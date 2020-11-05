Испания научит, как нужно есть по-новому: 5 удивительных стартапов в пищевых технологиях

Упаковка из растительных волокон, обезвреженный жир, говядина из сои, чудо-принтер и "этичный кофе" – это уже называют продовольственной революцией

Зачем стоять на месте в эпоху нанотехнологий и растущего дефицита на еду? – подумали испанцы и сделали прорыв в пищевой промышленности. Они предлагают заворачивать еду в переработанные листья салата, добавлять в пищу "обезвреженный жир" и уже очень довольны говядиной из сои. А еще – экономят рабочее время поваров и поддерживают бедных фермеров. Узнаем крутые примеры стартапов для тех, кто заботиться об экологии и здоровье.

Пищевые отходы стали упаковкой

Испания, город Сарагоса. Здесь создана и успешно работает технология производства упаковки от стартапа Feltwood. Сырье – сельскохозяйственные и овощные отходы. Получаемый продукт – материал, сделанный на 100% из растительного волокна. Это упаковка является экологически чистой и значительно сократит потребление пластика. Экоупаковкой уже заинтересовались местные супермаркеты. Там видят их в качестве лотков для овощей и фруктов. Как утверждают авторы стартапа, их материал можно использовать в изготовлении мебели и игрушек.

Фото: Feltwood

Жир уже не жир

Максимально "обезвредить жир" и даже придумать его новый вид – это удалось стартапу Cubiq Foods. Цель компании – разработки более здоровых продуктов питания. Как результат – созданный ими клеточный жир с высоким содержанием кислот омега-3. Для употребления в пищу эти жиры пока не предназначены, их можно добавлять в "нанопродукты". Например, в выращенное в лаборатории мясо. Что касается более реальных альтернатив, то в Cubiq Foods практически преобразовали жидкие масла в твердую форму. Они будут кстати в вегетарианских гамбургерах как альтернатива кокосовому маслу с высоким содержанием насыщенных жиров.

Фото: Cubiq Foods

Лжемясо

Проблема глобального дефицита пищи в ближайшем будущем может быть решена, по крайней мере к этому стремятся в стартапе Heura. Компания делает говядину и куриное мясо из сои. Было подсчитано: чтобы получить 1 кг говядины понадобится 20 кг корма, а в Heura для этого нужно всего лишь полкилограмма сои. Кстати, соевое мясо прошло дегустацию, и многие так и не поняли, настоящее они пробовали мясо, или поддельное. Сейчас соевую курицу можно купить в семи странах Европы и Азии.

Фото: Heura

Благородство и кофе

Объединить людей с меценатскими амбициями в помощи бедным фермерам – главная цель компании EthicHub. Автор и вдохновитель задумки испано-мексиканец Хори Армбрустер. Его проект облегчает доступ людей, выращивающих кофе в Мексике к европейским торговцам. Фермеры могут воспользоваться деньгами в покупке сушилок кофе, работающих на солнечных батареях, или оплатить труд рабочих. Причем предоставляется это все за минимальными кредитными процентами. Так EthicHub поддерживает мелкое сельское хозяйство и стремится к более глобальной цели – сократить количество бедных на планете.

Фото: EthicHub

Печатаем пищу

Компания Natural Machines за восемь лет своего существования вырвалась в лидеры 3D-печати продуктов питания. Повара просто выбирают рисунок или форму на принтере и добавляют до пяти ингредиентов. Дальше – дело за чудо-машиной Foodini. Она проталкивает ингредиенты через капсулу и "печатает" ее по заданной программе. Наибольшим спросом принтер пользуется у кондитеров, так те экономят время на украшении тортов и пирожных. Производители так же рекомендуют свои принтеры и для домашнего использования. Правда, стоит он 4 тыс евро.

Фото: Facebоok/natural.machines.foodini

Испания – одна из самых активных стран в борьбе за экологию и здоровье граждан. Уже с 2021 года страна запретит продажу одноразовой посуды и трубочек для коктейлей, а к 2013-му планируется сократить производство пластика на 70%. В стране активно поощряется переработка отходов и улучшение качества продуктов питания посредством поддержки целевых стартапов.

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