Как испечь торт "Три молока" в домашних условиях

Нежный домашний торт из сливок, молока и сгущенки

Торт "Три молока" Фото: Depositphotos

Торт "Три молока" – бисквит, пропитанный сгущенным молоком, топленым молоком и сливками. Авторство этого десерта приписывают себе Мексика, Никарагуа и Венесуэла.

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Если при приготовлении не использовать масло, торт получается очень легким, с большим количеством воздушных пузырьков.

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Торт "Три молока"

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

244 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

1 стакан с горкой муки

2/3 стакана сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного сахара

Щепотка соли

Сливки – для взбивания для подачи

Для пропитки:

1 банка (400 г) сгущенного с сахаром молока

1 банка (400 г) концентрированного молока без сахара

1 стакан молока жирностью 3,5–6%

Способ приготовления:

Для бисквитной основы яйца взбейте с солью, обычным и ванильным сахаром в пышную пену, добавьте просеянную муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте до однородности. Круглую форму для запекания диаметром 24 см выстелите пергаментом и смажьте маслом, вылейте в нее тесто, выпекайте в разогретой до 170 °С духовке до готовности, 20–30 минут. Выньте готовый бисквит из духовки, выложите на решетку и слегка остудите. Пока готовится основа, для пропитки взбейте миксером вместе все три вида молока до полной однородности. Переложите бисквит на блюдо (можно глубокое), часто наколите вилкой, пропитайте молочной смесью, аккуратно поливая ею поверхность при помощи большой ложки. Бисквит должен получиться очень влажным, пропитка будет стекать на дно блюда, но потом она впитается. Поставьте торт в холодильник на ночь. Перед подачей взбейте сливки в пышную пену, украсьте десерт и подавайте.

Полезный совет

В пропитку для торта можно добавить несколько ложек крепкого алкоголя или десертного ликера.

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