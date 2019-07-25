Тост с авокадо и шампиньонами: рецепт диетического завтрака от Светланы Фус
Диетолог проекта "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный завтрак
29 августа на телеканале СТБ стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.
Смотрите видео о полезных свойствах авокадо:
Постоянный диетолог проекта Светлана Фус, которая недавно рассказала, как питаться в отпуске, продолжает радовать читателей вкусными полезными рецептами.
"Если у вас остался хлеб, который успел немного зачерстветь, попробуйте обжарить его и подать с авокадо и грибами – тогда у вас получится перекус. Если хотите более сытный вариант, то добавьте яйцо-пашот и получите завтрак", – комментирует Светлана.
Тост с авокадо и шампиньонами
Ингредиенты:
- Хлеб цельнозерновой – 4 ломтика
- Молоко – 180 мл
- Пармезан тертый или сыр очень твердых сортов – 50 г
- Фундук – 25 г
- Соль, перец – по вкусу
- Масло сливочное – по необходимости
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Шампиньоны – горсть
- Авокадо – 1 шт.
- Лимон – 0,25 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Кедровые орехи – по вкусу
- Масло оливковое – 1- 2 ст. л.
- Малина – по вкусу
Способ приготовления:
- Мякоть авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Притомить нарезанные грибы в нагретой с оливковым маслом сковороде, добавив очищенный зубчик чеснока для аромата. Слегка посолить и поперчить.
- Взбить молоко с яйцом. Измельчить фундук, смешать его с тертым пармезаном, а затем добавить в молоко. Посолить, поперчить и перемешать.
- Опустить ломтики хлеба в молоко, а потом запечь их на нагретом со сливочным маслом противне в духовке до румяной корочки.
- На поджаренные ломтики хлеба выложить авокадо и грибы. Посыпать кедровыми орешками и малиной. Если это завтрак – сделать яйцо-пашот.
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