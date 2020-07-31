Торт "Лимонник" с безе: рецепт от Татьяны Литвиновой

Рецепт приготовления вкусного лимонного торта со сметанным кремом и меренгой

Лимонный торт от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой – это идеальный песочный корж, незамысловатая меренга и много лимона.

"Если любите лимонные вкусы, вам точно зайдет. Еще одно преимущество – он копеечный по себестоимости и малозатратный по времени. Рассчитан на диаметр 18-20 см", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Торт "Лимонник"

Торт "Лимонник" Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

284 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

Масло – 300 г

Сахар – 200 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Соль – щепотка

4 желтка

2 лимона

Мука – 500-600 г

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Для крема:

4 белка

200 г сахара

60 мл воды

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

Аккуратно отделите белок от желтка – это важно. Яйца возьмите холодные. Взбейте миксером желтки с сахаром добела. Добавьте холодное масло и продолжите взбивать. Как только достигнете однородной консистенции, добавьте муку. Тесто не должно быть забитым. Как только оно соединилось, муку больше не добавляйте, а соберите в ком и разделите на 4-5 кусков и поставьте на холод (можно даже в морозилку на 15 минут). Раскатайте тесто на силиконовым коврике, подсыпая муку, или на пергаменте между двумя листами, чуть больше того объема, который потом будет тортом. Печется корж около 10 минут. Как только подрумянились края, доставайте, и пока он горячий, вырезайте его форму, проведя ножом по периметру. В сотейнике сделайте сироп из 60 мл воды и 200 г сахара. Доведите до температуры 120 ºС. Для крема взбейте белки до "мыльной" пены и тонкой струйкой влейте сироп, продолжая взбивать до полного остывания меренги. Натрите лимон на крупную терку вместе с цедрой, удалите косточки. Соберите торт. Переложите корж на плоскую тарелку для подачи, нанесите крем, затем положите натертый лимон с цедрой. И так до конца. Из остатков коржей сделайте крошку при помощи скалки. На последний корж вместо лимона положите равномерно крошку и дайте постоять ему 6-8 часов.

Полезный совет

Для тех, кто любит разнообразие текстур, можно добавить подсушенные орехи перед нанесением меренги.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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