Три американских завтрака из тыквы: панкейки, каша и маффины

Оригинальные идеи для осеннего завтрака

Осенний завтрак Фото: freepik.com

Из тыквы можно приготовить не только кашу или суп, но и вкусные и необычные завтраки. Для всех рецептов вам понадобится тыквенное пюре. Чтобы его сделать, нарежьте тыкву крупными кусками, заверните в фольгу и запеките в горячей духовке до мягкости. После этого остудите и измельчите блендером в пюре.

Тыквенные панкейки

Тыквенные панкейки Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Пахта или кефир – 375 мл

Тыквенное пюре – 400 г

Мука – 250 г

Сахар – 3 столовые ложки

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Сода – 1/2 чайной ложки

Соль – 1/4 чайной ложки

Растительное масло – 1 столовая ложка

Рецепт приготовления:

Взбить в миске яйца с пахтой до пены, добавить тыквенное пюре и хорошо перемешать. Добавить все остальные ингредиенты (кроме масла) и еще раз перемешать. Пожарить панкейки на сковороде, смазанной маслом. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Такие оладьи можно сделать заранее, накрыть фольгой и отправить в холодильник на ночь, а утром разогреть в духовке при 170 С в течение 20-30 минут.

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Тыквенно-овсяная каша с карамельной корочкой

Овсяная каша с тыквой Фото: pixabay.com

Овсянка (не быстрого приготовления) – 1/2 чашки

Молоко – 3/4 чашки

Тыквенное пюре – 1/2 чашки

Ванильный экстракт – 1/4 чайной ложки

Корица – 1/4 чайной ложки

Сухой имбирь в порошке – 1/8 чайной ложки

Мускатный орех – щепотка

Гвоздика – щепотка

Соль – щепотка

Коричневый сахар – 1 + 2 чайные ложки

Рецепт приготовления:

В небольшой кастрюле смешать венчиком молоко и тыквенное пюре. Добавить специи и 1 чайную ложку коричневого сахара. Нагреть. Добавить овсянные хлопья и готовить, помешивая, около 7-10 минут пока овсяные хлопья не станут мягкими, а каша не загустеет. Положить кашу в глубокую тарелку, сверху распределить оставшиеся 2 чайные ложки коричневого сахара и карамелизировать сахар горелкой. Либо поставить миску в горячую духовку под гриль на несколько минут до образования корочки.

Тыквенно-кукурузные маффины

Тыквенные маффины Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 1 чашка (250 мл)

Яйца – 2 шт.

Молоко – 3/4 чашки (175 мл)

Растительное масло – 1/4 чашки

Мука – 1 чашка

Кукурузная мука – 1 чашка

Разрыхлитель – 1 столовая ложка

Сода – 1 чайная ложка

Соль – 1/2 чайной ложки

Острый каенский красный перец – 1/2 чайной ложки

Сахар – 1 чайная ложка

Рецепт приготовления:

В средней миске венчиком хорошо смешать тыквенное пюре, яйца, молоко и растительное масло. В отдельной большой миске смешать муку, кукурузную муку, разрыхлитель, соль, соду, острый перец и сахар. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и перемешать. Смазать формочки маслом, присыпать мукой и выложить тесто. Выпекать при температуре 200 С около 20-25 минут. Проверить готовность зубочисткой. Остудить в форме около 5 минут и переложить на решетку. Маффины можно есть теплыми или холодными.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный сок – любимый напиток Гарри Поттера. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом мраморной тыквенно-творожной запеканки.

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