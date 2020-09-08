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ТОП-5 пряных трав для укрепления иммунитета

Сегодня, 16:27

Пряные травы можно использовать не только для приготовления пищи

В поисках идеального средства для профилактики таких сезонных заболеваний, как грипп, ангина, простуда и недомогания, необязательно отправляться в аптеку. Оказывается, все необходимое можно найти на рынке или в ближайшем супермаркете. Представляем пять пряных трав, которые помогут укрепить иммунитет этой осенью.

Шалфей

Шалфей полезен при боле в горле
Шалфей полезен при боле в горле
Фото: Pixabay

Чай из листьев шалфея – лучшее средство от боли в горле. Он содержит туйон, мощный антисептик и антибиотик, который помогает иммунной системе бороться с распространенными вирусами, бактериями и грибками. Поэтому шалфей часто используют для лечения ангин, ларингитов, фарингитов, воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Перечная мята

Мята облегчает симптомы простуды
Мята облегчает симптомы простуды
Фото: Pixabay

Листья перечной мяты содержат витамин С, кальций, витамины группы В и калий, которые помогают укрепить иммунную систему. Перечная мята традиционно используется как средство от лихорадки и озноба. Она также борется с микробами и помогает "успокоить" пищеварительную систему, что делает этот чай идеальным при гриппе.

Тимьян

Тимьян борется с бактериями
Тимьян борется с бактериями
Фото: freepik.com

Чай из листьев тимьяна – отличное средство от кашля. Он помогает выводить излишки слизи из организма и успокаивает воспаленную легочную ткань. Чай с тимьяном также облегчает симптомы во время гриппа: головные боли, судороги, боли в теле.

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Благодаря мощным противомикробным и противовоспалительным свойствам тимьян применяют при коклюше у детей, болях в горле, простудных заболеваниях и бронхите. Он способен бороться даже с такими сильными инфекциями, как дифтерия и тиф.

Розмарин

Розмарин – богатый источник антиоксидантов
Розмарин – богатый источник антиоксидантов
Фото: Pixabay

Розмарин является богатым источником антиоксидантов и противовоспалительных соединений, которые помогают укрепить иммунную систему и улучшить кровообращение. Особенно он эффективен при бактериальных инфекциях.

Смотрите видео, как выращивать зелень дома:

У розмарина есть еще одно восхитительное свойство – снижение температуры и успокоение лихорадки на начальных этапах простуды. Оптимальный способ быстро и эффективно получить от розмарина пользу – заварить с ним чай.

Петрушка

Петрушка укрепляет иммунитет
Петрушка укрепляет иммунитет
Фото: Pixabay

Петрушка богата витаминами группы В, А, РР, Е, содержит бета-каротин. Эта полезная зелень также содержит железо, натрий, кальций, фосфор, магний, цинк. Таким образом, петрушка укрепляет наш иммунитет и борется с вредными бактериями. Поэтому не ленитесь щедро посыпать этой зеленью салаты, закуски и основные блюда.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырастить пряные травы на подоконнике, а также рассказывали, как заморозить укроп на зиму.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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