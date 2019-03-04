Торты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепты тортов на 8 Марта нужны каждому, кто хочет устроить душевный и уютный праздник

Торт на 8 Марта Фото: Depositphotos

Наступающий праздник 8 Марта – прекрасный повод порадовать себя и собственноручно приготовить вкуснейший торт по рецептам из нашей подборки. Кроме этого, вкусный домашний десерт станет прекрасным подарком маме, бабушке или сестре.

Торт "Зимняя вишня"

Торт с вишней и шоколадом Фото: Depositphotos

Нежные шоколадные коржи, пропитанные сметанным кремом с добавлением вишен – это очень вкусно. Если у вас не замороженных ягод, возьмите консервированные в собственном соку.

Ингредиенты:

Для коржа:

Мука – 250 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Кефир – 200 мл

Какао – 70 г

Сливочное масло – 150 г

Сода пищевая – 1 ч.л.

Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Для крема и украшения:

Вишня (замороженная ) – 2 стакана

Сметана – 400 мл

Сахарная пудра – 150 г

Черный шоколад – 30 г

Рецепт приготовления:

Смешать муку, какао, соду, разрыхлитель и ванильный сахар. Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и добавить в мучную смесь. Влить кефир и замесить тесто. Форму застелить бумагой и вылить тесто. Выпекать в духовке при 160-170 градусах около 1 часа. Готовность проверить зубочисткой. Готовый корж остудить и разрезать на 3 части. Для крема хорошо взбить жирную сметану с сахарной пудрой. Вишни разморозить и удалить косточки. Каждый корж смазать кремом и разложить вишни по всей поверхности коржа. Верхний корж и бока торта хорошо смазать кремом. Украсить ягодами и черным шоколадом. Готовый торт охладить перед подачей.

Чизкейк с ягодным желе

Чизкейк с ягодным желе Фото: freepik.com

Этот рецепт чизкейка идеально подойдет для празднования 8 Марта: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.

Ингредиенты на формы 22 см:

Для основы:

300 г печенья

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г маскарпоне

3 шт. яйцо

250 г сметаны

80 г сахара

20 г ванильного сахара

Для верхнего слоя:

1 пачка вишневого желе

50 г белого шоколада

2 ст.л. жирных сливок

15 г миндальных лепестков

Рецепт приготовления:

Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем. Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем. Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл). Дать желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания. Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.

Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.

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Морковный торт с орехами

Морковный торт Фото: Depositphotos

Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился особенно вкусным, выбирайте сладкую и сочную морковь. Указанное количество ингредиентов рассчитано на торт из двух коржей диаметром 20 см.

Ингредиенты:

Для коржей:

Натертая морковь – 90 г

Яйцо – 3 шт.

Белый сахар – 120 г

Коричневый сахар – 120 г

Растительное масло – 190 г

Грецкие орехи – 150 г

Мука – 210 г

Сода – 4 г

Разрыхлитель – 5 г

Соль – 1–2 г

Молотая корица – 4 г

Молотый мускатный орех – 1–2 г

Цедра 1 апельсина

Апельсиновый сок – 25 мл

Крем-чиз (для двух коржей):

Сливочный сыр – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Сахарная пудра – 180–190 г

Ванильный экстракт или паста – 1 ч. л.

Рецепт приготовления:

Почистить морковь и натереть на мелкой терке. Смешать отдельно сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, мускатный орех, корицу, соль и хорошо вместе просеять. Грецкие орехи подсушить на сковородке, после чего мелко нарубить (в пудру измельчать не нужно, чтобы кусочки чувствовались). Добавить орехи к сухим ингредиентам и отставить в сторону. В чашу миксера отправить яйца и сахар, хорошо взбить. Затем тонкой струйкой добавить растительное масло. Когда все хорошо перемешается, добавить апельсиновую цедру, морковь и апельсиновый сок. Ввести сухие ингредиенты и долго не мешать, чтобы масса была пышной. Формы смазать сливочным маслом и разделить тесто на две части. Выпекать при 175 градусах около 27 минут. Пока коржи остывают, сделать крем-чиз. В чашу бросить сливочное масло комнатной температуры и взбить до кремообразного состояния, добавить сливочный сыр, тоже комнатной температуры, и сахарную пудру, немного ванильного экстракта. Взбить все до однородности, но не перебивать. Собрать торт. Покрывать по бокам не обязательно, украсить можно грецким орехом.

Торт с желе и фруктами

Торт с желе Фото: Pixabay

8 Марта – отличный повод порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, например, домашним бисквитным тортом с творожным кремом, апельсиновым желе и фруктами.

Ингредиенты:

Для теста:

3 яйца

2 ч.л. лимонного сока

2.5 ст.л. воды комнатной температуры

3 ст.л. сахара

3/5 стакана муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. какао-порошка

Для начинки:

400 г творога

1/3 стакана сливок

1/2 стакана сахара

15 г желатина

щепотка ванилина

Для желе и украшения:

450 мл апельсинового сока

3-4 ст.л. сахара

25 г желатина

Киви

Консервированные персики

Рецепт приготовления:

Взбить яичные белки вместе с сахаром и водой до появления пены. Добавить сахар. Продолжая взбивать, добавить желтки. Добавить просеянную с разрыхлителем и какао муку, перемешать. Выложить тесто в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выпекать при 180 С около 25 минут. Готовый корж остудить. Для начинки залить желатин 0.5 стакана воды. Творог измельчить блендером. Нагреть желатин вместе с сахаром, ванилином и сливками, чтобы желатин растворился. Не кипятить. Немного остудить, соединить с творогом и перемешать. Выложить начинку на корж, разгладить поверхность и поставить в холодильник на час. Приготовить заливку. Залить желатин апельсиновым соком, добавить сахар и нагреть, чтобы желатин растворился. Остудить. Фрукты тонко нарезать и красиво выложить на творог. Залить приготовленным желе и дать застыть.

Торт "Наполеон"

Торт "Наполеон" Фото: Depositphotos

Домашний торт "Наполеон" – один из самых популярных рецептов выпечки. В классическом варианте его готовят из тонких хрустящих коржей, прослоенных ванильным заварным кремом. Мы поделимся упрощенным рецептом торта, который не потребует много времени и сил.

Ингредиенты:

Для коржей:

1 упаковка бездрожжевого слоеного теста

1 желток

Для заварного крема:

250 мл молока

200 мл сливок 33%

1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)

2 яйца

75 г тростникового сахара

30 г кукурузного крахмала

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. У вас должно получится два больших пласта. Смажьте их желтком. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте до золотистой корочки, примерно 15 -20 минут. Так же приготовить второй корж. Два больших коржа остудите. Затем вырежьте помощью круглой тарелки диаметром 20 см 4 коржа. Остатки измельчите, но не слишком мелко. Тем временем приготовьте заварной крем. Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут. В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая. Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой. Соберите торт: каждый корж и края смажьте кремом, затем обсыпьте торт измельченными остатками, от коржей. Оставьте в холодильнике на ночь.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". Сайт "Сегодня" также делился рецептом "Наполеона" из домашнего слоеного теста с заварным кремом.

Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:

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