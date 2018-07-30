ТОП-5 видов мороженого с самыми невероятными вкусами
Эти оригинальные десерты выпускают в США
Холодное, освежающее мороженое – главный десерт лета. Но все время покупать сливочный пломбир в стаканчике – это так скучно. Мы расскажем о самых невероятных вкусах мороженого, которые только можно найти.
Мороженое с сахарной ватой и маршмэллоу
Американское мороженое Partly Cloudy готовится с добавлением голубой сахарной ваты и мини-маршмэллоу. Производители делают акцент на том, что десерт не содержит яиц, кунжута и орехов.
Мороженое с лимонной вербеной и лепестками календулы
Десерт с оригинальным цветочным вкусом можно купить только в магазине Nimble & Finn's, который находится в Герневиле, Калифорния. Это мороженое ручной работы производится небольшими партиями из лучших местных продуктов и органического молока.
Черное мороженое с соленой карамелью
Мороженым черного цвета сейчас никого не удивишь. Но в кондитерской Frankie and Jo's его делают с добавлением карамели, морской соли и активированного угля. В состав десерта также входят кокосовое молоко, молоко из орехов кешью, тростниковый сахар, экстракт ванили и кокосовое масло.
Мороженое со вкусом авокадо
Это мороженое от Sweet Peaks – настоящая мечта миллениалов. Оно не только вкусное и натуральное, но и отлично смотрится в Instagram.
А если мороженое со вкусом авокадо недостаточно вас впечатляет, в Sweet Peaks вам предложат холодный шоколадный десерт с ароматом хвои. В нем можно найти настоящие сосновые иголки – органические, разумеется.
Мороженое с ревенем и эстрагоном
В кафе Bliss Street Creamerу, которое находится в Нью-Йорке, есть тьма безумных вкусов в меню. Только здесь вы можете найти мороженое с эстрагоном и ревенем. Но если это не ваш стиль, попробуйте десерты со вкусом фиолетового сладкого картофеля и зефира, розового перца или шалфейного масла.
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Германии набирает популярность мороженое со вкусом овощей. А в Корее полным ходом продают специальное мороженое от похмелья. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.
Смотрите видео о самых невероятных видах украинского мороженого: