Трайфл с малиной и апельсинами: летний рецепт десерта от Джейми Оливера

Готовим вкусный сезонный десерт с ягодами и цитрусовыми

Трайфл с малиной Фото: Depositphotos

Трайфл – это известный десерт английской кухни. Его особенность в том, что он выкладывается слоями в прозрачные креманки. Джейми Оливер рекомендует приготовить трайфл из сливочного сыра с апельсинами, савоярди, малиной и тертым шоколадом. А чтобы придать десерту пикантную нотку, "Голый шеф" советует замочить печенье в итальянском лимонном ликере лимончелло.

Смотрите видео, как приготовить трайфл по рецепту Григория Германа:

Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера

Ингредиенты:

250 г маскарпоне

Сок 3-х апельсинов

75 мл лимончелло

100 мл обезжиренного молока

Половина лимона

2 ст.л. сахарной пудры

Ванильный экстракт

100 г савоярди

Свежая малина

Тертый черный шоколад

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Рецепт приготовления:

Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем. Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта. Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона. Выложить крем сверху на печенье. Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный кекс в микроволновке.

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