав абсолютно любого соуса производители добавляют сахар для улучшения вкуса. Это усиливает вред соуса и делает готовый продукт невероятно калорийным и непригодным для людей, следящих за собственным весом и вынужденных контролировать уровень сахара в крови.

Мюсли и гранола

Гранола – довольно калорийный продукт
Гранола – довольно калорийный продукт
Фото: Depositphotos

В гранолу и мюсли, которые мы видим на прилавках, производители добавляют мед, шоколадную крошку и различные подсластители. По данным, в 100 г гранолы может содержаться более 6 столовых ложек сахара. Если любите есть гранолу и мюсли на завтрак, обращайте внимание на состав этих продуктов и выбирайте те, что содержат меньше всего сахара и подсластителей.

Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах, которые снижают уровень сахара в крови, а также сообщали, к чему приводит регулярное употребление сахара.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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