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ТОП-5 рецептов соусов на все случаи жизни

Участница "МастеШеф. Кулинарный выпускной" Мирослава Стандартюк поделилась рецептами базовых соусов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Соусы могут кардинально преобразить вкус блюда Фото: depositphotos.com
Соусы могут кардинально преобразить вкус блюда Фото: depositphotos.com

Ищите, как приготовить вкусный соус для ваших любимых блюд? Участница "МастерШеф" Мирослава Стандратюк рассказала, как приготовить пять базовых соусов: пряную уксусную заправку, которая отлично подойдет для сырных салатов и холодного ростбифа, масляный соус для ньокки (клецки), анчоусно-розмариновый соус для рыбы, бер-блан, который дополнит вкус любых зеленых овощей, и знаменитый голландский соус – он отлично сочетается с морепродуктами, овощами и является неотъемлемым компонентом блюда яйца Бенедикт.

Пряная уксусная заправка

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Уксусная заправка

Ингредиенты:

  • 8 столовых ложек белого винного уксуса
  • 2 шт. гвоздики
  • 1 звездочка бадьяна
  • 10 столовых ложек оливкового масла
  • морская соль, черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Вылить уксус в кастрюлю, добавить гвоздику, бадьян и немного воды.
  2. Довести до кипения и убавить огонь вдвое.
  3. Дать пряному уксусу остыть и вылить в банку.
  4. Добавить оливковое масло, соль и перец. Закрыть крышку и встряхнуть.

Масляный соус

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Масляная заправка
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 125 г масла
  • 1 половник овощного бульона или воды
  • цедра 1 лимона
  • горсть свеженатертого пармезана

Рецепт приготовления:

  1. Поставить на огонь сковородку. Растопить в ней масло с щепоткой соли и перца.
  2. Когда масло растает, добавить бульон или воду и встряхивать сковороду круговыми движениями так, чтобы соус стал похож на крем.
  3. Снять с огня, добавить цедру лимона и горсть тертого пармезана.
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Анчоусно-розмариновый соус

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Розмариновая заправка
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • веточка свежего розмарина
  • 10 филе анчоусов
  • сок одного лимона
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Листья розмарина отделить и очень мелко порезать.
  2. С анчоусов слить масло и также очень мелко порезать.
  3. В ступке растереть листья розмарина в пасту. Добавить филе анчоусов и растирать до темно-зеленого цвета.
  4. Добавить лимонный сок, немного оливкового масла, соль и перец и перемешать, чтобы получить жидковатый соус.

Бер-Блан

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Белый соус
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 200 мл белого вина
  • 1 лук-шалот
  • свежая петрушка
  • 1 лавровый лист
  • 170 г сливочного масла
  • 4 горошины черного перца

Рецепт приготовления:

  1. В маленькую кастрюльку влить вино, положить травы и горошины перца, довести до кипения и подержать на медленном огне 3–4 минуты, чтобы выпарить наполовину.
  2. Снять с огня. Приправленное вино процедить сквозь сито в миску.
  3. Поставить миску на водяную баню, на очень малый огонь и, взбивая, добавлять по одному кубики масла, давая им растопиться.

Голландский соус

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Голландский соус
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 яичный желток
  • 50–60 г сливочного масла
  • лимонный сок
  • холодная вода

Рецепт приготовления:

  1. На малом огне в кастрюле растопить сливочное масло и немного охладить.
  2. В желток добавить немного воды и лимонного сока и взбить венчиком.
  3. Сосуд с желтком поставить на водяную баню и обязательно сбивать венчиком.
  4. В прогретый желток по чуть-чуть добавлять растопленное масло и взбивать. Если во время приготовления соус на водяной бане начнет браться комками или расслаиваться – сразу, не прекращая взбивать венчиком, добавить столовую ложку холодной воды. И еще одно примечание: чем больше сливочного масла добавить к соусу, тем гуще он будет.
  5. В конце приготовления к соусу при необходимости добавить еще немного лимонного сока, соль и перец.

Напомним, в седьмом выпуске "МастерШеф" 8 сезон участники готовили блюда классической кухни. А в восьмом кулинары-аматоры ловили кур и копали картошку.

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Источник: "Сегодня"
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