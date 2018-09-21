ТОП-5 рецептов соусов на все случаи жизни
Участница "МастеШеф. Кулинарный выпускной" Мирослава Стандартюк поделилась рецептами базовых соусов
Ищите, как приготовить вкусный соус для ваших любимых блюд? Участница "МастерШеф" Мирослава Стандратюк рассказала, как приготовить пять базовых соусов: пряную уксусную заправку, которая отлично подойдет для сырных салатов и холодного ростбифа, масляный соус для ньокки (клецки), анчоусно-розмариновый соус для рыбы, бер-блан, который дополнит вкус любых зеленых овощей, и знаменитый голландский соус – он отлично сочетается с морепродуктами, овощами и является неотъемлемым компонентом блюда яйца Бенедикт.
Пряная уксусная заправка
Ингредиенты:
- 8 столовых ложек белого винного уксуса
- 2 шт. гвоздики
- 1 звездочка бадьяна
- 10 столовых ложек оливкового масла
- морская соль, черный перец
Рецепт приготовления:
- Вылить уксус в кастрюлю, добавить гвоздику, бадьян и немного воды.
- Довести до кипения и убавить огонь вдвое.
- Дать пряному уксусу остыть и вылить в банку.
- Добавить оливковое масло, соль и перец. Закрыть крышку и встряхнуть.
Масляный соус
Ингредиенты:
- 125 г масла
- 1 половник овощного бульона или воды
- цедра 1 лимона
- горсть свеженатертого пармезана
Рецепт приготовления:
- Поставить на огонь сковородку. Растопить в ней масло с щепоткой соли и перца.
- Когда масло растает, добавить бульон или воду и встряхивать сковороду круговыми движениями так, чтобы соус стал похож на крем.
- Снять с огня, добавить цедру лимона и горсть тертого пармезана.
Анчоусно-розмариновый соус
Ингредиенты:
- веточка свежего розмарина
- 10 филе анчоусов
- сок одного лимона
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Листья розмарина отделить и очень мелко порезать.
- С анчоусов слить масло и также очень мелко порезать.
- В ступке растереть листья розмарина в пасту. Добавить филе анчоусов и растирать до темно-зеленого цвета.
- Добавить лимонный сок, немного оливкового масла, соль и перец и перемешать, чтобы получить жидковатый соус.
Бер-Блан
Ингредиенты:
- 200 мл белого вина
- 1 лук-шалот
- свежая петрушка
- 1 лавровый лист
- 170 г сливочного масла
- 4 горошины черного перца
Рецепт приготовления:
- В маленькую кастрюльку влить вино, положить травы и горошины перца, довести до кипения и подержать на медленном огне 3–4 минуты, чтобы выпарить наполовину.
- Снять с огня. Приправленное вино процедить сквозь сито в миску.
- Поставить миску на водяную баню, на очень малый огонь и, взбивая, добавлять по одному кубики масла, давая им растопиться.
Голландский соус
Ингредиенты:
- 1 яичный желток
- 50–60 г сливочного масла
- лимонный сок
- холодная вода
Рецепт приготовления:
- На малом огне в кастрюле растопить сливочное масло и немного охладить.
- В желток добавить немного воды и лимонного сока и взбить венчиком.
- Сосуд с желтком поставить на водяную баню и обязательно сбивать венчиком.
- В прогретый желток по чуть-чуть добавлять растопленное масло и взбивать. Если во время приготовления соус на водяной бане начнет браться комками или расслаиваться – сразу, не прекращая взбивать венчиком, добавить столовую ложку холодной воды. И еще одно примечание: чем больше сливочного масла добавить к соусу, тем гуще он будет.
- В конце приготовления к соусу при необходимости добавить еще немного лимонного сока, соль и перец.
Напомним, в седьмом выпуске "МастерШеф" 8 сезон участники готовили блюда классической кухни. А в восьмом кулинары-аматоры ловили кур и копали картошку.