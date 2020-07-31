Торт "Лимонник" с безе: рецепт от Татьяны Литвиновой
Рецепт приготовления вкусного лимонного торта со сметанным кремом и меренгой
Лимонный торт от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой – это идеальный песочный корж, незамысловатая меренга и много лимона.
"Если любите лимонные вкусы, вам точно зайдет. Еще одно преимущество – он копеечный по себестоимости и малозатратный по времени. Рассчитан на диаметр 18-20 см", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.
Торт "Лимонник"
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 284 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- Масло – 300 г
- Сахар – 200 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Соль – щепотка
- 4 желтка
- 2 лимона
- Мука – 500-600 г
Для крема:
- 4 белка
- 200 г сахара
- 60 мл воды
Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:
Способ приготовления:
- Аккуратно отделите белок от желтка – это важно. Яйца возьмите холодные.
- Взбейте миксером желтки с сахаром добела. Добавьте холодное масло и продолжите взбивать. Как только достигнете однородной консистенции, добавьте муку. Тесто не должно быть забитым. Как только оно соединилось, муку больше не добавляйте, а соберите в ком и разделите на 4-5 кусков и поставьте на холод (можно даже в морозилку на 15 минут).
- Раскатайте тесто на силиконовым коврике, подсыпая муку, или на пергаменте между двумя листами, чуть больше того объема, который потом будет тортом.
- Печется корж около 10 минут. Как только подрумянились края, доставайте, и пока он горячий, вырезайте его форму, проведя ножом по периметру.
- В сотейнике сделайте сироп из 60 мл воды и 200 г сахара. Доведите до температуры 120 ºС. Для крема взбейте белки до "мыльной" пены и тонкой струйкой влейте сироп, продолжая взбивать до полного остывания меренги.
- Натрите лимон на крупную терку вместе с цедрой, удалите косточки.
- Соберите торт. Переложите корж на плоскую тарелку для подачи, нанесите крем, затем положите натертый лимон с цедрой. И так до конца. Из остатков коржей сделайте крошку при помощи скалки. На последний корж вместо лимона положите равномерно крошку и дайте постоять ему 6-8 часов.
Полезный совет
Для тех, кто любит разнообразие текстур, можно добавить подсушенные орехи перед нанесением меренги.
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.
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