Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь торт "Три молока" в домашних условиях

Нежный домашний торт из сливок, молока и сгущенки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Торт "Три молока"
Торт "Три молока"
Фото: Depositphotos

Торт "Три молока" – бисквит, пропитанный сгущенным молоком, топленым молоком и сливками. Авторство этого десерта приписывают себе Мексика, Никарагуа и Венесуэла.

Смотрите видео, как приготовить чизкейк без сахара:

Если при приготовлении не использовать масло, торт получается очень легким, с большим количеством воздушных пузырьков.

Читайте также:
Быстрый трайфл с карамелизированными яблоками и орехами

Торт "Три молока"

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 244 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан с горкой муки
  • 2/3 стакана сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • Сливки – для взбивания для подачи

Для пропитки:

  • 1 банка (400 г) сгущенного с сахаром молока
  • 1 банка (400 г) концентрированного молока без сахара
  • 1 стакан молока жирностью 3,5–6%

Способ приготовления:

  1. Для бисквитной основы яйца взбейте с солью, обычным и ванильным сахаром в пышную пену, добавьте просеянную муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте до однородности.
  2. Круглую форму для запекания диаметром 24 см выстелите пергаментом и смажьте маслом, вылейте в нее тесто, выпекайте в разогретой до 170 °С духовке до готовности, 20–30 минут. Выньте готовый бисквит из духовки, выложите на решетку и слегка остудите.
  3. Пока готовится основа, для пропитки взбейте миксером вместе все три вида молока до полной однородности. Переложите бисквит на блюдо (можно глубокое), часто наколите вилкой, пропитайте молочной смесью, аккуратно поливая ею поверхность при помощи большой ложки. Бисквит должен получиться очень влажным, пропитка будет стекать на дно блюда, но потом она впитается.
  4. Поставьте торт в холодильник на ночь. Перед подачей взбейте сливки в пышную пену, украсьте десерт и подавайте.

Полезный совет

В пропитку для торта можно добавить несколько ложек крепкого алкоголя или десертного ликера.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливочное желе с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить чизкейк с ягодами и желе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь самый вкусный тертый пирог с творогом Как приготовить заливной пирог с бананами Как приготовить вкусный домашний мармелад за 15 минут Блинчики Гунделя: как приготовить знаменитый венгерский десерт
молоко торт десерт рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:15Fun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 12:17Fun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

Вчера, 17:40Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

Вчера, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Вчера, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

9 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

9 январяШоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

9 январяШоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

9 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

9 январяШоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

9 январяШоу-бизнес

Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

9 январяFun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Предполагаемая любовница Меладзе заявила о скорой свадьбе
Предполагаемая любовница Меладзе заявила о скорой свадьбе
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом
На семью Заворотнюк свалилась новая беда
На семью Заворотнюк свалилась новая беда
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки