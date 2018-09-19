Три американских завтрака из тыквы: панкейки, каша и маффины
Оригинальные идеи для осеннего завтрака
Из тыквы можно приготовить не только кашу или суп, но и вкусные и необычные завтраки. Для всех рецептов вам понадобится тыквенное пюре. Чтобы его сделать, нарежьте тыкву крупными кусками, заверните в фольгу и запеките в горячей духовке до мягкости. После этого остудите и измельчите блендером в пюре.
Тыквенные панкейки
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Пахта или кефир – 375 мл
- Тыквенное пюре – 400 г
- Мука – 250 г
- Сахар – 3 столовые ложки
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
- Сода – 1/2 чайной ложки
- Соль – 1/4 чайной ложки
- Растительное масло – 1 столовая ложка
Рецепт приготовления:
- Взбить в миске яйца с пахтой до пены, добавить тыквенное пюре и хорошо перемешать.
- Добавить все остальные ингредиенты (кроме масла) и еще раз перемешать.
- Пожарить панкейки на сковороде, смазанной маслом. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Такие оладьи можно сделать заранее, накрыть фольгой и отправить в холодильник на ночь, а утром разогреть в духовке при 170 С в течение 20-30 минут.
Тыквенно-овсяная каша с карамельной корочкой
- Овсянка (не быстрого приготовления) – 1/2 чашки
- Молоко – 3/4 чашки
- Тыквенное пюре – 1/2 чашки
- Ванильный экстракт – 1/4 чайной ложки
- Корица – 1/4 чайной ложки
- Сухой имбирь в порошке – 1/8 чайной ложки
- Мускатный орех – щепотка
- Гвоздика – щепотка
- Соль – щепотка
- Коричневый сахар – 1 + 2 чайные ложки
Рецепт приготовления:
- В небольшой кастрюле смешать венчиком молоко и тыквенное пюре.
- Добавить специи и 1 чайную ложку коричневого сахара. Нагреть.
- Добавить овсянные хлопья и готовить, помешивая, около 7-10 минут пока овсяные хлопья не станут мягкими, а каша не загустеет.
- Положить кашу в глубокую тарелку, сверху распределить оставшиеся 2 чайные ложки коричневого сахара и карамелизировать сахар горелкой. Либо поставить миску в горячую духовку под гриль на несколько минут до образования корочки.
Тыквенно-кукурузные маффины
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре – 1 чашка (250 мл)
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 3/4 чашки (175 мл)
- Растительное масло – 1/4 чашки
- Мука – 1 чашка
- Кукурузная мука – 1 чашка
- Разрыхлитель – 1 столовая ложка
- Сода – 1 чайная ложка
- Соль – 1/2 чайной ложки
- Острый каенский красный перец – 1/2 чайной ложки
- Сахар – 1 чайная ложка
Рецепт приготовления:
- В средней миске венчиком хорошо смешать тыквенное пюре, яйца, молоко и растительное масло.
- В отдельной большой миске смешать муку, кукурузную муку, разрыхлитель, соль, соду, острый перец и сахар.
- Добавить жидкие ингредиенты к сухим и перемешать.
- Смазать формочки маслом, присыпать мукой и выложить тесто.
- Выпекать при температуре 200 С около 20-25 минут. Проверить готовность зубочисткой.
- Остудить в форме около 5 минут и переложить на решетку. Маффины можно есть теплыми или холодными.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный сок – любимый напиток Гарри Поттера. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом мраморной тыквенно-творожной запеканки.
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Источник: "Сегодня"