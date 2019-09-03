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ТОП продуктов, которые помогают продлить молодость

Узнайте, что нужно есть для молодости и долголетия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05

Профессор японского центра геронтологии назвал продукты, которые способствуют омоложению. Одним из таких является, например, куркума. Мы решили собрать ТОП "омолаживающих" продуктов. Что же нужно есть, чтобы оставаться молодым?

Какие продукты продлевают молодость

Хотите продлить молодость? В этом вам помогут специи. Первое место в ТОПе "молодильных" продуктов занимают пряности. Диетолог Наталья Михнева рассказала, на специи стоит обратить внимание, чтобы как можно дольше не стареть.

Куркума помогает не стареть
Куркума помогает не стареть
Фото: freepik.com

"Куркума, красный перец и имбирь обладают великолепными антиоксидантными свойствами", – прокомментировала специалист по питанию.

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Именно поэтому пряности популярны почти во всех кухнях мира. Шеф-повар Игорь Брагин также уверяет – перченое помогает активизировать процессы похудения. К тому же, в жару острая пища безопаснее любой другой.

"Когда ты делаешь еду достаточно острой, то убиваешь пагубную микрофлору", – сказал шеф.

На втором месте – яркие овощи и фрукты. Они имеют все необходимые компоненты для продления вашей молодости.

Тыква богата бета-каротином
Тыква богата бета-каротином
Фото: Depositphotos

"Они содержат бета-каротин, необходимый коже. Содержат витамин С, который способствует синтезу коллагена, чтобы кожа меньше имела морщин и дольше сохраняла упругость и молодость", – отметила Наталья Михнева.

И на третьем месте – продукты с содержанием жирных кислот омега-3. Их нужно принимать не менее 4-х раз в неделю. Это – семена льна, орехи, оливковое масло и жирная рыба. И необязательно – красная.

Ешьте больше рыбы и орехов
Ешьте больше рыбы и орехов
Фото: freepik.com

"Это сельдь и скумбрия из холодных глубин морей, а также орехи, которые содержат омега-3 жирные кислоты, и в том числе незаменимые микроэлементы цинк и магний", – перечислила специалист по питанию.

Также осенью диетолог советует налегать на тыкву. Это очень полезная бахчевая культура.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит включить в меню куркуму.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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