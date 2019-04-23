ТОП-5 трюков с куриными яйцами, которые упростят пасхальные приготовления
Лучшие пасхальные лайфхаки
Пасхальное яйцо – один из главных символов праздника воскрешения Христа. Писанки и крашенки делают практически в каждой семье. Зная несколько несложных хитростей, можно значительно облегчить себе пасхальные приготовления, связанные с куриными яйцами. Да и вообще упростить себе повседневную жизнь. Возьмите следующие идеи на заметку.
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Чтобы было легче чистить яйца, во время их приготовления, добавьте в воду столовую ложку пищевой соды.
Проверить, свежее ли яйцо, можно, опустив его в стакан с водой. Если яйцо опустится на дно – смело можете его есть.
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Никак не получается приготовить идеальное яйцо всмятку? Вскипятите воду, выключите огонь, а затем опустите в нее яйца ровно на 6 минут. Готово!
Если у вас не хватило времени, чтобы разрисовать яйца, существует один быстрый способ. Возьмите краску, окуните в нее зубную щетку и просто обрызгайте яйцо, слегка отодвигая щетинки пальцем в сторону. На яйце останется много ярких вкраплений с эффектом легкой небрежности.
Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца в луковой шелухе. "Сегодня" также делились лучшими идеями украшения пасхальных яиц.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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