Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Торт "Лимонник" с безе: рецепт от Татьяны Литвиновой

Сегодня, 15:35

Рецепт приготовления вкусного лимонного торта со сметанным кремом и меренгой

Лимонный торт от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой – это идеальный песочный корж, незамысловатая меренга и много лимона.

"Если любите лимонные вкусы, вам точно зайдет. Еще одно преимущество – он копеечный по себестоимости и малозатратный по времени. Рассчитан на диаметр 18-20 см", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Торт "Лимонник"

Торт "Лимонник"
Торт "Лимонник"
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 284 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • Масло – 300 г
  • Сахар – 200 г
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Соль – щепотка
  • 4 желтка
  • 2 лимона
  • Мука – 500-600 г

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Для крема:

  • 4 белка
  • 200 г сахара
  • 60 мл воды

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

  1. Аккуратно отделите белок от желтка – это важно. Яйца возьмите холодные.
  2. Взбейте миксером желтки с сахаром добела. Добавьте холодное масло и продолжите взбивать. Как только достигнете однородной консистенции, добавьте муку. Тесто не должно быть забитым. Как только оно соединилось, муку больше не добавляйте, а соберите в ком и разделите на 4-5 кусков и поставьте на холод (можно даже в морозилку на 15 минут).
  3. Раскатайте тесто на силиконовым коврике, подсыпая муку, или на пергаменте между двумя листами, чуть больше того объема, который потом будет тортом.
  4. Печется корж около 10 минут. Как только подрумянились края, доставайте, и пока он горячий, вырезайте его форму, проведя ножом по периметру.
  5. В сотейнике сделайте сироп из 60 мл воды и 200 г сахара. Доведите до температуры 120 ºС. Для крема взбейте белки до "мыльной" пены и тонкой струйкой влейте сироп, продолжая взбивать до полного остывания меренги.
  6. Натрите лимон на крупную терку вместе с цедрой, удалите косточки.
  7. Соберите торт. Переложите корж на плоскую тарелку для подачи, нанесите крем, затем положите натертый лимон с цедрой. И так до конца. Из остатков коржей сделайте крошку при помощи скалки. На последний корж вместо лимона положите равномерно крошку и дайте постоять ему 6-8 часов.

Полезный совет

Для тех, кто любит разнообразие текстур, можно добавить подсушенные орехи перед нанесением меренги.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить классический лимонный чизкейк в духовке Рисовая лапша в азиатском стиле: рецепт от Татьяны Литвиновой Канноли по-сицилийски с рикоттой: рецепт приготовления Как сделать сырники в сметанном соусе в духовке
торт сметана крем лимоны Татьяна Литвинова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Названы 5 знаков Зодиака, чья жизнь круто изменится в августе
Названы 5 знаков Зодиака, чья жизнь круто изменится в августе
Ведущая "Аферистов в сетях" показала счастливые фото с любимым
Ведущая "Аферистов в сетях" показала счастливые фото с любимым
Ирины Билык впервые за долгое время поделилась фото старшего сына
Ирины Билык впервые за долгое время поделилась фото старшего сына

Популярные статьи

Сегодня, 12:59Fun

Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились

Сегодня, 11:44Travel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Олегу Виннику – 47: ответы на самые популярные google-запросы

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 31 июля: Водолеям нужно планировать встречи, а Рыбам – не суетиться

Вчера, 19:42Events

Гороскоп на завтра 31 июля 2020 года: кто из знаков зодиака найдет то, что потерял

Вчера, 17:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Вчера, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Вчера, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

29 июляEvents

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

29 июляFun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

29 июляТехно

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

29 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

Новости партнеров

Рецепт простого торта “Полено”. Всего 3 ингредиента
Рецепт простого торта “Полено”. Всего 3 ингредиента
Быстрый пирог из молодой капусты за 30 минут: просто и со вкусом
Быстрый пирог из молодой капусты за 30 минут: просто и со вкусом
Почему Анастасия Волочкова — ненастоящая балерина?
Почему Анастасия Волочкова — ненастоящая балерина?
Маша Распутина празднует 56 лет: как выглядела певица до операций
Маша Распутина празднует 56 лет: как выглядела певица до операций
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
Побеждаем фитофтору на помидорах домашними средствами
Побеждаем фитофтору на помидорах домашними средствами
41-летняя Ани Лорак показала стройную фигуру в ярком комбинезоне
41-летняя Ани Лорак показала стройную фигуру в ярком комбинезоне
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин
Названа женская одежда, которая раздражает мужчин

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять