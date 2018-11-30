Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов
Подборка классических салатов на Новый 2019 год
Новый год 2019 – год Желтой Земляной Свиньи по китайскому календарю. Даже если вы планируете особое меню, забывать о классических рецептах не стоит. Представляем вашему вниманию подборку традиционных праздничных салатов, которые украинцы чаще всего готовят на Новый год.
Салат Оливье
Ингредиенты:
- 3 картофелины
- 2-3 моркови
- 4 яйца
- 300 г ветчины или докторской колбасы
- 400 г консервированного зеленого горошка
- 5-6 соленых или маринованных огурцов
- укроп и зеленый лук (по желанию)
- 200-250 г майонеза (лучше домашнего)
- соль
- черный молотый перец
Рецепт приготовления:
- Картофель и морковь хорошо помойте. Не очищая, отварите в подсоленной воде до готовности.
- Яйца отварите вкрутую. Очистите и нарежьте кубиками со стороной 5 мм. Такими же кубиками нарежьте колбасу и огурцы.
- Смешайте все ингредиенты в салатнике, по желанию добавьте измельченную зелень Посолите и поперчите, заправьте майонезом.
Селедка под шубой
Ингредиенты:
- 500 г филе слабосоленой сельди
- 500 г моркови
- 500 г свеклы
- 500 г картофеля
- 200 г репчатого лука
- 1-2 сваренных вкрутую яйца
- 200 г майонеза
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Все овощи хорошо помойте. Отварите или запеките морковь, свеклу и картофель в кожуре до готовности. Остудите.
- Очистите овощи и по отдельности натрите на крупной терке.
- Лук нарежьте как можно мельче, положите в дуршлаг и обдайте кипятком.
- Филе сельди нарежьте небольшими кубиками.
- Выложите в салатник слоями лук, сельдь и картофель. Смажьте майонезом, слегка посолите. Затем выложите слой моркови, смажьте майонезом и посолите. После этого выложите слой свеклы, смажьте майонезом и посыпьте солью. Повторите слои, начиная с лука.
- Держа мелкую терку над салатником, натрите вареные яйца. Прикройте салатник пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов.
Салат Мимоза
Ингредиенты:
- 1 банка сайры в масле
- 200 г майонеза
- пучок зеленого лука
- 100 г сыра
- 2 моркови
- 1 луковица
- 3 яйца
Рецепт приготовления:
- Сайру откиньте на дуршлаг, чтобы стекло масло, разомните вилкой.
- Морковь отварите, очистите и натрите на крупной терке. Очищенный репчатый лук мелко нарежьте.
- Зеленый лук измельчите. Яйца отварите вкрутую, очистите, мелко порубите.
- Выложите слоями на плоское блюдо консервированную рыбу, майонез, лук, майонез, яйца, майонез, морковь и снова майонез.
- Посыпьте салат тертым сыром и измельченным зеленым луком. Поставьте на 1,5 часа в холодильник.
Салат Гранатовый браслет
Ингредиенты:
- 200 г отварной говядины или куриного филе
- 2 моркови
- 2 картофелины
- 2 маринованных огурцы
- 1 свекла
- 1 гранат
- 100 г майонеза
- зелень
- соль
Рецепт приготовления:
- В центр тарелки поставьте стакан.
- Овощи и яйца отварите и по отдельности натрите на терке.
- Нарежьте мясо мелким кубиками и выложите на тарелку, вокруг стакана. Смажьте слой мяса майонезом и посолите по вкусу.
- Затем, смазывая майонезом и по желанию посыпая солью, выложите слоями морковь, огурцы, картофель, яйца и свеклу.
- Уберите стакан и поставьте салат в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей на стол украсьте блюдо зернами граната и зеленью.
Салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- 6 крабовых палочек
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 яйца
- 1/3 стакана риса
- 3-4 ст. л. майонеза
- соль
- салатные листья
Рецепт приготовления:
- Яйца отварите и натрите на мелкой терке.
- Рис отварите. Крабовые палочки порежьте кубиками. Все смешайте с майонезом, посолите по вкусу.
- Выложите на листья салата и подавайте к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных новогодних салатов без майонеза и писали, как приготовить оригинальный салат Оливье от Юлии Высоцкой.
Смотрите видео, в чем заключается секрет салата Оливье:
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Источник: "Сегодня"