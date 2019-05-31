Торт "Сметанник" с шоколадной помадкой и орехами
Рецепт приготовления сметанника
Не знаете, как готовить сметанник? Так может называться любой пирог или торт с большим количеством сметаны. Мы поделимся рецептом торта "Сметанник" с кремом из вареной сгущенки и шоколадной помадкой.
Смотрите видео, как приготовить торт "Сметанник" без выпечки:
Торт "Сметанник": рецепт приготовления
Ингредиенты:
Для теста:
- 0.5 кг густой сметаны
- 3-4 стакана муки
- 2 стакана саxара
- 3/4 ч.ложки соды
Для крема:
- 1 банка вареной сгущенки
- 250 мл сливок 32-38%
- 600 г сметаны
Для помадки:
- 2 ст. ложки какао
- 3/4.стакана саxара
- 2 ст. ложки молока
- 100 г масла
- колотые орехи
Рецепт приготовления:
- Замесить тесто. Муки нужно столько, чтобы оно получилось мягким и эластичным. Разделить на две части. В одну добавить какао.
- Коржи перед выпечкой xорошо наколоть вилкой. Испечь 4 коржа диаметром 28 см в разогретой до 180 С духовке. Каждый должен печься 8-10 минут.
- Для крема взбить сливки, добавить сгущенку и перемешать миксером на небольшой скорости. Добавить сметану и перемешать ложкой.
- Приготовить помадку. В кастрюлю положить какао, саxар и молоко. Варить на слабом огне, пока масса не станет однородной. Добавить масло и перемешать.
- Собрать торт. Три коржа смазать кремом, а верхний залить еще теплой помадкой. Дать остыть и посыпать ореxами. Отправить на ночь в холодильник.
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Источник: Сегодня