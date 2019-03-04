Торты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов
Рецепты тортов на 8 Марта нужны каждому, кто хочет устроить душевный и уютный праздник
Наступающий праздник 8 Марта – прекрасный повод порадовать себя и собственноручно приготовить вкуснейший торт по рецептам из нашей подборки. Кроме этого, вкусный домашний десерт станет прекрасным подарком маме, бабушке или сестре.
Торт "Зимняя вишня"
Нежные шоколадные коржи, пропитанные сметанным кремом с добавлением вишен – это очень вкусно. Если у вас не замороженных ягод, возьмите консервированные в собственном соку.
Ингредиенты:
Для коржа:
- Мука – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 200 г
- Кефир – 200 мл
- Какао – 70 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сода пищевая – 1 ч.л.
- Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.
Для крема и украшения:
- Вишня (замороженная ) – 2 стакана
- Сметана – 400 мл
- Сахарная пудра – 150 г
- Черный шоколад – 30 г
Рецепт приготовления:
- Смешать муку, какао, соду, разрыхлитель и ванильный сахар. Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и добавить в мучную смесь. Влить кефир и замесить тесто.
- Форму застелить бумагой и вылить тесто. Выпекать в духовке при 160-170 градусах около 1 часа. Готовность проверить зубочисткой. Готовый корж остудить и разрезать на 3 части.
- Для крема хорошо взбить жирную сметану с сахарной пудрой. Вишни разморозить и удалить косточки. Каждый корж смазать кремом и разложить вишни по всей поверхности коржа.
- Верхний корж и бока торта хорошо смазать кремом. Украсить ягодами и черным шоколадом. Готовый торт охладить перед подачей.
Чизкейк с ягодным желе
Этот рецепт чизкейка идеально подойдет для празднования 8 Марта: он необычный, со своей изюминкой, красивый и очень нежный.
Ингредиенты на формы 22 см:
Для основы:
- 300 г печенья
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г маскарпоне
- 3 шт. яйцо
- 250 г сметаны
- 80 г сахара
- 20 г ванильного сахара
Для верхнего слоя:
- 1 пачка вишневого желе
- 50 г белого шоколада
- 2 ст.л. жирных сливок
- 15 г миндальных лепестков
Рецепт приготовления:
- Маскарпоне смешиваем с сахаром, ванильным сахаром и сметаной (не взбиваем). Добавляем слегка взбитые яйца и тщательно перемешиваем.
- Печенье измельчаем в блендере. Сливочное масло растапливаем, добавляем к печенью и перемешиваем. Распределяем печенье в форме для выпечки, формируем бортики и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут.
- Затем полностью остужаем основу и выкладываем в нее начинку. Разравниваем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 60-70 минут. Чизкейк должен стать плотным по краям, но покачиваться в середине при потряхивании. Готовый чизкейк оставляем остывать в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут. Затем вынимаем его из духовки и полностью остужаем.
- Желе готовим согласно инструкции, только используем немного меньше воды (вместо 400 мл возьмите 300 мл).
- Дать желе остыть, немного схватиться и аккуратно выливаем его на чизкейк, отправляем в холодильник до полного застывания.
- Шоколад ломаем на кусочки, кладем в кастрюлю со сливками и на медленном огне растапливаем до однородности, остужаем. Покрываем края чизкейка шоколадом и посыпаем миндальными лепестками.
Совет: в желейный слой можно добавить горсть свежих ягод.
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Морковный торт с орехами
Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился особенно вкусным, выбирайте сладкую и сочную морковь. Указанное количество ингредиентов рассчитано на торт из двух коржей диаметром 20 см.
Ингредиенты:
Для коржей:
- Натертая морковь – 90 г
- Яйцо – 3 шт.
- Белый сахар – 120 г
- Коричневый сахар – 120 г
- Растительное масло – 190 г
- Грецкие орехи – 150 г
- Мука – 210 г
- Сода – 4 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Соль – 1–2 г
- Молотая корица – 4 г
- Молотый мускатный орех – 1–2 г
- Цедра 1 апельсина
- Апельсиновый сок – 25 мл
Крем-чиз (для двух коржей):
- Сливочный сыр – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сахарная пудра – 180–190 г
- Ванильный экстракт или паста – 1 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Почистить морковь и натереть на мелкой терке.
- Смешать отдельно сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, мускатный орех, корицу, соль и хорошо вместе просеять.
- Грецкие орехи подсушить на сковородке, после чего мелко нарубить (в пудру измельчать не нужно, чтобы кусочки чувствовались). Добавить орехи к сухим ингредиентам и отставить в сторону.
- В чашу миксера отправить яйца и сахар, хорошо взбить. Затем тонкой струйкой добавить растительное масло. Когда все хорошо перемешается, добавить апельсиновую цедру, морковь и апельсиновый сок.
- Ввести сухие ингредиенты и долго не мешать, чтобы масса была пышной.
- Формы смазать сливочным маслом и разделить тесто на две части. Выпекать при 175 градусах около 27 минут.
- Пока коржи остывают, сделать крем-чиз. В чашу бросить сливочное масло комнатной температуры и взбить до кремообразного состояния, добавить сливочный сыр, тоже комнатной температуры, и сахарную пудру, немного ванильного экстракта. Взбить все до однородности, но не перебивать.
- Собрать торт. Покрывать по бокам не обязательно, украсить можно грецким орехом.
Торт с желе и фруктами
8 Марта – отличный повод порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, например, домашним бисквитным тортом с творожным кремом, апельсиновым желе и фруктами.
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 яйца
- 2 ч.л. лимонного сока
- 2.5 ст.л. воды комнатной температуры
- 3 ст.л. сахара
- 3/5 стакана муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. какао-порошка
Для начинки:
- 400 г творога
- 1/3 стакана сливок
- 1/2 стакана сахара
- 15 г желатина
- щепотка ванилина
Для желе и украшения:
- 450 мл апельсинового сока
- 3-4 ст.л. сахара
- 25 г желатина
- Киви
- Консервированные персики
Рецепт приготовления:
- Взбить яичные белки вместе с сахаром и водой до появления пены. Добавить сахар. Продолжая взбивать, добавить желтки.
- Добавить просеянную с разрыхлителем и какао муку, перемешать.
- Выложить тесто в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выпекать при 180 С около 25 минут. Готовый корж остудить.
- Для начинки залить желатин 0.5 стакана воды. Творог измельчить блендером. Нагреть желатин вместе с сахаром, ванилином и сливками, чтобы желатин растворился. Не кипятить. Немного остудить, соединить с творогом и перемешать.
- Выложить начинку на корж, разгладить поверхность и поставить в холодильник на час.
- Приготовить заливку. Залить желатин апельсиновым соком, добавить сахар и нагреть, чтобы желатин растворился. Остудить.
- Фрукты тонко нарезать и красиво выложить на творог. Залить приготовленным желе и дать застыть.
Торт "Наполеон"
Домашний торт "Наполеон" – один из самых популярных рецептов выпечки. В классическом варианте его готовят из тонких хрустящих коржей, прослоенных ванильным заварным кремом. Мы поделимся упрощенным рецептом торта, который не потребует много времени и сил.
Ингредиенты:
Для коржей:
- 1 упаковка бездрожжевого слоеного теста
- 1 желток
Для заварного крема:
- 250 мл молока
- 200 мл сливок 33%
- 1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)
- 2 яйца
- 75 г тростникового сахара
- 30 г кукурузного крахмала
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. У вас должно получится два больших пласта. Смажьте их желтком.
- Противень застелите бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте до золотистой корочки, примерно 15 -20 минут. Так же приготовить второй корж. Два больших коржа остудите. Затем вырежьте помощью круглой тарелки диаметром 20 см 4 коржа. Остатки измельчите, но не слишком мелко.
- Тем временем приготовьте заварной крем. Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут.
- В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая.
- Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой.
- Соберите торт: каждый корж и края смажьте кремом, затем обсыпьте торт измельченными остатками, от коржей. Оставьте в холодильнике на ночь.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". Сайт "Сегодня" также делился рецептом "Наполеона" из домашнего слоеного теста с заварным кремом.
Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:
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