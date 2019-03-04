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Торты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепты тортов на 8 Марта нужны каждому, кто хочет устроить душевный и уютный праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Торт на 8 Марта
Торт на 8 Марта
Фото: Depositphotos

Наступающий праздник 8 Марта – прекрасный повод порадовать себя и собственноручно приготовить вкуснейший торт по рецептам из нашей подборки. Кроме этого, вкусный домашний десерт станет прекрасным подарком маме, бабушке или сестре.

Торт "Зимняя вишня"

Торт с вишней и шоколадом
Торт с вишней и шоколадом
Фото: Depositphotos

Нежные шоколадные коржи, пропитанные сметанным кремом с добавлением вишен – это очень вкусно. Если у вас не замороженных ягод, возьмите консервированные в собственном соку.

Ингредиенты:

Для коржа:

  • Мука – 250 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Кефир – 200 мл
  • Какао – 70 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Сода пищевая – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Для крема и украшения:

  • Вишня (замороженная ) – 2 стакана
  • Сметана – 400 мл
  • Сахарная пудра – 150 г
  • Черный шоколад – 30 г 

Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку, какао, соду, разрыхлитель и ванильный сахар. Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и добавить в мучную смесь. Влить кефир и замесить тесто.
  2. Форму застелить бумагой и вылить тесто. Выпекать в духовке при 160-170 градусах около 1 часа. Готовность проверить зубочисткой. Готовый корж остудить и разрезать на 3 части.  
  3. Для крема хорошо взбить жирную сметану с сахарной пудрой. Вишни разморозить и удалить косточки. Каждый корж смазать кремом и разложить вишни по всей поверхности коржа.
  4. Верхний корж и бока торта хорошо смазать кремом. Украсить ягодами и черным шоколадом. Готовый торт охладить перед подачей.

Чизкейк с ягодным желе

Чизкейк с ягодным желе
Чизкейк с ягодным желе
Фото: freepik.com

Этот рецепт чизкейка идеально подойдет для празднования 8 Марта: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.

Ингредиенты на формы 22 см:

Для основы:

  • 300 г печенья
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г маскарпоне
  • 3 шт. яйцо
  • 250 г сметаны
  • 80 г сахара
  • 20 г ванильного сахара

Для верхнего слоя:

  • 1 пачка вишневого желе
  • 50 г белого шоколада
  • 2 ст.л. жирных сливок
  • 15 г миндальных лепестков

Рецепт приготовления:

  1. Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем.
  2. Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут.
  3.  Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем.
  4. Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл).
  5.  Дать желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания.
  6. Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.

Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.

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Морковный торт с орехами

Морковный торт
Морковный торт
Фото: Depositphotos

Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился особенно вкусным, выбирайте сладкую и сочную морковь. Указанное количество ингредиентов рассчитано на торт из двух коржей диаметром 20 см. 

Ингредиенты:

Для коржей:

  • Натертая морковь – 90 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Белый сахар – 120 г 
  • Коричневый сахар – 120 г
  • Растительное масло – 190 г 
  • Грецкие орехи – 150 г 
  • Мука – 210 г
  • Сода – 4 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Соль – 1–2 г 
  • Молотая корица – 4 г
  • Молотый мускатный орех – 1–2 г 
  • Цедра 1 апельсина
  • Апельсиновый сок – 25 мл

Крем-чиз (для двух коржей):

  • Сливочный сыр – 200 г
  • Сливочное масло – 100 г 
  • Сахарная пудра – 180–190 г 
  • Ванильный экстракт или паста – 1 ч. л.

Рецепт приготовления:

  1. Почистить морковь и натереть на мелкой терке.
  2. Смешать отдельно сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, мускатный орех, корицу, соль и хорошо вместе просеять.
  3. Грецкие орехи подсушить на сковородке, после чего мелко нарубить (в пудру измельчать не нужно, чтобы кусочки чувствовались). Добавить орехи к сухим ингредиентам и отставить в сторону.
  4. В чашу миксера отправить яйца и сахар, хорошо взбить. Затем тонкой струйкой добавить растительное масло. Когда все хорошо перемешается, добавить апельсиновую цедру, морковь и апельсиновый сок.
  5. Ввести сухие ингредиенты и долго не мешать, чтобы масса была пышной.
  6. Формы смазать сливочным маслом и разделить тесто на две части. Выпекать при 175 градусах около 27 минут.
  7. Пока коржи остывают, сделать крем-чиз. В чашу бросить сливочное масло комнатной температуры и взбить до кремообразного состояния, добавить сливочный сыр, тоже комнатной температуры, и сахарную пудру, немного ванильного экстракта. Взбить все до однородности, но не перебивать.
  8. Собрать торт. Покрывать по бокам не обязательно, украсить можно грецким орехом.

Торт с желе и фруктами

Торт с желе
Торт с желе
Фото: Pixabay

8 Марта – отличный повод порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, например, домашним бисквитным тортом с творожным кремом, апельсиновым желе и фруктами.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 яйца
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 2.5 ст.л. воды комнатной температуры
  • 3 ст.л. сахара
  • 3/5 стакана муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. какао-порошка

Для начинки:

  • 400 г творога
  • 1/3 стакана сливок
  • 1/2 стакана сахара
  • 15 г желатина
  • щепотка ванилина

Для желе и украшения:

  • 450 мл апельсинового сока
  • 3-4 ст.л. сахара
  • 25 г желатина
  • Киви
  • Консервированные персики

Рецепт приготовления:

  1. Взбить яичные белки вместе с сахаром и водой до появления пены. Добавить сахар. Продолжая взбивать, добавить желтки.
  2. Добавить просеянную с разрыхлителем и какао муку, перемешать.
  3. Выложить тесто в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выпекать при 180 С около 25 минут. Готовый корж остудить.
  4. Для начинки залить желатин 0.5 стакана воды. Творог измельчить блендером. Нагреть желатин вместе с сахаром, ванилином и сливками, чтобы желатин растворился. Не кипятить. Немного остудить, соединить с творогом и перемешать.
  5. Выложить начинку на корж, разгладить поверхность и поставить в холодильник на час.
  6. Приготовить заливку. Залить желатин апельсиновым соком, добавить сахар и нагреть, чтобы желатин растворился. Остудить. 
  7. Фрукты тонко нарезать и красиво выложить на творог. Залить приготовленным желе и дать застыть. 

Торт "Наполеон"

Торт "Наполеон"
Торт "Наполеон"
Фото: Depositphotos

Домашний торт "Наполеон" – один из самых популярных рецептов выпечки. В классическом варианте его готовят из тонких хрустящих коржей, прослоенных ванильным заварным кремом. Мы поделимся упрощенным рецептом торта, который не потребует много времени и сил.

Ингредиенты:

Для коржей:

  • 1 упаковка бездрожжевого слоеного теста
  • 1 желток

Для заварного крема:

  • 250 мл молока
  • 200 мл сливок 33%
  • 1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)
  • 2 яйца
  • 75 г тростникового сахара
  • 30 г кукурузного крахмала

Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. У вас должно получится два больших пласта. Смажьте их желтком.
  2. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте до золотистой корочки, примерно 15 -20 минут. Так же приготовить второй корж. Два больших коржа остудите. Затем вырежьте помощью круглой тарелки диаметром 20 см 4 коржа. Остатки измельчите, но не слишком мелко.
  3. Тем временем приготовьте заварной крем. Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут.
  4. В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая.
  5. Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой.
  6. Соберите торт: каждый корж и края смажьте кремом, затем обсыпьте торт измельченными остатками, от коржей. Оставьте в холодильнике на ночь. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". Сайт "Сегодня" также делился рецептом "Наполеона" из домашнего слоеного теста с заварным кремом.

Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:

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