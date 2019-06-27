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Трайфл с малиной и апельсинами: летний рецепт десерта от Джейми Оливера

Готовим вкусный сезонный десерт с ягодами и цитрусовыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:20
Трайфл с малиной
Трайфл с малиной
Фото: Depositphotos

Трайфл – это известный десерт английской кухни. Его особенность в том, что он выкладывается слоями в прозрачные креманки. Джейми Оливер рекомендует приготовить трайфл из сливочного сыра с апельсинами, савоярди, малиной и тертым шоколадом. А чтобы придать десерту пикантную нотку, "Голый шеф" советует замочить печенье в итальянском лимонном ликере лимончелло.

Смотрите видео, как приготовить трайфл по рецепту Григория Германа:

Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера

Ингредиенты:

  • 250 г маскарпоне 
  • Сок 3-х апельсинов
  • 75 мл лимончелло
  • 100 мл обезжиренного молока
  • Половина лимона
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • Ванильный экстракт
  • 100 г савоярди
  • Свежая малина
  • Тертый черный шоколад

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Рецепт приготовления:

  1. Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем. 
  2. Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта.
  3. Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона. 
  4. Выложить крем сверху на печенье. 
  5. Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный кекс в микроволновке.

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Источник: Сегодня
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