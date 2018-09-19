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Три американских завтрака из тыквы: панкейки, каша и маффины

Оригинальные идеи для осеннего завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Осенний завтрак Фото: freepik.com
Осенний завтрак Фото: freepik.com

Из тыквы можно приготовить не только кашу или суп, но и вкусные и необычные завтраки. Для всех рецептов вам понадобится тыквенное пюре. Чтобы его сделать, нарежьте тыкву крупными кусками, заверните в фольгу и запеките в горячей духовке до мягкости. После этого остудите и измельчите блендером в пюре. 

Тыквенные панкейки 

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Тыквенные панкейки
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Пахта или кефир – 375 мл
  • Тыквенное пюре – 400 г
  • Мука – 250 г
  • Сахар – 3 столовые ложки
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • Сода – 1/2 чайной ложки
  • Соль – 1/4 чайной ложки
  • Растительное масло – 1 столовая ложка

Рецепт приготовления:

  1. Взбить в миске яйца с пахтой до пены, добавить тыквенное пюре и хорошо перемешать.
  2. Добавить все остальные ингредиенты (кроме масла) и еще раз перемешать.
  3. Пожарить панкейки на сковороде, смазанной маслом. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки. 
  4. Такие оладьи можно сделать заранее, накрыть фольгой и отправить в холодильник на ночь, а утром разогреть в духовке при 170 С в течение 20-30 минут.
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Тыквенно-овсяная каша с карамельной корочкой

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Овсяная каша с тыквой
Фото: pixabay.com
  • Овсянка (не быстрого приготовления) – 1/2 чашки
  • Молоко – 3/4 чашки
  • Тыквенное пюре – 1/2 чашки
  • Ванильный экстракт – 1/4 чайной ложки
  • Корица – 1/4 чайной ложки
  • Сухой имбирь в порошке – 1/8 чайной ложки
  • Мускатный орех – щепотка
  • Гвоздика – щепотка
  • Соль – щепотка
  • Коричневый сахар – 1 + 2 чайные ложки

Рецепт приготовления:

  1. В небольшой кастрюле смешать венчиком молоко и тыквенное пюре.
  2. Добавить специи и 1 чайную ложку коричневого сахара. Нагреть.
  3. Добавить овсянные хлопья и готовить, помешивая, около 7-10 минут пока овсяные хлопья не станут мягкими, а каша не загустеет.
  4. Положить кашу в глубокую тарелку, сверху распределить оставшиеся 2 чайные ложки коричневого сахара и карамелизировать сахар горелкой. Либо поставить миску в горячую духовку под гриль на несколько минут до образования корочки.

Тыквенно-кукурузные маффины

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Тыквенные маффины
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 1 чашка (250 мл)
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 3/4 чашки (175 мл)
  • Растительное масло – 1/4 чашки
  • Мука – 1 чашка
  • Кукурузная мука – 1 чашка
  • Разрыхлитель – 1 столовая ложка
  • Сода – 1 чайная ложка
  • Соль – 1/2 чайной ложки
  • Острый каенский красный перец – 1/2 чайной ложки
  • Сахар – 1 чайная ложка

Рецепт приготовления:

  1. В средней миске венчиком хорошо смешать тыквенное пюре, яйца, молоко и растительное масло.
  2. В отдельной большой миске смешать муку, кукурузную муку, разрыхлитель, соль, соду, острый перец и сахар.
  3. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и перемешать.
  4. Смазать формочки маслом, присыпать мукой и выложить тесто.
  5. Выпекать при температуре 200 С около 20-25 минут. Проверить готовность зубочисткой.
  6. Остудить в форме около 5 минут и переложить на решетку. Маффины можно есть теплыми или холодными.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный сок – любимый напиток Гарри Поттера. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом мраморной тыквенно-творожной запеканки.

Смотрите видео, какие завтраки могут быть опасными для здоровья:

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Источник: "Сегодня"
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