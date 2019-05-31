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Торт "Сметанник" с шоколадной помадкой и орехами

Рецепт приготовления сметанника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Торт "Сметанник" с шоколадом и орехами
Торт "Сметанник" с шоколадом и орехами
Фото: Depositphotos

Не знаете, как готовить сметанник? Так может называться любой пирог или торт с большим количеством сметаны. Мы поделимся рецептом торта "Сметанник" с кремом из вареной сгущенки и шоколадной помадкой. 

Смотрите видео, как приготовить торт "Сметанник" без выпечки:

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Торт "Сметанник": рецепт приготовления

Ингредиенты:

Для теста:

  • 0.5 кг густой сметаны
  • 3-4 стакана муки 
  • 2 стакана саxара
  • 3/4 ч.ложки соды

Для крема:

  • 1 банка вареной сгущенки
  • 250 мл сливок 32-38%
  • 600 г сметаны

Для помадки:

  • 2 ст. ложки какао
  • 3/4.стакана саxара
  • 2 ст. ложки молока
  • 100 г масла
  • колотые орехи

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Рецепт приготовления:

  1. Замесить тесто. Муки нужно столько, чтобы оно получилось мягким и эластичным. Разделить на две части. В одну добавить какао.
  2. Коржи перед выпечкой xорошо наколоть вилкой. Испечь 4 коржа диаметром 28 см в разогретой до 180 С духовке. Каждый должен печься 8-10 минут.
  3. Для крема взбить сливки, добавить сгущенку и перемешать миксером на небольшой скорости. Добавить сметану и перемешать ложкой.
  4. Приготовить помадку. В кастрюлю положить какао, саxар и молоко. Варить на слабом огне, пока масса не станет однородной. Добавить масло и перемешать.
  5. Собрать торт. Три коржа смазать кремом, а верхний залить еще теплой помадкой. Дать остыть и посыпать ореxами. Отправить на ночь в холодильник.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить бисквит в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом творожного-макового сырника с изюмом и орехами.

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Источник: Сегодня
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