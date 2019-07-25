Тост с авокадо и шампиньонами: рецепт диетического завтрака от Светланы Фус

Диетолог проекта "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный завтрак

Тост с авокадо и шампиньонами Фото: Depositphotos

29 августа на телеканале СТБ стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Смотрите видео о полезных свойствах авокадо:

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус, которая недавно рассказала, как питаться в отпуске, продолжает радовать читателей вкусными полезными рецептами.

Диетолог Светлана Фус Фото: пресс-служба СТБ

"Если у вас остался хлеб, который успел немного зачерстветь, попробуйте обжарить его и подать с авокадо и грибами – тогда у вас получится перекус. Если хотите более сытный вариант, то добавьте яйцо-пашот и получите завтрак", – комментирует Светлана.

Тост с авокадо и шампиньонами

Ингредиенты:

Хлеб цельнозерновой – 4 ломтика

Молоко – 180 мл

Пармезан тертый или сыр очень твердых сортов – 50 г

Фундук – 25 г

Соль, перец – по вкусу

Масло сливочное – по необходимости

Яйцо куриное – 2 шт.

Шампиньоны – горсть

Авокадо – 1 шт.

Лимон – 0,25 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Кедровые орехи – по вкусу

Масло оливковое – 1- 2 ст. л.

Малина – по вкусу

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Способ приготовления:

Мякоть авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. Притомить нарезанные грибы в нагретой с оливковым маслом сковороде, добавив очищенный зубчик чеснока для аромата. Слегка посолить и поперчить. Взбить молоко с яйцом. Измельчить фундук, смешать его с тертым пармезаном, а затем добавить в молоко. Посолить, поперчить и перемешать. Опустить ломтики хлеба в молоко, а потом запечь их на нагретом со сливочным маслом противне в духовке до румяной корочки. На поджаренные ломтики хлеба выложить авокадо и грибы. Посыпать кедровыми орешками и малиной. Если это завтрак – сделать яйцо-пашот.

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