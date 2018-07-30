ТОП-5 видов мороженого с самыми невероятными вкусами

Эти оригинальные десерты выпускают в США

В Америке можно найти мороженое со вкусом авокадо, сахарной ваты и календулы Фото: freepik.com

Холодное, освежающее мороженое – главный десерт лета. Но все время покупать сливочный пломбир в стаканчике – это так скучно. Мы расскажем о самых невероятных вкусах мороженого, которые только можно найти.

Мороженое с сахарной ватой и маршмэллоу

Мороженое с сахарной ватой Фото: A La Mode

Американское мороженое Partly Cloudy готовится с добавлением голубой сахарной ваты и мини-маршмэллоу. Производители делают акцент на том, что десерт не содержит яиц, кунжута и орехов.

Мороженое с лимонной вербеной и лепестками календулы

Мороженое с цветами Фото: Nimble & Finn's

Десерт с оригинальным цветочным вкусом можно купить только в магазине Nimble & Finn's, который находится в Герневиле, Калифорния. Это мороженое ручной работы производится небольшими партиями из лучших местных продуктов и органического молока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В одном из ресторанов Нью-Йорка продают эксклюзивное мороженое

Черное мороженое с соленой карамелью

Мороженое с углем Фото: AJ Ragasa

Мороженым черного цвета сейчас никого не удивишь. Но в кондитерской Frankie and Jo's его делают с добавлением карамели, морской соли и активированного угля. В состав десерта также входят кокосовое молоко, молоко из орехов кешью, тростниковый сахар, экстракт ванили и кокосовое масло.

Мороженое со вкусом авокадо

Мороженое с авокадо Фото: Sweet Peaks

Это мороженое от Sweet Peaks – настоящая мечта миллениалов. Оно не только вкусное и натуральное, но и отлично смотрится в Instagram.

А если мороженое со вкусом авокадо недостаточно вас впечатляет, в Sweet Peaks вам предложат холодный шоколадный десерт с ароматом хвои. В нем можно найти настоящие сосновые иголки – органические, разумеется.

Мороженое с ревенем и эстрагоном

Мороженое с ревенем и эстрагоном Фото: Bliss Street Creamery

В кафе Bliss Street Creamerу, которое находится в Нью-Йорке, есть тьма безумных вкусов в меню. Только здесь вы можете найти мороженое с эстрагоном и ревенем. Но если это не ваш стиль, попробуйте десерты со вкусом фиолетового сладкого картофеля и зефира, розового перца или шалфейного масла.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Германии набирает популярность мороженое со вкусом овощей. А в Корее полным ходом продают специальное мороженое от похмелья. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.

Смотрите видео о самых невероятных видах украинского мороженого: