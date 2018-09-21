ТОП-5 рецептов соусов на все случаи жизни

Участница "МастеШеф. Кулинарный выпускной" Мирослава Стандартюк поделилась рецептами базовых соусов

Соусы могут кардинально преобразить вкус блюда Фото: depositphotos.com

Ищите, как приготовить вкусный соус для ваших любимых блюд? Участница "МастерШеф" Мирослава Стандратюк рассказала, как приготовить пять базовых соусов: пряную уксусную заправку, которая отлично подойдет для сырных салатов и холодного ростбифа, масляный соус для ньокки (клецки), анчоусно-розмариновый соус для рыбы, бер-блан, который дополнит вкус любых зеленых овощей, и знаменитый голландский соус – он отлично сочетается с морепродуктами, овощами и является неотъемлемым компонентом блюда яйца Бенедикт.

Пряная уксусная заправка

Уксусная заправка

Ингредиенты:

8 столовых ложек белого винного уксуса

2 шт. гвоздики

1 звездочка бадьяна

10 столовых ложек оливкового масла

морская соль, черный перец

Рецепт приготовления:

Вылить уксус в кастрюлю, добавить гвоздику, бадьян и немного воды. Довести до кипения и убавить огонь вдвое. Дать пряному уксусу остыть и вылить в банку. Добавить оливковое масло, соль и перец. Закрыть крышку и встряхнуть.

Масляный соус

Масляная заправка Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

125 г масла

1 половник овощного бульона или воды

цедра 1 лимона

горсть свеженатертого пармезана

Рецепт приготовления:

Поставить на огонь сковородку. Растопить в ней масло с щепоткой соли и перца. Когда масло растает, добавить бульон или воду и встряхивать сковороду круговыми движениями так, чтобы соус стал похож на крем. Снять с огня, добавить цедру лимона и горсть тертого пармезана.

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Анчоусно-розмариновый соус

Розмариновая заправка Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

веточка свежего розмарина

10 филе анчоусов

сок одного лимона

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Листья розмарина отделить и очень мелко порезать. С анчоусов слить масло и также очень мелко порезать. В ступке растереть листья розмарина в пасту. Добавить филе анчоусов и растирать до темно-зеленого цвета. Добавить лимонный сок, немного оливкового масла, соль и перец и перемешать, чтобы получить жидковатый соус.

Бер-Блан

Белый соус Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

200 мл белого вина

1 лук-шалот

свежая петрушка

1 лавровый лист

170 г сливочного масла

4 горошины черного перца

Рецепт приготовления:

В маленькую кастрюльку влить вино, положить травы и горошины перца, довести до кипения и подержать на медленном огне 3–4 минуты, чтобы выпарить наполовину. Снять с огня. Приправленное вино процедить сквозь сито в миску. Поставить миску на водяную баню, на очень малый огонь и, взбивая, добавлять по одному кубики масла, давая им растопиться.

Голландский соус

Голландский соус Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 яичный желток

50–60 г сливочного масла

лимонный сок

холодная вода

Рецепт приготовления:

На малом огне в кастрюле растопить сливочное масло и немного охладить. В желток добавить немного воды и лимонного сока и взбить венчиком. Сосуд с желтком поставить на водяную баню и обязательно сбивать венчиком. В прогретый желток по чуть-чуть добавлять растопленное масло и взбивать. Если во время приготовления соус на водяной бане начнет браться комками или расслаиваться – сразу, не прекращая взбивать венчиком, добавить столовую ложку холодной воды. И еще одно примечание: чем больше сливочного масла добавить к соусу, тем гуще он будет. В конце приготовления к соусу при необходимости добавить еще немного лимонного сока, соль и перец.

Напомним, в седьмом выпуске "МастерШеф" 8 сезон участники готовили блюда классической кухни. А в восьмом кулинары-аматоры ловили кур и копали картошку.