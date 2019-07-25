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Тост с авокадо и шампиньонами: рецепт диетического завтрака от Светланы Фус

Диетолог проекта "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусный и полезный завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Тост с авокадо и шампиньонами
Тост с авокадо и шампиньонами
Фото: Depositphotos

29 августа на телеканале СТБ стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Смотрите видео о полезных свойствах авокадо:

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус, которая недавно рассказала, как питаться в отпуске, продолжает радовать читателей вкусными полезными рецептами.

Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

"Если у вас остался хлеб, который успел немного зачерстветь, попробуйте обжарить его и подать с авокадо и грибами – тогда у вас получится перекус. Если хотите более сытный вариант, то добавьте яйцо-пашот и получите завтрак", – комментирует Светлана.

Тост с авокадо и шампиньонами

Ингредиенты:

  • Хлеб цельнозерновой – 4 ломтика
  • Молоко – 180 мл
  • Пармезан тертый или сыр очень твердых сортов – 50 г
  • Фундук – 25 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло сливочное – по необходимости
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Шампиньоны – горсть
  • Авокадо – 1 шт.
  • Лимон – 0,25 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Кедровые орехи – по вкусу
  • Масло оливковое – 1- 2 ст. л.
  • Малина – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мякоть авокадо нарезать ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
  2. Притомить нарезанные грибы в нагретой с оливковым маслом сковороде, добавив очищенный зубчик чеснока для аромата. Слегка посолить и поперчить.
  3. Взбить молоко с яйцом. Измельчить фундук, смешать его с тертым пармезаном, а затем добавить в молоко. Посолить, поперчить и перемешать.
  4. Опустить ломтики хлеба в молоко, а потом запечь их на нагретом со сливочным маслом противне в духовке до румяной корочки.
  5. На поджаренные ломтики хлеба выложить авокадо и грибы. Посыпать кедровыми орешками и малиной. Если это завтрак – сделать яйцо-пашот.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный летний салат по рецепту Кортни Кардашьян.

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Источник: Сегодня
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