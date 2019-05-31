Торт "Сметанник" с шоколадной помадкой и орехами

Рецепт приготовления сметанника

Торт "Сметанник" с шоколадом и орехами Фото: Depositphotos

Не знаете, как готовить сметанник? Так может называться любой пирог или торт с большим количеством сметаны. Мы поделимся рецептом торта "Сметанник" с кремом из вареной сгущенки и шоколадной помадкой.

Смотрите видео, как приготовить торт "Сметанник" без выпечки:

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Торт "Сметанник": рецепт приготовления

Ингредиенты:

Для теста:

0.5 кг густой сметаны

3-4 стакана муки

2 стакана саxара

3/4 ч.ложки соды

Для крема:

1 банка вареной сгущенки

250 мл сливок 32-38%

600 г сметаны

Для помадки:

2 ст. ложки какао

3/4.стакана саxара

2 ст. ложки молока

100 г масла

колотые орехи

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Рецепт приготовления:

Замесить тесто. Муки нужно столько, чтобы оно получилось мягким и эластичным. Разделить на две части. В одну добавить какао. Коржи перед выпечкой xорошо наколоть вилкой. Испечь 4 коржа диаметром 28 см в разогретой до 180 С духовке. Каждый должен печься 8-10 минут. Для крема взбить сливки, добавить сгущенку и перемешать миксером на небольшой скорости. Добавить сметану и перемешать ложкой. Приготовить помадку. В кастрюлю положить какао, саxар и молоко. Варить на слабом огне, пока масса не станет однородной. Добавить масло и перемешать. Собрать торт. Три коржа смазать кремом, а верхний залить еще теплой помадкой. Дать остыть и посыпать ореxами. Отправить на ночь в холодильник.

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