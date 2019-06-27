Трайфл с малиной и апельсинами: летний рецепт десерта от Джейми Оливера
Готовим вкусный сезонный десерт с ягодами и цитрусовыми
Трайфл – это известный десерт английской кухни. Его особенность в том, что он выкладывается слоями в прозрачные креманки. Джейми Оливер рекомендует приготовить трайфл из сливочного сыра с апельсинами, савоярди, малиной и тертым шоколадом. А чтобы придать десерту пикантную нотку, "Голый шеф" советует замочить печенье в итальянском лимонном ликере лимончелло.
Смотрите видео, как приготовить трайфл по рецепту Григория Германа:
Трайфл с малиной и апельсинами от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 250 г маскарпоне
- Сок 3-х апельсинов
- 75 мл лимончелло
- 100 мл обезжиренного молока
- Половина лимона
- 2 ст.л. сахарной пудры
- Ванильный экстракт
- 100 г савоярди
- Свежая малина
- Тертый черный шоколад
Рецепт приготовления:
- Выжать сок из апельсинов, смешать его с алкоголем.
- Окунуть в жидкость печенье савоярди и выложить в форму для десерта.
- Для крема смешать с помощью венчика сливочный сыр, обезжиренное молоко, сахарную пудру, ваниль, цедру и сок лимона.
- Выложить крем сверху на печенье.
- Посыпать десерт малиной и тертым черным шоколадом. Поставить в холодильник, чтобы трайфл охладился.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный кекс в микроволновке.
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Источник: Сегодня