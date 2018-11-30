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Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Подборка классических салатов на Новый 2019 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Оливье на Новый год Фото: depositphotos.com
Оливье на Новый год Фото: depositphotos.com

Новый год 2019 – год Желтой Земляной Свиньи по китайскому календарю. Даже если вы планируете особое меню, забывать о классических рецептах не стоит. Представляем вашему вниманию подборку традиционных праздничных салатов, которые украинцы чаще всего готовят на Новый год.

Салат Оливье

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Салат Оливье с колбасой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 3 картофелины
  • 2-3 моркови
  • 4 яйца
  • 300 г ветчины или докторской колбасы
  • 400 г консервированного зеленого горошка
  • 5-6 соленых или маринованных огурцов
  • укроп и зеленый лук (по желанию)
  • 200-250 г майонеза (лучше домашнего)
  • соль
  • черный молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Картофель и морковь хорошо помойте. Не очищая, отварите в подсоленной воде до готовности.
  2. Яйца отварите вкрутую. Очистите и нарежьте кубиками со стороной 5 мм. Такими же кубиками нарежьте колбасу и огурцы.
  3. Смешайте все ингредиенты в салатнике, по желанию добавьте измельченную зелень Посолите и поперчите, заправьте майонезом.

Селедка под шубой

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Сельдь под шубой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г филе слабосоленой сельди
  • 500 г моркови
  • 500 г свеклы
  • 500 г картофеля
  • 200 г репчатого лука
  • 1-2 сваренных вкрутую яйца
  • 200 г майонеза
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи хорошо помойте. Отварите или запеките морковь, свеклу и картофель в кожуре до готовности. Остудите.
  2. Очистите овощи и по отдельности натрите на крупной терке.
  3. Лук нарежьте как можно мельче, положите в дуршлаг и обдайте кипятком.
  4. Филе сельди нарежьте небольшими кубиками.
  5. Выложите в салатник слоями лук, сельдь и картофель. Смажьте майонезом, слегка посолите. Затем выложите слой моркови, смажьте майонезом и посолите. После этого выложите слой свеклы, смажьте майонезом и посыпьте солью. Повторите слои, начиная с лука.
  6. Держа мелкую терку над салатником, натрите вареные яйца. Прикройте салатник пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов.
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Салат Мимоза

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Салат Мимоза
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 банка сайры в масле
  • 200 г майонеза
  • пучок зеленого лука
  • 100 г сыра
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 3 яйца

Рецепт приготовления:

  1. Сайру откиньте на дуршлаг, чтобы стекло масло, разомните вилкой.
  2. Морковь отварите, очистите и натрите на крупной терке. Очищенный репчатый лук мелко нарежьте.
  3. Зеленый лук измельчите. Яйца отварите вкрутую, очистите, мелко порубите.
  4. Выложите слоями на плоское блюдо консервированную рыбу, майонез, лук, майонез, яйца, майонез, морковь и снова майонез.
  5. Посыпьте салат тертым сыром и измельченным зеленым луком. Поставьте на 1,5 часа в холодильник.

Салат Гранатовый браслет

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Салат Гранатовый браслет
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 200 г отварной говядины или куриного филе
  • 2 моркови
  • 2 картофелины
  • 2 маринованных огурцы
  • 1 свекла
  • 1 гранат
  • 100 г майонеза
  • зелень 
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. В центр тарелки поставьте стакан.
  2. Овощи и яйца отварите и по отдельности натрите на терке.
  3. Нарежьте мясо мелким кубиками и выложите на тарелку, вокруг стакана. Смажьте слой мяса майонезом и посолите по вкусу.
  4. Затем, смазывая майонезом и по желанию посыпая солью, выложите слоями морковь, огурцы, картофель, яйца и свеклу.
  5. Уберите стакан и поставьте салат в холодильник на несколько часов.
  6. Перед подачей на стол украсьте блюдо зернами граната и зеленью.

Салат с крабовыми палочками

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Салат из крабовых палочек и риса
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 6 крабовых палочек
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана риса
  • 3-4 ст. л. майонеза
  • соль
  • салатные листья

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварите и натрите на мелкой терке.
  2. Рис отварите. Крабовые палочки порежьте кубиками. Все смешайте с майонезом, посолите по вкусу.
  3. Выложите на листья салата и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных новогодних салатов без майонеза и писали, как приготовить оригинальный салат Оливье от Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, в чем заключается секрет салата Оливье:


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Источник: "Сегодня"
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